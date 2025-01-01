云顶新耀发布2030战略规划 管理层及主要股东增持超3800万港元股份

香港, 2025年12月15日 - (亚太商讯) - 云顶新耀（HKEX 1952.HK）发布公司2030发展战略。受战略发布提振，公司股价当日整体表现强劲，盘中一度触及48.54港元的阶段高点。截至当日收市，云顶新耀股价报46.88港元，上涨4.55%，股价全天维持在相对高位运行，显示市场反应积极。

市场认为，当日股价的强势表现，既反映了投资者对公司中长期战略方向的认可，也与此前管理层及主要股东释放的信心信号密切相关。此前于12月12日，云顶新耀对外披露董事及主要股东增持公司股份的相关公告，多位管理层成员通过公开市场合计增持公司普通股846,659股，涉及总金额超过3,800万港元；同时，主要股东康桥资本亦承诺将在未来三至六个月内，在视市场情况及符合法律监管要求的前提下，进一步增持公司股份。相关举措被视为管理层及核心股东对公司长期发展前景的明确表态。

云顶新耀2030战略明确提出以"BD合作+自研"双轮驱动，实现商业化创造确定性价值、自研创造成长性价值。公司将持续巩固核心治疗领域优势，推进创新药研发和商业化，打造可持续增长的全球化创新型生物制药企业。

公司聚焦肾科、自身免疫、急重症、心血管及眼科等核心方向，通过引进创新资产与自主研发并行推进，到2030年形成高价值产品组合，并拓展其他蓝海领域的大单品。

商业化平台建设方面，公司已布局三款商业化产品，并着力建立全渠道商业化体系及药品全生命周期商业化能力。到2030年，公司计划实现收入规模超过150亿元人民币，其中现有管线销售收入约90亿元，新引进管线销售收入约60亿元，并探索潜在对外授权（License-out）收入；年复合增长率预计在2025-2030年超过50%，2030年后保持超过15%。同时，商业化产品数量将提升至20款以上，包括耐赋康(R)、维适平(R)、依嘉(R)、头孢吡肟-他尼硼巴坦及乐瑞泊(R)（莱达西贝普）等。

研发平台方面，公司以拥有全球权益的自研mRNA平台为基础，持续推进现有管线，同时通过引进及生态孵化潜力平台拓展研发能力。到2030年，在核心平台mRNA in vivo CAR-T和mRNA肿瘤疫苗平台基础上，扩展至其他高潜力平台（比如siRNA、抗体等），进一步强化核心治疗领域研发实力。

全球化能力建设方面，公司启动全球化战略，推进全球化的注册及临床开发能力建设，同时逐步自建欧美及新兴市场商业化体系，尽快实现"海外授权+商业化"的双引擎驱动增长，加快国际化发展步伐。

值得一提的是，作为新桥生物的第一大股东（持股约16%）及重要战略投资者，云顶新耀还计划与新桥生物深度协同，发掘优质资产，加强全球化研发能力建设，并通过创新药商业化整合平台及"BD合作+自研"双轮驱动模式，进一步拓展全球商业化及研发注册能力。同时借助新桥生物在不限治疗领域的全球化产业资源、团队及顶尖人才，实现双方优势互补。

云顶新耀董事会荣誉主席、康桥资本首席执行官傅唯先生表示："云顶新耀发布的2030战略充分体现了公司在创新药研发、商业化和全球化布局上的清晰规划与前瞻性，展示了持续创造价值的能力。自2017年成立以来，公司通过授权引进（license-in）引入创新资产，建立了坚实的基础，完成在香港交易所IPO，并依靠‘双轮’驱动战略，聚焦蓝海领域，打造卓越商业化平台并完善研发和生产能力，为公司未来发展奠定了坚实基础。

康桥资本将充分发挥全球产业资源和生态网络优势，与公司共享战略与运营经验，支持核心管线和研发平台的持续发展。作为主要股东，我们也通过增持股份进一步表达对公司长期发展前景的认可和支持。期待公司在未来持续引领创新药研发与商业化发展，打造全球领先的综合性生物制药企业。"

云顶新耀董事会主席吴以芳先生强调："2030战略标志着云顶新耀迈向全球生物制药前沿的重要里程碑。未来五年，公司将聚焦‘BD合作+自研’双轮驱动，依托科学与市场洞察，推动战略领域形成N+X产品组合，把握蓝海大单品机遇。公司计划通过已经建立的BD能力和康桥生态，每年引进3-5个中后期重磅产品，依托自身精干高效的商业化团队实现每个产品医保后三年销售达峰。

未来五年，公司计划引进20个以上的高值资产，为2030年贡献收入60亿，在2035年实现大约300亿的收入贡献。在自研方面，公司将持续推进创新药自主研发平台建设，强化核心治疗领域研发能力。同时，公司近期与海森生物签署的商业化服务协议及授权许可协议，将充实后期管线布局、提升商业化平台运营效率，并助力心血管及相关领域业务拓展。

未来，公司将持续推动管线拓展、商业化能力建设及全球研发布局，不断提升云顶新耀在全球创新药领域的综合竞争力。在商业化现金流持续改善及充裕现金储备的有力支撑下，公司将加快战略落地，稳步迈向千亿市值计划的目标，为更多患者带来高价值的创新治疗选择。"

云顶新耀首席执行官罗永庆先生表示："通过深化‘双轮驱动’战略，云顶新耀正加速迈向全球领先的生物制药公司。公司已建立以‘科学及商业洞察驱动的医学、准入、市场、销售一体化协同’为核心的商业化体系，并持续强化平台能力建设，推动核心产品稳健增长。作为一款慢病用药，耐赋康(R)在上市后的首个完整商业化年度，依靠不到200人的一线销售团队，今年前3季度销售额已突破10亿元成为行业最佳实践之一，充分验证了公司成熟且可复制的商业化能力。基于此，公司将把在肾科及抗感染领域积累的商业化体系与经验，拓展至自身免疫、眼科、急重症及心血管等治疗领域。

科学及商业洞察也是研发的战略出发点，我们将同时加速推进自研mRNA In vivo CAR-T平台及mRNA肿瘤疫苗平台的临床开发进程。在2030战略指引下，云顶新耀将持续聚焦中国及全球尚未满足的医疗需求，不断提升全球创新药竞争力，为更多患者带来高价值创新治疗选择。"

整体来看，云顶新耀此次发布的2030战略，不仅系统规划了未来发展的业务路径，更通过管理层与主要股东的主动增持行动，体现了内外一致的战略认同与长期信心。展望未来，在"双轮驱动"战略的持续引领下，云顶新耀将继续巩固在核心治疗领域和创新药研发上的优势，稳步迈向可持续增长的全球化生物制药企业目标，成为全球领先的综合性生物制药公司。

