云顶新耀与海森生物签署商业化服务协议及授权许可协议 推动商业化协同与多领域布局

香港, 2025年12月12日 - (亚太商讯) - 云顶新耀（Everest Medicines，HKEX 1952.HK）于2025年12月11日宣布，其全资附属公司云顶新耀医药科技有限公司（以下简称："云顶新耀医药科技"）已与海森生物医药有限公司（以下简称："海森生物"）签署两项战略合作协议，包括商业化服务协议以及授权许可协议。

根据商业化服务协议，云顶新耀医药科技将依托现有的销售与市场体系，为海森生物旗下六款成熟产品提供商业化服务。根据授权许可协议，云顶新耀医药科技获得在大中华区开展莱达西贝普（Lerodalcibep）的后续临床开发、注册和商业化的独家许可。

两项协议将在财务与战略上形成显著协同效应，提升现有商业化平台的运营效率，加快云顶新耀产品全生命周期、全渠道覆盖的商业化能力建设，同时为公司在心血管疾病领域打造具有吸引力的业务版图。通过此次合作，云顶新耀将巩固在中国的商业化基础，提升市场份额，为心血管业务的长期增长注入核心动力，据了解，莱达西贝普（Lerodalcibep）有望于2027年在大中华区获批，成为推动业务增长的关键引擎。

商业化服务协同 提升多产品组合竞争力

根据商业化服务协议，云新耀医药科技将按相关产品季度净销售总额的20%-55%收取服务费。截至2028年12月31日的三年内，海森生物拟支付的年度交易金额上限分别为：2026年人民币5.6亿元、2027年人民币6.16亿元、2028年人民币6.77亿元。

商业化服务协议涉及急重症、心血管和代谢三大领域，覆盖六款成熟产品组合，包括急重症领域的罗氏芬(R)、思他宁(R)、亚宁定(R)，心血管领域的易达比(R)、必洛斯(R)、以及代谢领域的倍欣(R)，能够充分发挥云顶新耀现有商业化平台的优势与布局。其中，急重症领域的三款核心产品--罗氏芬(R)、思他宁(R)和亚宁定(R)，凭借其在感染、消化系统急症及循环系统急症中的关键临床地位，常被称为"急重症三宝"。以罗氏芬(R)为例，作为广谱第三代头孢菌素，已覆盖全国超过8,500家医院，市场占有率超过80%，在复杂感染治疗中保持长期、稳健的临床需求。值得强调的是，在急重症领域，这三款药物覆盖的核心科室与公司精干高效的依嘉(R)商业化团队积累的核心医院覆盖和专业推广能力高度重合，有望显著提升产品市场渗透效率。

随着此次产品组合的加入，公司在急重症、心血管等重点治疗领域的商业化布局将得到进一步拓展，与现有商业化体系形成更强的协同效应，为商业化平台的规模化发展和收入提升提供更充足的支撑。

引进Lerodalcibep 拓展心血管战略布局

根据授权许可协议，云顶新耀医药科技获得在大中华区开展莱达西贝（Lerodalcibep）的后续临床开发、注册和商业化的独家许可，并可在大中华区以免特许使用权费方式使用海森生物相关商标。云顶新耀医药科技将支付2900万美元（相当于约人民币2.05亿元）的初始付款，及最高不超过3000万美元（相当于约人民币2.12亿元）的潜在开发及监管里程碑款项与最高不超过2.8亿美元（相当于约人民币19.77亿元）的潜在销售里程碑款项；以及按净销售额的潜在特许使用权费。

莱达西贝普（Lerodalcibep）由美国私人公司LIB Therapeutics研发，是一款新型小分子蛋白结合的第三代PCSK9抑制剂，用于降低成人高胆固醇血症（包括杂合子型家族性高胆固醇血症（HeFH））患者的低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平。莱达西贝普（Lerodalcibep）经开发为更贴近患者需求、更加便捷的每月一针、单次小体积皮下注射制剂，居家旅行皆可方便储存或携带。以上特点使莱达西贝普（Lerodalcibep）成为已获批的PCSK9抑制剂的独特替代方案。

总计超过2,500例患者的多项全球大型三期临床试验结果显示，莱达西贝普（Lerodalcibep）可使心血管疾病(CVD)患者或极高/高风险族群的LDL-C持续降低>60%，并使LDL-C 升幅更严重的杂合家族性高胆固醇血症(FH)患者降低>55%，此外，另一项头对头临床试验（莱达西贝普vs英克司兰）LIBerate-VI研究已取得优效结果（P=0.0319）。未来该产品的上市有望为全球亿万CVD患者（包括约3千万FH患者）提供新的治疗选择。最新中国三期临床试验进一步证实，该疗法可在已确诊或处于极高心血管风险（包括家族性高胆固醇血症）的患者中显著降低LDL-C水平。

目前中国已有多款PCSK9抑制剂获批上市，2024年总市场规模约人民币30亿元，同比增长95%。根据弗若斯特沙利文 (Frost & Sullivan) 报告，预计该市场将于2030年进一步扩大至约人民币100亿元。尽管中国血脂异常人群规模约4亿，接受降脂治疗的比例仅约14%，反映出渗透率偏低及显著的未满足医疗需求。莱达西贝普(Lerodalcibep)在中国的专利独占期至2039年。

根据公开资料显示，目前，该产品已分别向美国食品药品监督管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）递交上市申请，并预计将在2026年上半年于大中华区递交生物制品上市申请（BLA），最快有望于2027年获得批准并上市。

云顶新耀将莱达西贝普定位为"推动业务增长的关键引擎"，视其为公司在创新药布局中的"关键砝码"。此举被视为精准践行了公司聚焦高潜力"蓝海"领域、通过BD合作快速构建高价值产品组合的战略，显著充实了后期管线。

市场观点普遍认为，此次双项协议实现了"短期收益可期、中长期成长清晰"的平衡。云顶新耀可借助其已建立的医学、准入、市场与销售一体化协同体系，实现商业能力的高效输出，提升资源利用效率，更向市场验证了其商业化平台的可扩展性与运营韧性，展现出高效率、可持续的增长潜力。

