云顶新耀与Visara签订协议 将在大中华区及其他亚洲市场开发及商业化VIS-101

香港, 2025年10月30日 - (亚太商訊) - 10月30日，云顶新耀宣布已与Visara签订协议，获得独家许可，在大中华区、新加坡、韩国及若干东南亚国家进行临床开发、生产和商业化VIS-101。该合作标志着云顶新耀正式进军眼科这一高潜力蓝海领域，丰富了公司的后期产品管线，进一步拓展其核心治疗领域布局。

根据指定独家许可，云顶新耀将支付700万美元（相当于约人民币4,970万元）的预付款，及不超过人民币2,400万元的自付费用报销；最高不超过8,900万美元（相当于约人民币6.32亿元）的潜在开发及销售里程碑款项；以及按净销售额的潜在特许权使用费。

云顶新耀首席执行官罗永庆先生表示："我们非常高兴与Visara建立合作伙伴关系，此次战略合作引入的创新药物VIS-101兼具高度差异化与商业潜力，进一步丰富了公司的后期产品管线，并将业务拓展至眼科这一临床需求尚未充分满足且具有创新机会的蓝海治疗领域，为公司发展注入新的增长动能。未来，我们将依托公司卓越的临床开发能力和商业化平台，高效推进VIS-101这一潜在同类最佳的双功能生物制剂在中国及亚洲地区的临床开发与商业化进程，尽快为患者提供这一创新治疗选择。"

VIS-101是一款新型双功能生物制剂，针对VEGF-A与ANG-2，其疗效较第一代治疗更为显著，可有望为湿性年龄相关性黄斑部病变（wet AMD）、糖尿病性黄斑部水肿（DME）及视网膜静脉阻塞（RVO）患者提供更持久的治疗效益。VIS-101已于美国及中国完成初步安全性与剂量递增研究，目前正于中国进行随机分组的剂量范围II期临床试验，预计将于2026年具备进入III期临床试验的条件。

Visara联合创始人兼执行主席Cunningham博士表示："VIS-101有望成为该类别中第二款上市的药物，并具备同类最佳（best-in-class）的潜力。这源于其在生物工程上的优异设计，使其具备更强的靶点中和能力。"

目前，抗VEGF（血管内皮生长因子）疗法是眼底疾病的主要治疗手段，通过抑制眼内异常新生血管的生成与渗漏，从而改善视功能。2024年全球抗VEGF眼科药物市场规模已达约230亿美元，预计到2030年将超过400亿美元。眼科药物市场空间广阔，仅在中国，wet AMD和DME的现有及新增患者人数已超过1,500万，每年新增约60万例，而目前接受抗VEGF治疗的患者人数仅约50万，存在巨大的未被满足的临床需求。

Visara为新桥生物（前称为I-Mab，纳斯达克股票代码：NBP）的附属公司，云顶新耀目前是新桥生物的第一大股东。新桥生物首席执行官傅希涌博士表示："此次将VIS-101大中华区、韩国及东南亚地区的权益授权给云顶新耀，是我们在优化全球商业布局、推动全球临床开发协同方面迈出的重要一步。我们期待与云顶新耀共同推进该产品在亚洲地区的战略协作，为更多患者带来创新治疗选择。"

此次合作是云顶新耀在"双轮驱动"战略指导下的又一关键落子。公司正在构建以多个大单品商业化平台为基石、以自体生成CAR-T平台与mRNA肿瘤治疗性疫苗平台的自主研发与临床转化为引擎的价值体系。未来，公司将持续聚焦优势治疗领域，引进高潜产品，进一步强化核心产品组合的协同效应。

目前，云顶新耀在肾科、感染及自身免疫性疾病等核心治疗领域的产品管线已进入关键收获期。耐赋康(R)与依嘉(R)已形成可持续的商业化造血能力，维适平(R)（艾曲莫德）有望成为下一个确定性大单品。在自主研发方面，公司依托领先的mRNA肿瘤治疗性疫苗平台与自体生成CAR-T平台为核心，持续夯实自研技术壁垒。

在近期的发展战略交流会上，公司进一步明确未来6-12个月计划引进3个以上的重磅产品，预计引进产品的潜在国内销售峰值将超过人民币100亿元，叠加现有产品矩阵，整体国内销售峰值有望突破人民币200亿元。

