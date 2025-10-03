卓悦集团公布截至2025年6月30日止18个月财务业绩

香港，2025年10月2日 - (亚太商訊) - 卓悦控股有限公司（「卓悦」或「集团」，股票编号：653.HK）已公布截至2025年6月30日止十八个月（「期内」）之财务业绩。期内，集团继续坚定推进以「科技+消费」为核心的战略转型，以「香港猫」全球跨境电商平台为引擎，积极推进科技研发（卓悦科技）、美妆智造（美颜产业）、跨境枢纽（香港猫）、产融结合（创新产业）的「四轮驱动」业务格局，塑造了融合「跨境电商+智慧物流+AI营销」的全新数字化综合生态，实现传统与创新并行的商业模式，惠及消费者、商户及供应商并打造「全渠道卓越体验」。

业绩表现受一次性因素影响 控股股东坚定支持彰显发展信心

期内，集团营业额约9,100万港元，毛利约3,445.4万港元，总体毛利率约为38%，毛利率百分比改善31%，美容、健康及生活时尚产品的批发及零售的毛利率为63%；期内融资活动现金流入净额约为4,790万港元，主要为其他借款及股东贷款所得款项。

期内，集团公司拥有人应占亏损约为2.78亿港元，主要是受到非营运支出与非现金会计拨备共同产生的一次性影响，金额约共2.02亿港元之非经常性项目，其中包括对CR Business Innovation Investment Fund L.P. 之投资减值约1.53亿港元，主要归因于该基金持有物业资产之市场价值下调；及按预期信用损失模型计提之贸易及其他应收款项拨备约4,900万港元。剔除该等一次性特殊项目后，集团核心业务所致亏损约为7,600万港元。

同时，卓悦集团主席兼执行董事兼控股股东陈健文先生（「陈先生」）就集团 2025年9月「以1供3供股」，以股东贷款抵销方式全额认购其配额，展现了控股股东对集团的长期支持与信心，并可减少集团就股东贷款之利息支出。是次供股集资符合股东利益，契合集团业务扩展所需，且更具可持续性与股东参与性。预期将有助推动集团资产净值增加，优化集团资本结构，为未来业务发展提供更多资金支持，为股东创造更大可持续价值。

此外，集团致力于数码转型，不仅限于客户端营运，更延伸至内部流程优化。期内，卓悦通过自动化与人工智能驱动的工作流程，显著提升营运效率，减少冗余并提高人均生产力，营运成本包括人力资源录得大幅精简。同时，集团积极推行资源节约流程，契合全球ESG标准，并降低环境足迹。

融合「传统零售的根基」 引领「数字智能创新」「卓悦生态」重塑零售互动模式

聚焦长期增长，卓悦近年将资源集中投入升级「香港猫」跨境电商平台，紧握跨境电商与数字经济的发展机遇及根植香港的相关优势，在持续挑战与转型机遇之间寻求平衡。期内，集团加速创新性布局，包括跨境电商、数字化生态系统、人工智能新零售解决方案等，以及依托中国内地保税仓库与跨境保税自动售卖机运营的线上线下融合供应链。

作为集团转型升级的核心载体，「香港猫」近年已升级为整合全球供应链、支付结算、跨境物流与数字营销的综合贸易生态体系，重塑零售互动模式。凭借集团的「传统零售的根基」资源与「数字智能创新」布局，「香港猫2.0」现已支持来自34个国家及41个市场的香港商户与海外品牌，汇聚超过39万项商品及4,600家供应商。同时，「香港猫」新推出「一键开店、一键销售、一键分润」的「小三通」招商体系，实现「一站通全球」，助力商家轻松完成上架、销售与利润分配。其中，「一键分润」为全新推出的合作伙伴奖励计划，通过自订佣金与分享奖励机制等，显著提升产品曝光与转化效率，为商家开拓更广阔的市场空间。未来，凭借先进基建与本地化专业优势，「香港猫」将持续深化大湾区布局并拓展全球市场版图。

同时，卓悦集团亦紧握粤港澳大湾区战略合作机遇：一方面于东莞银城酒店打造首个沉浸式会员体验中心，结合「所见即所购」的场景创新，提升跨境零售体验；另一方面，持续运营广州大学城的「粤港澳青年创业孵化器」，培育新一代产业创新人才，为香港科技与零售的发展做出「卓悦」贡献。在国际贸易领域，卓悦集团将通过「香港猫」跨境电商平台，赋能内地企业出海，协助企业开拓国际市场。

卓悦主席陈健文先生表示：「卓悦将继续坚守『科技+消费』的敏捷策略、以『让全球优品无界流通』为使命、以客户为中心的理念，深化『卓悦数字化综合生态体系』。我们将积极把握科技与创新数字经济时代新机遇，构建互联互通、创新驱动的生态系统，以『全球采购 — 智能分销 — 个性化零售』的高效协同打造『全渠道卓越体验』，致力前瞻性战略布局，确保可持续价值创造与卓越股东回报」。

关于卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司（股份代号：653.HK）建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年开始积极推动以「科技+消费」为基础的新业务模式。科技研发（卓悦科技）、美妆智造（美颜产业）、跨境枢纽（香港猫）、产融结合（创新产业）的「四轮驱动」业务格局，实现持续增长和价值创造。集团现于香港猫、天猫全球、考拉、eBay、Facebook和微信商城等46个中国内地及海外网购平台拓展电商业务，提供超过39万款销售产品，共销售往34个国家和地区。卓悦不断创新和调整商业模式以适应外部环境的变化，对市场新动向保持敏锐的触觉，致力为商户和顾客提供更优质和更多元化的服务，贯彻卓悦的企业理念。

