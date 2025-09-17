

香港，2025年9月16日 - (亚太商讯) - 冠君产业信托（"信托"）（股份代号：2778）欣然宣布获纳入恒生可持续发展企业基准指数，并在环境、社会及管治"ESG"方面荣获"AA+"评级 - 此为该评级架构中第二高的殊荣。信托在超过500家受评的香港上市公司中位列前10%，彰显其于可持续发展的卓越表现及坚定承诺。 三大ESG范畴创新突破 社会创新 : 信托重塑房地产业的可持续发展角色，从传统资产管理者转型为"超级联系人"。过去三年，信托举办的大型ESG主题活动累计吸引逾50,000名租户及合作伙伴参与。透过创新的"商社协作计划"推动跨界协作，每投入一港元便创造高达8.6港元的社会价值，充分展现信托在推动社会创新方面的坚定承诺。





：信托积极将智慧科技融入物业营运，推动可持续发展。例如花园道三号引入人工智能制冷机组优化程序，每年成功实现约6.1%的节能效益。此外，我们扩展"绿'惜'环保约章"计划，成功带动租户共同参与绿色转型，在节能减废和绿色采购方面取得显著成效。 卓越管治: 信托始终秉持诚信为营运核心原则，将ESG策略监督提升至董事会层面，把气候风险纳入企业风险登记册，并实施严谨的反贪腐政策。这些举措充分体现信托对透明度、商业道德及可持续长远发展的坚定承诺。 冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示："我们对获得AA+ ESG评级并获纳入恒生可持续发展企业基准指数深感荣幸。这不仅是对我们凝聚租户及持份者、协力共创可持续影响力的重要肯定，更赋予我们持续前行的动力。作为'超级增值人'，我们将以更大决心推动创新与协作，为持份者创造长期价值，并致力引领行业走向更绿色、共融的未来。" 图片说明: 冠君产业信托荣膺恒生ESG"AA+"评级并晋身基准指数 以卓越可持续实践引领行业，缔造共享价值 关于冠君产业信托(股份代号：2778) 冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约300万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自2023年荣获全球房地产GRESB可持续的最高五星级别。冠君产业信托管理人乃鹰君资产管理（冠君）有限公司，为鹰君集团的成员。 网站: www.championreit.com



