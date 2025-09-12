Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Friday, 12 September 2025, 10:00 HKT/SGT
来源 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES 成功开发出可在300度的低温下使用的高性能钯合金氢透过膜
扩充高纯度氢气提纯所必需的钯合金氢透过膜的产品阵容，无需额外设备，有助于延缓设备老化并降低能源成本

东京, 2025年9月12日 - (亚太商讯) - 专注于工业用贵金属展开业务的TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.（总公司：东京都中央区、执行总裁：田中 浩一朗）宣布，成功开发出了可在300℃左右的低温范围使用的钯（Pd）合金氢透过膜。本产品的特点是在保持高氢透过性能的同时，实现了更低的使用温度，相较于以往产品更具优势。本产品的样品预计将于2025年9月15日起开始提供。

此外，该成果将于2025年9月17日至19日，在北海道大学举行的公益社团法人日本金属学会“2025年秋季（第177届）演讲大会”上进行学会发表。

钯合金氢透过膜（PdCu39）
钯合金氢透过膜（PdCu39）

在PdCu类合金膜中，PdCu40（钯含量率为60%，铜含量率为40%的合金）被认为拥有更高的氢透过性能。然而，要利用PdCu40提纯氢气，需要在400℃左右的高温下进行使用。TANAKA聚焦于PdCu氢透过膜中的钯含量比例，成功地利用PdCu39（钯含量率为61%，铜含量率为39%的合金）发挥出了PdCu类氢透过膜的最大性能。

迄今为止，人们尚未认识到PdCu39更高的氢透过能力。这是因为即使混有较为少量的fcc相（※1），也会导致氢透过性能显著下降，而将其完全转化为bcc相（※2）则非常困难。但此次，TANAKA凭借其在贵金属材料领域长期积累的研发经验和技术洞察，确立了一种创新性的热处理工艺，，可以获得完全的bcc相，从而实现了本产品的商品化。

利用钯类氢透过膜的氢气选透机制
利用钯类氢透过膜的氢气选透机制

随着近年来氢提纯相关技术的不断进展，市场对在比以往更低温度下反应的氢透过金属膜的需求正在增加。传统的高纯度氢气提纯方式，通常是利用内置氢透过膜的模块来提纯由甲醇水生成的氢气。然而，在此过程中，由甲醇水生成氢时的温度在300℃左右，而现有氢透过膜在400℃以上的高温下才能展现其性能，因此需要额外配置加热设备，这不仅提高了成本，同时，加热环境中产生的杂质气体也成为一个必须应对的重要技术课题。

本产品可在约300℃的低温下实现氢气提纯，因此无需额外的加热设备，比以往更能抑制设备的氧化。此外，还可望有助于降低电力和CO2等能源成本。

本产品的特长

  • 可在300℃左右的低温下高效发挥性能
  • 通过实现完全的bcc相结构，而具备有更高的氢透过性能
  • 无针孔缺陷
  • 无需追加加热设备，有效减少加热过程中的设备氧化问题
  • 与其他技术相比，可期实现氢气提纯设备的小型化
PdCu合金的Pd/Cu比率与氢透过性能@300℃
PdCu合金的Pd/Cu比率与氢透过性能@300℃
氢透过性能的温度依赖性
氢透过性能的温度依赖性
由PdCu39的热处理条件造成的bcc相/fcc相比率的差异
由PdCu39的热处理条件造成的bcc相/fcc相比率的差异

对应范围（评价用的试制样表）

板厚

板宽

形状

最薄达10µmT

最宽达120mm

薄片状（方、圆等）

（※1）fcc相：是指具有面心立方晶格结构(face centered cubic)的金属相。
（※2）bcc相：是指具有体心立方晶格结构(body centered cubic)的金属相。

关于TANAKA

TANAKA自1885 年（明治18年）创业以来，营业范围以贵金属为中心，并以此展开广泛活动。公司在日本国内拥有非常可观的贵金属交易量, 长年以来不遗余力地进行工业用贵金属制品的制造和销售，以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且，作为贵金属相关的专家集团，日本国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化，携手合作提供产品及服务。2024年度（截至2024年12月)集团总营业额为8,469亿日元，拥有5,591名员工。

产业事业全球网站
https://www.tanaka.com.cn

产品咨询表
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.
https://www.tanaka.com.cn/inquiries-on-industrial-products/

新闻媒体咨询处
TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
https://www.tanaka.com.cn/inquiries-for-media/

新闻稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20250912_CH.pdf 



