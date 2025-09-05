Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, September 5, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Thursday, 4 September 2025, 17:45 HKT/SGT
海通恒信中期业绩发布：强化内外部资源整合 资产总额超千亿

香港，2025年9月4日 - (亚太商讯) - 融资租赁行业是现代金融体系的重要组成部分，对扩大投资、拉动内需、缓解企业资金压力及促进经济稳定增长具有重要意义。海通恒信（1905.HK）作为一家稳健发展的中国大型融资租赁公司、中国领先的证券公司国泰海通证券的重要控股子公司，多年来团围绕金融服务国家战略和实体经济主线，形成了独具券商特色的资源与资产协调配置，规模与收益持续均衡增长的发展优势。

近日，海通恒信发布2025年中期业绩，数据显示，2025年上半年，公司实现收入总额及其他收入、收益人民币3,520.8百万元，实现期间溢利人民币784.9百万元。截至2025年6月30日，公司资产总额为人民币111,131.4百万元，权益总额为人民币20,372.9百万元。凭借良好的经营业绩和管理成效，海通恒信获上海市「2024黄浦经济高质量发展百强奖」，凸显强劲的发展态势与雄厚的资本实力。

深入推动业务协同联动 锻造长期竞争力

2025年上半年，海通恒信积极对接国泰海通证券全新治理体系和经营管理要求，强化与母公司间协同联动发展。公司借其「投行—投资—投研」体系，提升产业化研究能力，融入集团企业客户服务体系，深化证券与租赁战略协同，满足客户多元需求。同时，积极搭建高效协同基础，探索可行的「投行+融资租赁」「投资+融资租赁」方案，围绕企业全生命周期创新模式，在资源共享等方面形成合力，锻造长期竞争力。

此外，海通恒信高度重视行业间交流，持续拓宽产业间合作。2025年上半年，公司受邀参加长三角G60科创走廊ESG发展联盟首届会员大会暨企业ESG实践交流研讨会、2025陆家嘴论坛、第二届融资租赁资产证券化高质量发展大会、第三届上海绿色低碳技术创新大赛优秀项目展示报告会，成功举办「电动贵州」绿色物流主题产业沙龙，积极协助上海联合产权交易所推动融资租赁行业租赁资产流转，不断提升外部合作能级，深化推动业务转型发展。

凭借卓越的表现，海通恒信荣膺由上海绿色金融服务平台颁发的「绿色效益杰出行动机构奖」，申报的多个融资租赁项目同时获评「绿色效益贡献奖」，彰显行业标杆影响力。

积极履行企业社会责任 屡获殊荣备受行业认可

在保持业务稳步发展的同时，海通恒信积极履行企业社会责任，进一步擦亮海通恒信「恒初心」公益品牌。2025年上半年，公司开展「青春接力，爱心传递」公益活动，为社区困难家庭送去温暖；参与上海市黄浦区「第一声问候」公益活动，捐款帮扶困难青少年。

秉持「恒久互信，融聚未来」为可持续发展理念，确立「恒、和、信」为可持续发展三大支柱，海通恒信明确目标路径，协同各方共创价值。公司持续巩固ESG管治架构，细化分工、强化协同，ESG管理体系稳健运行。此外，公司紧跟ESG监管与披露要求，以全面且不断完善的ESG管理推动可持续经营，追求卓越效益与丰富社会价值共同实现。得益于在ESG领域的优异表现和持续努力，海通恒信备受行业认可，成功获评Wind ESG 2024年度A评级，国内多项主流ESG评级居行业前列。

综合来看，2025年上半年，海通恒信在业绩增长、协同创新、社会责任履行以及ESG管理等多方面齐头并进，展现出强大的综合实力与蓬勃的发展活力。未来，随着金融市场的持续变革与国家产业化转型向纵深发展，公司将凭借其深厚的行业积淀、前瞻的战略布局和高效的执行能力，继续在融资租赁领域深耕细作，不断拓展业务边界，提升服务质量，为国家战略落地和实体经济高质量发展注入源源不断的动力，为经济社会创造更大价值。



