冠君产业信托获信用评级机构JCR及R&I评为"A"评级

香港，2025年9月1日 - (亚太商讯) - 冠君产业信托（"信托"）（股份代号：2778）欣然宣布获日本格付研究所（Japan Credit Rating Agency，JCR）及格付投资情报株式会社（Rating & Investment Information Inc.，R&I）首次评为"A"发行人评级，评级展望稳定。

信托同时获得两家日本领先信用评级机构的认可，彰显其在资本市场的良好声誉，巩固投资者对其稳健及审慎财务管理的信心。

冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示："我们非常荣幸获得JCR及R&I授予'A'信用评级及稳定展望评级，这反映我们审慎的财务管理、稳健的资本结构，以及位处优越地段的地标物业所展现的持久价值。我们将继续保持灵活的业务及财务策略，在瞬息万变的市场环境中，致力为基金单位持有人及持份者创造可持续价值。"

JCR表示："本次评级充分反映信托专注于物业租赁及管理的稳定业务模式、优质的资产组合、由审慎杠杆控制下实现的稳健财务状况，以及具备长期成功应对市场周期的管理纪录。"

R&I表示："本次评级反映信托拥有优质资产组合，包括位于香港核心的地标性物业，极低的杠杆水平，以及近19年来长期及稳健的表现。"

有关冠君产业信托（股份代号：2778）

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的66 Shoe Lane，总楼面面积约300万平方英尺，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自2023年荣获全球房地产GRESB可持续的最高五星级别。冠君产业信托管理人乃鹰君资产管理（冠君）有限公司，为鹰君集团的成员。

网站：www.championreit.com

有关日本格付研究所（Japan Credit Rating Agency, JCR）

JCR成立于1985年，是日本领先的信用评级机构，专精于信用风险分析。JCR广泛提供涵盖可持续金融的准确评估，并于"解决环境与社会问题、实现可持续社会"这一全球重要议题上贡献良多。JCR获得欧洲证券及市场管理局（"ESMA"）及香港金融管理局认可的外部信用评估机构。

关格付投资情报株式会社（Rating & Investment Information Inc., R&I）

R&I是日本债券市场市占率最大的信用评级机构，提供信用评级、研究分析和投资资讯服务，协助投资者作出审慎决策，并促进金融市场的透明度。R&I获日本金融厅（FSA）及香港金融管理局的认可。

