海通恒信中期业绩公布：经营质效持续提升 资产结构进一步优化



香港, 2025年8月29日 - (亚太商讯) – 8月29日，海通恒信（1905.HK）公布2025年中期业绩。2025年上半年，海通恒信实现收入总额及其他收入、收益35.21亿元（人民币，下同），期间溢利7.85亿元。截至2025年6月30日，公司资产总额达1,111.31亿元，与上年末相比基本持平，权益总额203.73亿元，较上年末增长2.0%。 上半年，海通恒信立足租赁本源，紧扣服务国家战略与实体经济主线，扎实做好金融「五篇大文章」，业务保持稳健，高质量发展基础不断夯实。公司长期重视股东回报，拟派发中期股息每10股0.42元，与股东共享发展成果。 期内，海通恒信持续强化资产配置导向功能，制定兼具前瞻性与可行性的资产配置策略，大力拓展先进制造、绿色租赁、数字经济、科创租赁等战略新兴领域业务，资产规模稳健且结构持续优化。上半年，海通恒信先进制造业务新增投放72.03亿元，同比增长37.2%；绿色租赁业务新增投放34.04亿元，其中新型能源投放同比增长18.0%；优化数字经济领域业务布局，数字经济业务新增投放人民币5.50亿元；科创租赁业务新增投放人民币26.06亿元，其中专精特新新增业务投放人民币12.56亿元，同比增长41.3%。 同时，海通恒信持续探索创新融资模式，融资成本有效降低。2025年上半年成功落地行业首单挂钩「ESG+两重两新」的银团贷款，与新开发银行、中国银行共同签署环保专项银团贷款，成功发行绿色资产支持计划及数字经济科创债。2025年上半年，公司的计息负债平均付息率为2.94%，较上年同期下降了0.59个百分点。 资产质量方面，得益于资产结构的优化以及加强风险管理，期末海通恒信不良资产率1.16%，较上年末下降0.01个百分点，拨备覆盖率310.49%，风险抵御能力强劲。 未来，海通恒信将深化与国泰海通证券协同，积极融入集团企业客户服务体系，同时借助国泰海通集团「投行 — 投资 — 投研」体系，加快产业化转型，不断提升核心竞争力，迈向发展新征程。



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

