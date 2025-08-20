冠君产业信托公布2025年度中期业績

- 朗豪坊商场开业20周年"立足本地，引领全球潮流文化"，成品牌进驻热点，Chiikawa拉面首间海外分店掀热潮

- 花园道三号于2025年到期的租约已全部处理，续约率维持在高水平

- 朗豪坊办公楼推出结合六大健康维度"6D Wellness"的创新概念，强化其一站式身心健康及生活时尚总汇的市场定位

- 香港银行同业拆息下降节省利息开支，2025年债务成功全额再融资

香港，2025年8月20日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（股份代号：2778）公布截至 2025 年 6 月 30 日止的中期业绩。

业绩摘要

2025上半年 2024上半年 变动 租金收益总额 （百万港元） 1,029 1,115 - 7.6% 物业收益净额（百万港元） 859 954 - 10.0% 可分派收入（百万港元） 476 544 - 12.6% 每基金单位分派（港元） 0.0701 0.0809 - 13.3%

于2025年6月30日 于2024年12月31日 变动 物业组合总值（百万港元） 58,098 60,104 - 3.3% 每基金单位资产净值（港元） 6.79 7.16 - 5.2% 资产负债比率 24.5% 23.7% + 0.8pp



概览

2025年上半年，尽管全球经济因贸易紧张局势和地缘政治冲突而面对重重阻力，但香港的市场气氛获多项利好因素支持。股市回暖、香港银行同业拆息于第二季回落，住宅销售趋稳定，以及旅游业稳步复苏均有助抗衡外部压力。然而，港人外游热潮未退，消费力外移令本地零售市道受压。与此同时，写字楼租赁市场依然淡静，反映供求持续失衡。在此市况下，本信托的可分派收入下跌12.6%至4.76亿港元，而每基金单位分派（"每基金单位分派"）则减少13.3%至0.0701港元。

冠君产业信托行政总裁侯迅女士（左），冠君产业信托投资及投资者关系总监陆嘉萍女士（右）

花园道三号

虽然中环整体写字楼市场的租赁动力仍然疲弱，但随着金融市场转趋活跃，我们接到的租赁查询有所增加，需求主要来自金融相关企业。花园道三号落实引进一批新的租赁面积较小的租户，包括家族办公室；而一名现有银行业租户亦于物业内扩充。于2025年6月30日，花园道三号写字楼的出租率为80.7%。该物业的租金收益期内减少5.4%至5.40亿港元（2024年：5.71亿港元）。我们持续推动续租工作，2025年到期的租约已全部处理完毕且续约率维持在高水平，当中包括多名主要租户的续租。而2026年到期的租约亦有超过70%已续租。

朗豪坊办公楼

报告期内，朗豪坊办公楼推出名为"6D Wellness"的YouTube频道，藉此强化朗豪坊办公楼作为一站式身心健康及生活时尚总汇的市场定位。于2025年6月30日，在该物业的租户组合中，生活时尚（身心健康）行业租户占比达68%。于2025年6月30日，朗豪坊办公楼的出租率保持在86.9%的稳定水平。我们扩大了共享工作空间的营运规模并增设"Social Wellness Hall"，专为举办工作坊及交流活动而设，正好呼应办公楼推广身心健康的定位。市场租金继续面对挑战，租金收益因而减少9.1%至1.51亿港元（2024年：1.66亿港元）。

冠君产业信托行政总裁侯迅女士

朗豪坊商场

今年迎接开业20周年的朗豪坊商场，继续秉持"Stay Local，Trend Global"（"立足本地，引领全球潮流文化"）的愿景。透过沉浸式体验和限定商品，我们成功吸引破纪录的人潮及推动销售，并在八月刷新单日人流纪录。近日，首次进军香港的时装品牌BENLAI，以及全城首家以生活风格为主题的期间限定店Umbro均在朗豪坊商场开业，人气拉面店Chiikawa Ramen Buta亦选址朗豪坊商场设立首家海外分店，旋即成为高人气新热点。于2025年6月30日，商场的出租率维持在99.2%的高水平，目前属已承诺悉数租出的状态。消费行为的改变为租户带来挑战，租金收益跌至3.38亿港元（2024年：3.78亿港元）。

分派

本信托期内可分派收入下跌12.6% 至4.76亿港元（2024年：5.44亿港元），而每基金单位分派则减少13.3%至0.0701港元（2024年：0.0809港元）。按2025年6月30日的基金单位收市价2.08港元计算，相当于年度分派率6.7%。

资产值

于2025年6月30 日，本信托旗下物业组合的估值为581亿港元，较2024年12月31日的601亿港元减少3.3%。

可持续发展

我们继续透过提升气候抗御力、建立有意义的联系及促进社区福祉，为我们的生态圈创造共享价值。报告期内，花园道三号引入人工智能制冷机组优化系统，全年节省大厦制冷设备的能源用量达6.1%。我们透过"绿'惜'环保约章"计划，推动写字楼和零售租户携手实现可量化的环保目标。此外，我们举办以"创新．启发．融合"为主题的"冠君产业信托 ESG Gala"，凝聚逾千名租户和商业伙伴，共同推进可持续营运及共融举措。

展望

尽管香港零售业已重拾增长，金融市场亦见反弹，预料本信托于2025年后续期间的整体经营环境依然严峻。虽然港元利率回落有助节省利息支出，但续租租金下跌或将持续压抑租金收益及令分派较去年为低。面对竞争激烈的市场环境，我们将继续以灵活的营运策略积极应对。

有关冠君产业信托(股份代号：2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约300万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自2023年荣获全球房地产GRESB可持续的最高五星级别。冠君产业信托管理人乃鹰君资产管理（冠君）有限公司，为鹰君集团的成员。

网站: www.championreit.com

