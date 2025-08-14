Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, August 14, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Thursday, 14 August 2025, 11:00 HKT/SGT
Share:

来源 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
TANAKA PRECIOUS METAL GROUP宣布将与JEPLAN进行业务合作以实现脱碳与循环型社会
旨在处理贵金属回收工艺中的有机物（塑料）

东京, 2025年8月14日 - (亚太商讯) - TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.（总公司：东京都中央区、执行总裁：田中 浩一朗）决定与株式会社JEPLAN（总公司：神奈川县川崎市、代表取缔役 社长兼执行总裁：高尾 正树、以下简称“JEPLAN”） 开展业务合作，以减少TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.在贵金属回收工艺中的CO₂排放，并推进有机物的资源化再利用。

本次合作由长期致力于在贵金属领域推动循环经济（Circular Economy）的TANAKA、以及在塑料领域持续精进技术的的JEPLAN携手推动，旨在实现脱碳化和循环型社会的目标。

TANAKA迄今为止为实现循环型社会所方面的努力

TANAKA自1885年创业以来，作为贵金属行业的领军企业长年致力于稀缺资源贵金属的回收。其中受客户委托回收的工序废弃物中，对于以有机物（塑料）为主要成分、且附着或吸附有贵金属的工序废弃物，一直以来通过烧成工艺去除有机物，并从剩余的灰烬中回收贵金属。

尽管这种烧成处理方式能够有效去除环境管制物质，但在去除过程中有机物燃烧所产生的CO₂排放，成为实现脱碳社会的课题。

通过与JEPLAN业务合作、革新贵金属回收工艺

JEPLAN已建立了针对聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET，一种塑料）的创新化学回收技术。为了解决上述CO₂排放量的课题，TANAKA通过与JEPLAN的业务合作，除了传统的采用烧成的贵金属回收工艺以外，还在考虑未来利用化学回收处理的工艺。预期的化学回收处理的对象为注射器、擦拭布等塑料。预计通过该技术，贵金属回收工艺中的CO₂排放量可控制在以往的10%左右。

此外，该新工艺不仅可以回收贵金属，也可以实现塑料再生，TANAKA与JEPLAN将充分发挥各自在专业领域的优势，共同为实现脱碳和循环型社会贡献力量。 　

株式会社JEPLAN

总公司所在地：神奈川县川崎市川崎区扇町12-2
成立：2007年1月
代表人：代表取缔役 社长兼执行总裁　高尾 正树
主要业务内容：PET化学回收技术相关业务（对象：PET塑料瓶、聚酯）等
官方 HP：http://www.jeplan.co.jp

JEPLAN集团以“循环一切”为使命，致力于实现循环经济。通过使用创新的PET化学回收技术，将废弃PET（PET塑料瓶、聚酯纤维等）分解至分子水平并去除杂质，使其重新生成与石油基材料同等品质的再生材料。通过使用这项创新技术致力于回收再利用，实现有限资源的循环，并为减少CO₂排放量做出贡献。

关于TANAKA

TANAKA自1885 年（明治18年）创业以来，营业范围以贵金属为中心，并以此展开广泛活动。公司在日本国内拥有非常可观的贵金属交易量, 长年以来不遗余力地进行工业用贵金属制品的制造和销售，以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且，作为贵金属相关的专家集团，日本国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化，携手合作提供产品及服务。2024年度（截至2024年12月)集团总营业额为8,469亿日元，拥有5,591名员工。

产业事业全球网站
https://www.tanaka.com.cn

产品咨询表
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.
https://www.tanaka.com.cn/inquiries-on-industrial-products/

新闻媒体咨询处
TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
https://www.tanaka.com.cn/inquiries-for-media/

新闻稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20250814_CN.pdf 



话题 Press release summary

部门 金属，矿产, 化学, 环境, ESG, 替代能源, Engineering, Manufacturing
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
June 6, 2025 10:00 HKT/SGT
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES “PEM型水电解用电极催化剂的开发与实用化”获得 “2025年度 催化剂工业协会技术奖”
Mar 12, 2025 10:00 HKT/SGT
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES已开发了面向第5代信号继电器的次世代接点 “微小CROSS BAR接点（异型材带状接点）”
Jan 23, 2025 10:00 HKT/SGT
田中贵金属工业开发了面向功率半导体的片状接合材料“AgSn TLP片”
Nov 14, 2024 11:00 HKT/SGT
田中贵金属：行业首款※1、具有纳米尺寸晶粒的白金材料制造技术开发成功
Oct 17, 2024 10:00 HKT/SGT
田中贵金属工业发布半导体检查装置用钯合金材料“TK-SK”
Aug 9, 2024 11:00 HKT/SGT
田中贵金属集团将于2025年1月进行集团组织体制的重组
Mar 26, 2024 11:00 HKT/SGT
有关田中控股株式会社新总公司大楼建设用绿色贷款筹资的通知
Mar 19, 2024 11:00 HKT/SGT
田中控股株式会社总公司搬迁　迁至创业之地茅场町的新总公司大楼
Mar 11, 2024 11:00 HKT/SGT
田中贵金属工业确立了使用“预成型AuRoFUSE(TM)”的半导体高密度封装用接合技术
Jan 31, 2024 11:00 HKT/SGT
田中贵金属工业确立了附着在真空成膜装置构件上的贵金属的新回收方法
Dec 19, 2023 11:00 HKT/SGT
田中贵金属工业对开发下肢动脉硬化症用支架输送系统的医疗器械风险企业“Global Vascular”进行出资
Oct 25, 2023 10:01 HKT/SGT
田中贵金属工业成功开发了仅由贵金属组成的首款世界级的高熵合金粉末
June 20, 2023 10:00 HKT/SGT
田中贵金属集团将出展在中国上海举办的国际半导体展览会“SEMICON China 2023”
June 20, 2023 10:00 HKT/SGT
田中贵金属集团将出展在中国上海举办的国际半导体展览会“SEMICON China 2023”
May 30, 2023 10:00 HKT/SGT
田中贵金属集团将出展在中国苏州举办的医疗器械制造及设计相关的展会“Medtec China 2023”
May 30, 2023 10:00 HKT/SGT
田中贵金属集团将出展在中国苏州举办的医疗器械制造及设计相关的展会“Medtec China 2023”
May 16, 2023 10:00 HKT/SGT
田中贵金属工业宣布探针用新合金“TK-FS”
May 16, 2023 10:00 HKT/SGT
田中贵金属工业宣布探针用新合金“TK-FS”
Mar 16, 2023 10:00 HKT/SGT
田中贵金属工业在韩国首尔设立当地法人
Mar 16, 2023 10:00 HKT/SGT
田中贵金属工业在韩国首尔设立当地法人
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       