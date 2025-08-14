TANAKA PRECIOUS METAL GROUP宣布将与JEPLAN进行业务合作以实现脱碳与循环型社会

东京, 2025年8月14日 - (亚太商讯) - TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.（总公司：东京都中央区、执行总裁：田中 浩一朗）决定与株式会社JEPLAN（总公司：神奈川县川崎市、代表取缔役 社长兼执行总裁：高尾 正树、以下简称“JEPLAN”） 开展业务合作，以减少TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.在贵金属回收工艺中的CO₂排放，并推进有机物的资源化再利用。

本次合作由长期致力于在贵金属领域推动循环经济（Circular Economy）的TANAKA、以及在塑料领域持续精进技术的的JEPLAN携手推动，旨在实现脱碳化和循环型社会的目标。

TANAKA迄今为止为实现循环型社会所方面的努力

TANAKA自1885年创业以来，作为贵金属行业的领军企业长年致力于稀缺资源贵金属的回收。其中受客户委托回收的工序废弃物中，对于以有机物（塑料）为主要成分、且附着或吸附有贵金属的工序废弃物，一直以来通过烧成工艺去除有机物，并从剩余的灰烬中回收贵金属。

尽管这种烧成处理方式能够有效去除环境管制物质，但在去除过程中有机物燃烧所产生的CO₂排放，成为实现脱碳社会的课题。

通过与JEPLAN业务合作、革新贵金属回收工艺

JEPLAN已建立了针对聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET，一种塑料）的创新化学回收技术。为了解决上述CO₂排放量的课题，TANAKA通过与JEPLAN的业务合作，除了传统的采用烧成的贵金属回收工艺以外，还在考虑未来利用化学回收处理的工艺。预期的化学回收处理的对象为注射器、擦拭布等塑料。预计通过该技术，贵金属回收工艺中的CO₂排放量可控制在以往的10%左右。

此外，该新工艺不仅可以回收贵金属，也可以实现塑料再生，TANAKA与JEPLAN将充分发挥各自在专业领域的优势，共同为实现脱碳和循环型社会贡献力量。

株式会社JEPLAN

总公司所在地：神奈川县川崎市川崎区扇町12-2

成立：2007年1月

代表人：代表取缔役 社长兼执行总裁 高尾 正树

主要业务内容：PET化学回收技术相关业务（对象：PET塑料瓶、聚酯）等

官方 HP：http://www.jeplan.co.jp

JEPLAN集团以“循环一切”为使命，致力于实现循环经济。通过使用创新的PET化学回收技术，将废弃PET（PET塑料瓶、聚酯纤维等）分解至分子水平并去除杂质，使其重新生成与石油基材料同等品质的再生材料。通过使用这项创新技术致力于回收再利用，实现有限资源的循环，并为减少CO₂排放量做出贡献。

关于TANAKA

TANAKA自1885 年（明治18年）创业以来，营业范围以贵金属为中心，并以此展开广泛活动。公司在日本国内拥有非常可观的贵金属交易量, 长年以来不遗余力地进行工业用贵金属制品的制造和销售，以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且，作为贵金属相关的专家集团，日本国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化，携手合作提供产品及服务。2024年度（截至2024年12月)集团总营业额为8,469亿日元，拥有5,591名员工。

产业事业全球网站

https://www.tanaka.com.cn

产品咨询表

TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.

https://www.tanaka.com.cn/inquiries-on-industrial-products/

新闻媒体咨询处

TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.

https://www.tanaka.com.cn/inquiries-for-media/

新闻稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20250814_CN.pdf

