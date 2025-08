香港,2025年8月4日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(股份代号:2778),于8月1日成功举办"ESG Gala"压轴活动--青少年电影放映会及职业生涯分享会。本届"ESG Gala"活动以"创新.启发.融合"为主题,透过一系列专题分享、互动体验以及艺术展览,吸引逾千名青年及业界人士参与,展现信托秉持绿色营运与共融理念,推动价值共创,实践多赢局面。 信托积极响应香港政府"共创明'Teen'计划",致力支援来自弱势社群家庭青少年的身心发展,启发他们探索更广阔的未来发展方向。作为本届"ESG Gala"的压轴活动,信托在朗豪坊Gala Cinema包场举办电影放映会,邀请约160名青少年学员及来自18间大型企业的义务友师们,一同欣赏动画电影,现场充满欢乐与感动。放映会后,信托特别邀请本地知名动画师崔氏兄弟与在场青少年分享职涯规划,引领青少年勇于追梦,探索多元发展方向,促进社会向上流动。 冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:"我们很高兴与一众青少年聚首一堂,希望今天的活动及分享能够启发青少年,勇敢尝试、探索、发掘更多的可能性。未来属于年轻一代,而我们致力成为连接梦想与机遇的平台,与青年同行,共同成长。" 本地动画师崔氏兄弟表示:"很荣幸能够与青少年分享动画创作及职涯经验。我们相信,只要保持好奇心和坚定信念,勇于尝试,每位年轻人都能找到属于自己的舞台,开创无限未来。" 信托连续三年举办ESG主题活动,吸引来自学界、商界、社福界的持份者积极参与与交流,累计参与人次突破50,000,有效加快整个价值链的转型步伐,进一步扩大可持续发展的正面效益。 图片说明: 冠君产业信托于ESG Gala压轴活动中举办电影放映会,免费邀请约160名共创明"Teen"青少年学员和义务友师一同欣赏

动画电影。 本地知名动画师崔氏兄弟于放映会后与青少年互动,鼓励年轻人勇敢追梦,探索多元未来。 政府共创明"Teen"的学员,包括多元族裔青少年,于朗豪坊参与电影放映会。 关于冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方尺,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自2023年荣获全球房地产GRESB可持续的最高五星级别。冠君产业信托管理人乃鹰君资产管理(冠君)有限公司,为鹰君集团的成员。 网站: www.championreit.com



话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network