香港，2025年8月4日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（股份代号：2778），于8月1日成功举办"ESG Gala"压轴活动--青少年电影放映会及职业生涯分享会。本届"ESG Gala"活动以"创新．启发．融合"为主题，透过一系列专题分享、互动体验以及艺术展览，吸引逾千名青年及业界人士参与，展现信托秉持绿色营运与共融理念，推动价值共创，实践多赢局面。

信托积极响应香港政府"共创明'Teen'计划"，致力支援来自弱势社群家庭青少年的身心发展，启发他们探索更广阔的未来发展方向。作为本届"ESG Gala"的压轴活动，信托在朗豪坊Gala Cinema包场举办电影放映会，邀请约160名青少年学员及来自18间大型企业的义务友师们，一同欣赏动画电影，现场充满欢乐与感动。放映会后，信托特别邀请本地知名动画师崔氏兄弟与在场青少年分享职涯规划，引领青少年勇于追梦，探索多元发展方向，促进社会向上流动。

冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示："我们很高兴与一众青少年聚首一堂，希望今天的活动及分享能够启发青少年，勇敢尝试、探索、发掘更多的可能性。未来属于年轻一代，而我们致力成为连接梦想与机遇的平台，与青年同行，共同成长。"

本地动画师崔氏兄弟表示："很荣幸能够与青少年分享动画创作及职涯经验。我们相信，只要保持好奇心和坚定信念，勇于尝试，每位年轻人都能找到属于自己的舞台，开创无限未来。"

信托连续三年举办ESG主题活动，吸引来自学界、商界、社福界的持份者积极参与与交流，累计参与人次突破50,000，有效加快整个价值链的转型步伐，进一步扩大可持续发展的正面效益。

图片说明：

冠君产业信托于ESG Gala压轴活动中举办电影放映会，免费邀请约160名共创明"Teen"青少年学员和义务友师一同欣赏

动画电影。 本地知名动画师崔氏兄弟于放映会后与青少年互动，鼓励年轻人勇敢追梦，探索多元未来。 政府共创明"Teen"的学员，包括多元族裔青少年，于朗豪坊参与电影放映会。 关于冠君产业信托（股份代号：2778）

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的66 Shoe Lane，总楼面面积约300 万平方尺，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自2023年荣获全球房地产GRESB可持续的最高五星级别。冠君产业信托管理人乃鹰君资产管理（冠君）有限公司，为鹰君集团的成员。 网站: www.championreit.com

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