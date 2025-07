冠君产业信托三度举办ESG主题盛会 创新定义商厦价值与可持续未来

Wednesday, 30 July 2025, 18:00 HKT/SGT Share:

香港,2025年7月30日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(股份代号:2778)欣然宣布,第三届 ESG 主题活动"ESG Gala"已正式开幕,活动于7月29日至8月1日期间举办。延续过去两届备受好评的ESG论坛,今年活动全面升级,不论规模或内容均更臻完善,全面展现其在可持续发展领域的承诺与实践。 作为积极推动 ESG 的企业,信托以前瞻视野重新定义商厦营运的角色与其商业价值。今年的"ESG Gala"以"创新.启发.融合"为主题,全方位推动产业升级,进一步巩固其在地产行业的领导地位。 从资产运营管理迈向价值共创的"超级增值人" 信托跳出传统资产管理角色的框架,积极透过跨界别合作与知识共享,打造以ESG为核心、租户共创的协同平台,并成功连结逾500个租户和合作伙伴,携手实践绿色营运与共融文化,创造多赢局面。 - ESG主题活动与影响力:连续三年举办ESG主题活动,成功整合跨产业资源,吸引来自金融、零售、餐饮、美容等界别的租户参与,累计参与人次突破50,000,进一步扩展规模与深化影响力,为持份者创造可持续的增值效益。 - 智能科技减碳成果:积极应用创新科技,于花园道三号成功引入人工智能(AI)制冷机组优化程序,结合智能气象站,准确预测冷却负载,进一步降低能源消耗与碳排放。 - 租户绿色转型实践:"绿惜'环保约章"自2024年10月起由办公室租户拓展至零售租户,参与企业包括贝莱德资产管理北亚有限公司、花旗集团、工银国际控股有限公司、LSEG、Adidas、株式会社有限公司、perFACE等,计划成效显著: 80%参与租户已制定能源使用目标

100%参与租户落实至少三类废物回收

能源使用强度在半年内较去年平均下降6%[1]

年内举办了三场绿色工作坊与导赏团,参与人次突破100人 对接香港政策 推动绿色创科与智慧城市发展 信托积极响应特区政府推动创科发展及《香港智慧城市蓝图》政策方针,不仅提升自身ESG表现,更有效串联整个价值链的转型,将可持续发展效益扩大化,为租户及投资者创造更大价值。 信托致力运用创新科技与智能数据系统,全面提升资源使用效率与环境监测能力,为租户建立更智能、可持续的营商环境,创造长远价值;与此同时,信托积极开拓可持续金融机遇,透过可持续发展挂钩贷款等工具,进一步强化绿色金融实力。 科技赋能可持续发展 引领健康生活新模式 信托不仅致力于创新科技应用,更关注大众身心灵健康,本次活动涵盖健康生活元素。开幕首日,信托邀请到曾三度出征奥运并屡破香港纪录的泳将郑莉梅(Camille Cheng),分享运动员视角下的身心健康与韧性。信托更邀请到初创平台Intellect团队分享科技如何革新企业员工的身心健康,同时将携手PURE Fitness举办运动体验日,设立智能健康检测专区,让租户亲身体验崭新的健康管理方案。 此外,信托旗下朗豪坊办公楼引领业界,打造结合六大健康维度的"6 Dimensions Wellness"创新概念,除了开设专属YouTube频道(@6dwellnesslp),更于Eaton Club推出Social Wellness Hall,整合线上线下平台,全方位促进都市健康生活。ESG Gala活动期间特别规划专题日,透过行业论坛、运动工作坊等多元活动形式,汇聚业界专才共同探讨身心灵健康新维度。"6D Wellness Hub"于朗豪坊办公楼隆重揭幕,邀请了艺人张继聪及国际知名风景摄影师袁斯乐(Kelvin Yuen)担任启动嘉宾。张继聪于活动中分享提升健康的心得,并预告将于6D Wellness YouTube频道分享智能健康与家庭幸福之道。同时,摄影师袁斯乐(Kelvin Yuen)为其作品及学生摄影比赛揭幕,激发青年潜能与多元创意。 青年与共融 启发未来可持续领袖 我们亦举办青年艺术导赏,邀请大学生参观艺术展览并体验互动室内运动。此外,信托响应香港政府"共创明'Teen'计划",将于8月1日在朗豪坊包场举办电影放映会,并邀请本地动画师崔氏兄弟分享职涯规划,鼓励青少年探索多元职涯发展。 活动更特别设立艺术展区,与致力协助自闭症群体的"爱-传递"机构共同策划"共融色彩:子舜眼中的香港"主题画展,于7月29日至8月8日期间在花园道三号展出自闭症青年艺术家李子舜的画作,透过艺术展现多元共融价值。 冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:"多年来,我们成功突破传统框架,建立了强大的战略合作网络与资源,从传统资产管理人转型为业界的'超级联系人',更进一步跃升为'超级增值人'。透过创新科技与策略合作,连结更多持份者、促进协同效应。在迈向可持续未来的道路上,科技创新与人文关怀相辅相成,我们的ESG Gala正体现这一理念,展示如何将创新科技应用于提升身心健康、启发新一代,以及推动社会共融。信托不仅是资产管理人,更是价值共创的推动者,致力为香港构建一个更智能、更绿色、更共融的未来智慧城市。" 三届香港奥运游泳代表、Mind The Waves 联合创办人郑莉梅女士表示:"作为一名运动员,我深刻体会身心健康是持续突破的关键。无论是运动挑战,或是人生的逆境考验,真正的韧性不仅在于坚持,更是在低谷中学会自我调整、重新出发。我深切理解香港年青人面对的精神压力,很高兴能参与'ESG Gala',分享运动员的心路历程,鼓励年青一代在这个迅速变化的社会中,学会关爱自己,正视身心灵健康,勇敢活出自我价值。" "爱-传递"创会主席潘嘉丽女士表示:"本次很感恩能与信托合作举办画展,让自闭症青年画家李子舜的作品得以展示,意义深远。这次合作不仅展现了子舜的艺术才华,更是推动社会对特殊教育群体的理解与接纳的重要一步。透过艺术,我们能够打破隔膜,促进包容。" 附录一:"绿'惜'环保约章"参与企业 花园道三号 1 贝莱德资产管理北亚有限公司 2 花旗集团 3 CMC Capital Partners HK Limited 4 Eaton Club 5 复星国际有限公司 6 复星财富国际控股有限公司 7 华金金融(国际)控股有限公司 8 工银国际控股有限公司 9 坚信物业管理服务有限公司-花园道三号管理处 10 LSEG 11 德事商务中心 朗豪坊办公大楼 12 蓬生有限公司 13 鹰君市务管理(冠君)有限公司 14 Eaton Club 朗豪坊商场 16 Adidas Hong Kong Ltd 17 Thai Chill 18 贝玲妃 19 安乐影片有限公司 20 雅庆国际有限公司 21 株式会社有限公司 22 乐高 23 小猪糖果店 24 S A Accessories 25 Sabon 26 咖啡学研 27 超休闲 - 按英文字母序 图片说明: 冠君产业信托举办ESG Gala, 透过跨界别合作与知识共享,携手实践绿色营运与共融文化 资深ESG从业者参与绿色转型专题 一众租户在侯迅女士及一众嘉宾的见证下参与"绿'惜'环保约章"典礼 三届香港奥运游泳代表、Mind The Waves 联合创办人郑莉梅女士

鼓励年青一代学会关爱自己,勇敢活出自我价值 关于冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方尺,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自2023年荣获全球房地产GRESB可持续的最高五星级别。冠君产业信托管理人乃鹰君资产管理(冠君)有限公司,为鹰君集团的成员。 网站: www.championreit.com [1] 上述资料基于参与第三阶段计划的租户所提交的能源使用资料分析得出



