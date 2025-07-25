云顶新耀宣布配售股份 拟集资约15.725亿港元

上海，2025年7月25日 - (亚太商讯) - 云顶新耀有限公司（HKEX1952.HK）是一家专注于创新药研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司，今日宣布以先旧后新配售22,561,000股，集资约15.725亿港元，发行股份数占现有股本约6.87%, 占经扩大后的总股数约6.43%。

云顶新耀、卖方（控股股东康桥资本）与配售代理签订先旧后新方式的配股协议，配售22,561,000股份，每股配售价69.70港元，较于最后交易日（即配售及认购协议日期前一天）在联交所报所报收市价每股77.55港元折让约10.12%，亦较于紧接最后交易日（包括该日）前连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股73.35港元折让约4.98%，较于紧接最后交易日（包括该日）前连续三十个交易日在联交所所报成交量加权平均价每股60.01港元溢价16.15 %。所得款项总额预期约为15.725亿港元，而所得款项净额（经扣除所有相关成本及开支，包括佣金及征费）将约为15.534亿港元。

云顶新耀预计配售所得款项，其中50 %（约7.767亿港元）用于开发自主全球研发平台及新产品管线；另外40 %（约6.214亿港元）用于推进新产品商业化，包括推出新产品；及10 %（约1.553亿港元）用作营业资金以及一般及行政用途。

云顶新耀首席执行官罗永庆表示，"此次配售受到多家国际长线持有基金青睐，获得数倍超额认购，反映了资本市场对云顶新耀商业化能力与创新研发实力的高度认可，也体现出投资者对公司长期发展战略的充分信心。我们将充分利用此次融资所得，加快创新药物和AI+mRNA平台的开发，同时推进现有产品的商业化进程。凭借更为充足的资本基础，我们有信心在商业化拓展与研发创新双线并进，不断为患者与投资者创造更大价值。"

公司已构建国际领先的、完全整合且本地化的AI+mRNA平台，重点推进肿瘤和自身免疫疾病领域的产品管线开发，包括通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14、个体化肿瘤治疗性疫苗EVM16，以及自体生成CAR-T项目。

- 云顶新耀自主研发的首款个性化mRNA治疗性肿瘤疫苗EVM16 的IIT研究已在今年3月于北京大学肿瘤医院顺利完成首例患者给药。该临床试验初步数据显示，即使低起始剂量也能激发晚期肿瘤患者特异性T细胞反应，具有良好的免疫原性。

- 通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14注射液的新药临床试验申请（IND）已获中国国家药品监督管理局和美国食品药品监督管理局（FDA）受理，成为公司首个实现"中美双报"的mRNA肿瘤治疗性疫苗。云顶新耀嘉善工厂已于2025年6月9日顺利放行首批GMP临床试验样品，该批样品将用于支持云顶新耀在中美两地开展EVM14的临床试验。

- 自体生成CAR-T项目也已在人源化小鼠与非人灵长类（猴）模型中验证有效，具备现货型、无需淋巴耗竭、剂量可控等优势，展现了开发用于肿瘤及自身免疫疾病的潜力。

拥有全球权益的新一代共价可逆BTK抑制剂EVER001正开展全球多中心临床研究，主要用于治疗原发性膜性肾病（pMN）等多种原发性肾小球疾病。其在原发性膜性肾病1b/2a期研究中展现出起效快、缓解持续、耐受性好、口服便捷等综合优势，有望为全球患者带来更优治疗选择。

耐赋康®作为首个且唯一在中国、美国和欧洲获得完全批准的IgA肾病对因治疗药物，自纳入中国国家医保目录以来快速放量，已惠及超过两万名患者。公司亦正加快推进Gd-IgA1诊断试剂的转化，致力打造覆盖诊断、治疗、长期管理的一体化IgA肾病疾病管理生态。

伊曲莫德（维适平®）在中国大陆的新药上市申请也已获受理，预计2025年底至2026年初获批，其新药上市申请也已获韩国受理。伊曲莫德已相继在中国澳门，新加坡和中国香港获批，并被纳入粤港澳大湾区内地9市临床急需进口港澳药品医疗器械目录（2024年），已在大湾区先行使用惠及溃疡性结肠炎患者，成为云顶新耀第三款商业化新药。2025年3月，云顶新耀启动了伊曲莫德位于嘉善工厂的生产建设项目，为伊曲莫德的本地化生产提供支持。

云顶新耀正加快推进多个核心管线及技术平台的战略布局，进一步巩固其在亚洲领先创新药企中的市场地位。

关于云顶新耀

云顶新耀是一家专注于创新药和疫苗研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司，致力于满足亚洲市场尚未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在中国及全球领先制药企业从事过高质量研发、临床开发、药政事务、化学制造与控制（CMC）、业务发展和商业化运营，拥有深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已打造多款疾病首创或者同类最佳的药物组合，公司的治疗领域包括肾科疾病、感染性和传染性疾病、自身免疫性疾病。有关更多信息，请访问公司网站：www.everestmedicines.com。

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