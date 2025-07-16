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Tuesday, 15 July 2025, 17:34 HKT/SGT
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云顶新耀股价创阶段新高 通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14"中美双报"再释mRNA平台潜力

香港，2025年7月15日 - (亚太商讯) - 今日云顶新耀（01952.HK）股价表现亮眼，盘中最高价触及73.4港元，再创新高。截至收盘，股价报72港元，成交活跃，成交额达3.06亿港元，总市值飙升至235.95亿港元。作为国内率先实现mRNA平台产品转化并在中美多中心推进临床研究的创新药企，云顶新耀在资本市场的热度显著提升。公司多项核心产品进展为其股价上涨提供有力支撑，其中EVM14的最新临床申请获受理成为市场关注的焦点之一。

今日稍早，云顶新耀宣布其通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14注射液的新药临床试验申请（IND）已获得国家药监局药审中心（CDE）正式受理。此前，EVM14已于今年3月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准开展临床试验。本次中国受理，意味着EVM14成为公司首个实现"中美双报"的mRNA创新产品，也标志着云顶新耀全球临床布局再进一步。

云顶新耀首席执行官罗永庆表示："通用型的现货肿瘤治疗性疫苗EVM14成功获得国家药品监督管理局药品审评中心的正式受理，不仅彰显了云顶新耀在mRNA肿瘤治疗领域的技术实力，也体现了监管机构对EVM14科学性与前期研究质量的高度认可。作为公司mRNA平台首个'中美双报'产品，EVM14将为肿瘤患者带来更具突破性的治疗选择。"

EVM14是一款靶向5个肿瘤相关抗原的通用型肿瘤治疗性疫苗，拟用于包括鳞状非小细胞肺癌、头颈鳞癌等多种瘤种。其临床前研究显示，EVM14可诱导抗原特异性T细胞应答，在小鼠同源肿瘤模型中有效抑制肿瘤生长，具备诱导免疫记忆、防止复发和转移的潜力。此外，EVM14与抗PD-1/抗CTLA-4免疫检查点抑制剂的联用显示出协同增效作用，支持临床联合治疗探索。2025年6月，云顶新耀已完成首批GMP级临床样品放行，试验将在中国与美国同步推进，合作单位包括美国MD Anderson癌症中心与中国上海市胸科医院等权威机构。

作为mRNA平台首个"中美双报"产品，EVM14进展亦凸显了云顶新耀在mRNA技术端到端布局上的优势。公司已构建覆盖抗原设计、序列优化、LNP递送系统及GMP级生产的一体化mRNA平台。此外，云顶新耀专有的"妙算"mRNA序列算法系统（EVER-NEO-1），目前已迭代至第三代，显著提升mRNA表达水平，为平台药物开发提供技术支撑。该平台已得到临床验证，其研发的PTX-COVID19-B在头对头全球II期研究中表现出与辉瑞/BioNTech的Comirnaty疫苗相当的免疫原性与耐受性。

在丰富的管线布局方面，云顶新耀的个性化mRNA肿瘤疫苗EVM16亦已于2025年3月完成首例患者给药，初步数据显示可在低剂量下激发特异性T细胞反应，并与抗PD-1抗体联用展现出协同疗效；此外，自体生成CAR-T项目正推进至临床前候选阶段，并在人源化小鼠和非人灵长类动物中展现出良好疗效和安全性。这一系列进展持续释放平台在肿瘤及自身免疫疾病领域的潜力。

在此背景下，公司也在持续推动其mRNA平台的全球合作进程。随着核心产品的临床数据逐步披露，云顶新耀在国际BD层面的交流正在加速推进。在6月底举行的"mRNA创新技术平台研发日"活动中，公司表示，已与多家全球Top 20药企建立联系，并收到多个跨国企业表达的初步合作意向。

EVM14的"中美双报"则进一步印证了云顶新耀自主mRNA平台具备从抗原筛选、LNP递送体系、CMC工艺开发到产业化生产的全流程能力。该产品的中美临床同步推进，不仅为后续管线的国际开发奠定基础，也为云顶新耀在全球市场开展潜在授权与合作打开了更大的空间。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
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