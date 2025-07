Friday, 4 July 2025, 18:40 HKT/SGT Share: 云顶新耀发布AI+mRNA平台新突破 重塑中国mRNA国际竞争格局

香港,2025年7月4日 - (亚太商讯) - 近期,云顶新耀(HKEX: 1952.HK)在上海成功举办"2025云顶新耀mRNA创新技术平台研发日",系统展示其自主构建的AI+mRNA平台的最新进展,以及多个管线项目在肿瘤及自身免疫疾病治疗中的前沿突破。这不仅标志着云顶新耀"双轮驱动"战略的加速落地,也彰显出公司通过兼顾成长确定性与长期价值增长空间,正不断夯实在全球创新药市场打开的竞争优势。 作为全球少数拥有全流程、自主可控mRNA技术平台的生物制药公司之一,云顶新耀已成功实现mRNA平台的本地化部署,构建了涵盖抗原设计、mRNA序列优化、LNP递送技术到产业化生产的端到端全产业链体系。在此基础上,公司已建立并持续优化自主的LNP(脂质纳米颗粒)递送技术平台,特别是在可电离脂质和隐形脂质方面形成专利布局,拥有超过500种内部专有脂质组成,可广泛支持包括疫苗、自体生成CAR-T等多类型项目的开发。多轮体内研究已验证该平台在有效性、安全性及耐受性方面的良好表现,具备可调控的肝脏及肝外靶向递送能力,支持"被动"与"主动"靶向策略,实现组织与细胞的特异性递送。此外,该平台具备规模化生产能力及强大的知识产权储备,为后续产品开发提供了有力保障。平台已在新冠疫苗的开发中得到临床验证,其研发的PTX-COVID19-B在头对头全球II期研究中表现出与辉瑞/BioNTech的Comirnaty疫苗相当的免疫原性与耐受性。 在此次研发日中,云顶新耀集中发布了三款基于AI+mRNA平台的核心产品进展。其中,EVM16是云顶新耀自主研发的新型mRNA个性化肿瘤疫苗,基于AI驱动的第三代"妙算"新抗原算法,针对患者特异性突变设计mRNA序列,通过LNP递送激活T细胞免疫。EVM16已在小鼠黑色素瘤模型中验证疗效,并与PD-1抗体联用展现协同作用。其IIT研究已于2025年3月完成首例患者给药,初步数据显示,即使在低起始剂量下,亦能激发晚期肿瘤患者的特异性T细胞反应,展现良好的免疫原性,激发特异性T细胞免疫反应,充分验证了自主开发EVER-NEO-1 AI算法的可靠性。 通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14,靶向5种肿瘤相关抗原,适用于包括非小细胞肺癌、头颈癌等多种鳞癌。临床前研究发现其具备诱导免疫记忆、降低肿瘤复发的潜力,目前正同步推进中美双报。首批GMP级临床试验样品已于2025年6月由嘉善基地放行,预计将于8月中旬运抵美国临床研究中心。 此外,基于自主研发的靶向LNP(tLNP)递送系统,云顶新耀正在推进自体生成CAR-T项目。该项目已在人源化小鼠与非人灵长类(猴)模型中验证有效,具备现货型、无需淋巴耗竭、剂量可控等优势,显著提升治疗效率与安全性。在非人灵长类动物(猴)模型中,展示出较高的T细胞的转染率、良好的CAR的表达以及优异的B细胞的清除效果。 云顶新耀AI+mRNA平台正多路径推进肿瘤及其他治疗性mRNA药物的开发,已展现出对肿瘤及自身免疫疾病的广阔潜力,进一步验证了公司"从授权引进到自主创新"战略转型的落地成效。 云顶新耀首席执行官罗永庆表示:"mRNA个性化疫苗和自体生成CAR-T正在为解决抗肿瘤治疗中免疫记忆不足、复发率高等难题提供新的技术路径。mRNA技术作为近年来迅速发展的创新方向,具备快速设计、通用生产和跨适应症拓展的优势。公司将继续依托自主平台,推动包括肿瘤疫苗和mRNA驱动的细胞治疗等核心管线的研发和临床转化,进一步拓展技术应用广度与合作空间。"他同时透露,公司已与多家全球Top 20药企建立接洽,BD策略聚焦通过国际伙伴资源推动创新药全球布局。 随着个性化mRNA疫苗与自体生成CAR-T在国际权威期刊频频取得突破,市场对mRNA平台型企业的关注持续升温。云顶新耀不仅在短期内完成AI+mRNA平台的全链条布局,更率先推动三款具全球潜力的自研管线取得实质性研发进展,展示出强劲的技术转化与国际化潜力。从战略层面看,AI+mRNA平台的持续深化将与公司在肾病、免疫等"蓝海"领域构成协同,为云顶新耀构建起"平台+产品+市场"三位一体的中长期增长模型,成为驱动企业估值重塑与全球化发展的重要引擎。



