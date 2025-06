Friday, 20 June 2025, 14:42 HKT/SGT Share: 云顶新耀加速全球布局 耐赋康(R)与EVER001双引擎释放创新药价值潜力

香港,2025年6月20日 - (亚太商讯) - 近日,天风证券举办"云顶新耀(1952.HK)耐赋康®&EVER001--2025欧洲肾脏协会(ERA)大会数据解读会",围绕公司在ERA大会披露的最新研究成果,深入分析其在慢病治疗领域的产品潜力、国际化合作前景及平台型创新价值。依托"授权引进+自主研发"双轮驱动战略,云顶新耀正加速构建全球竞争力,在肾病与免疫疾病治疗领域持续释放中国创新药企的国际化势能。 会上进一步解读了云顶新耀核心产品耐赋康®在ERA 2025大会期间发布的多项最新研究成果。数据显示,耐赋康®可显著降低与IgA肾病发病机制相关的关键免疫因子,有效延缓肾功能恶化风险,并在确诊早期、不同肾功能水平及伴有复杂病理改变的患者中均表现出稳定疗效和良好安全性,进一步验证其作为IgA肾病一线基石治疗药物的临床价值,全面支持"对因治疗、尽早治疗、全部治疗、长期治疗"的IgA肾病新疾病管理策略。作为全球首个也是目前唯一获批的IgA肾病对因治疗药物,耐赋康®的多项国际临床数据正在不断强化其作为一线治疗方案的权威地位,也彰显了中国创新药物在全球慢性肾病管理体系中的创新价值。 在商业化层面,耐赋康®自2025年1月纳入医保以来加速放量。会上管理层表示,截至目前,已有累计超2万名患者在用药,公司预计下半年患者数将成倍增长,有望成为医保首年即实现"十亿量级"的极少数慢病创新药之一。 云顶新耀另一款备受关注的自研产品EVER001则首次以口头报告形式亮相ERA大会,在行业内引发广泛关注。作为新一代共价可逆BTK抑制剂,EVER001在原发性膜性肾病的早期临床试验中表现出良好的安全性与耐受性,同时在蛋白尿缓解等关键疗效指标上初步展现潜力。其差异化的分子机制及靶向疾病选择策略,为其打开更广泛的免疫性肾病市场空间提供了可能,有望为全球逾1000万患有原发性膜性肾病、IgA肾病、微小病变性肾病、局灶节段性肾小球硬化和狼疮性肾炎等疾病的患者提供更多治疗选择。公司管理层在解读会上透露,EVER001目前已与多家国际药企建立联系,正积极准备国际合作的推进条件,并将结合临床节点择机推动对外授权,目标是实现产品全球化价值最大化。 除了产品线进展,云顶新耀具有自主知识产权且经过临床验证的mRNA技术平台正成为公司中长期战略布局中的关键支柱,日益引起国际市场关注。目前,云顶新耀已成功完成具备自主知识产权的mRNA平台本地化,构建了一个涵盖从抗原设计、mRNA序列优化、LNP递送技术到产业化生产的端对端全产业链,并已通过硬核临床验证,大幅提升了靶点筛选、序列设计、递送效率及生产能力。基于该平台,公司正多路径开发多个肿瘤及自免领域的创新管线,包括个性化肿瘤治疗性疫苗EVM16、通用型的现货肿瘤治疗性疫苗EVM14、免疫调节型肿瘤疫苗及自体生成CAR-T产品等。其中,首款自体生成CAR-T产品即将迎来关键的概念验证数据读出,有望成为国内mRNA技术在细胞治疗领域的率先突破。 在天风证券的会议中,公司管理层透露,该平台已吸引多家海外药企的实质性关注,对方正实时跟踪公司mRNA管线的进展,充分反映出该平台在创新性、可转化价值与国际合作潜力方面的显著优势。公司也将于6月27日举办mRNA创新技术平台研发日活动,届时将对外发布mRNA平台的最新研究进展。 在全球投资人对差异化中国创新药持续加仓的背景下,云顶新耀也在资本结构上积极引入国际长期资金。6月13日,公司发布公告称,控股股东CBC集团(康桥资本)通过大宗交易方式向国际投资者(国际长线投资者以及专业医药投资者)转让2,500万股股份。交易完成后,CBC仍持有超过25%股权,继续维持控股地位。这已是公司年内第二次成功引入国际长线资金,标志着全球资本市场对云顶新耀产品管线、平台价值及战略方向的持续看好。 凭借双轮驱动的管线策略、加速中的国际合作进程及稳健的资本基础,云顶新耀正持续夯实其在肾病与免疫疾病治疗领域的创新领导力。未来,随着更多临床数据读出与对外合作落地,云顶新耀有望成为中国创新药出海的代表样本,持续释放长期成长潜力。



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network