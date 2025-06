Thursday, 12 June 2025, 16:26 HKT/SGT Share: 耐赋康(R)与EVER001协同发力 云顶新耀推动肾病治疗进入精准管理新阶段

香港,2025年6月12日 - (亚太商讯) - 在第62届欧洲肾脏协会(ERA 2025)大会上,云顶新耀(HKEX: 1952.HK)旗下全球首个对因治疗IgA肾病药物耐赋康®(布地奈德肠溶胶囊,NEFECON®)和新一代共价可逆BTK抑制剂EVER001都发布了最新研究成果。其中,耐赋康®发布9项最新研究成果,涵盖生物标志物预测、不同诊断时间和肾功能基线人群的疗效评估、长期治疗效果的持续性分析及作用机制验证,全面印证其在"对因治疗、尽早治疗、全部治疗"新管理策略下的广泛适用性与长期临床价值。 两项研究深入验证了耐赋康®在干预IgA肾病致病机制中的关键作用,从机制层面明确支持耐赋康®作为IgAN首选"对因治疗"方案的定位。其中一项研究基于"四重打击"理论发现,耐赋康®可同时显著作用于第一、第二、第三重打击,最终实现肾功能恶化风险减少50%;另一项研究则显示,治疗早期(前两个月)血液中致病性Gd-IgA1、多聚IgA水平的下降幅度与蛋白尿改善紧密相关,有望作为预测疗效、指导治疗的潜在生物标志物。 另外两项研究成果证实,耐赋康®在"尽早治疗"IgA肾病方面可实现具有更显著临床获益。其中一项NefIgArd研究子分析显示,确诊时间不足6个月的IgA肾病患者在接受耐赋康®治疗后,肾功能保护效果显著好于确诊时间更久的患者,蛋白尿改善幅度也更大。这意味着越早使用耐赋康®,越能延缓肾功能损伤,长期获益也更大。另一项前瞻性研究也指出,早期治疗不仅有助于减少致病性免疫因子的产生,还可能更有效控制炎症过程,避免病情反复或进入不可逆阶段。 还有两项研究为耐赋康®"全部治疗"策略提供了坚实的临床依据,进一步确认耐赋康®对不同类型IgA肾病患者的广泛适用性。一项NefIgArd研究子分析发现,不论患者起始时的肾功能水平高低,耐赋康®均能有效减少蛋白尿,并在各时间点维持肾功能稳定;另一项多中心研究表明,对于存在活动性病理改变(如毛细血管增生、新月体形成)的患者,耐赋康®同样展现出更显著的蛋白尿改善,并有效延缓疾病进展。 作为全球唯一在中国、美国和欧洲获得完全批准的IgA肾病对因治疗药物,耐赋康®不仅已被中外权威指南《2024版KDIGO IgA肾病和IgA血管炎临床管理实践指南(公开审查版)》,以及《中国成人IgA肾病及IgA血管炎临床实践指南(预审版本)》推荐,更通过本次ERA 2025大会的数据更新,再次巩固了其机制优势、适用人群广度与长期疗效可持续性。 随着全球多个国家批准上市、国内医保覆盖落地,以及与生物标志物诊断工具(Gd-IgA1诊断试剂盒)的联动开发推进,耐赋康®正在构建"诊断+治疗+监测"一体化解决方案,引领IgA肾病从对症支持转向精准对因治疗的长期管理转变。 与此同时,云顶新耀另一款核心管线,自主研发、拥有全球权益的新一代共价可逆BTK抑制剂EVER001也在本届ERA大会上首次以集中口头报告形式发布其在原发性膜性肾病(pMN)中的阶段性临床研究数据,作为一款潜在"同类最佳"药物,适用于原发性膜性肾病(pMN)、IgA肾病、微小病变病、FSGS和狼疮性肾炎等多种自身免疫性肾脏疾病,覆盖超1000万患者潜在人群。该产品目前正在开展1b/2a期临床研究,并已收集到更多患者的长期随访数据。初步结果显示,EVER001在原发性膜性肾病中展现出良好的安全性、耐受性以及显著的临床缓解和免疫学缓解效果,进一步验证了其作为治疗蛋白尿型自身免疫性肾病新方案的潜力,未来将与耐赋康®形成机制和应用上的互补,拓展公司在肾病领域的产品布局。耐赋康®与EVER001分别代表云顶新耀在"授权引进"和"自主研发"方面的成果,体现"双轮驱动"战略在肾病这一蓝海赛道的落地成效。两款产品的协同推进,将助力公司构建更精准、长期的肾病管理体系,并加快全球拓展,为更多患者提供可及、可靠的治疗选择。



