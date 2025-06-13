耐赋康(R)与EVER001协同发力 云顶新耀推动肾病治疗进入精准管理新阶段

香港，2025年6月12日 - (亚太商讯) - 在第62届欧洲肾脏协会（ERA 2025）大会上，云顶新耀（HKEX: 1952.HK）旗下全球首个对因治疗IgA肾病药物耐赋康®（布地奈德肠溶胶囊，NEFECON®）和新一代共价可逆BTK抑制剂EVER001都发布了最新研究成果。其中，耐赋康®发布9项最新研究成果，涵盖生物标志物预测、不同诊断时间和肾功能基线人群的疗效评估、长期治疗效果的持续性分析及作用机制验证，全面印证其在"对因治疗、尽早治疗、全部治疗"新管理策略下的广泛适用性与长期临床价值。

两项研究深入验证了耐赋康®在干预IgA肾病致病机制中的关键作用，从机制层面明确支持耐赋康®作为IgAN首选"对因治疗"方案的定位。其中一项研究基于"四重打击"理论发现，耐赋康®可同时显著作用于第一、第二、第三重打击，最终实现肾功能恶化风险减少50%；另一项研究则显示，治疗早期（前两个月）血液中致病性Gd-IgA1、多聚IgA水平的下降幅度与蛋白尿改善紧密相关，有望作为预测疗效、指导治疗的潜在生物标志物。

另外两项研究成果证实，耐赋康®在"尽早治疗"IgA肾病方面可实现具有更显著临床获益。其中一项NefIgArd研究子分析显示，确诊时间不足6个月的IgA肾病患者在接受耐赋康®治疗后，肾功能保护效果显著好于确诊时间更久的患者，蛋白尿改善幅度也更大。这意味着越早使用耐赋康®，越能延缓肾功能损伤，长期获益也更大。另一项前瞻性研究也指出，早期治疗不仅有助于减少致病性免疫因子的产生，还可能更有效控制炎症过程，避免病情反复或进入不可逆阶段。

还有两项研究为耐赋康®"全部治疗"策略提供了坚实的临床依据，进一步确认耐赋康®对不同类型IgA肾病患者的广泛适用性。一项NefIgArd研究子分析发现，不论患者起始时的肾功能水平高低，耐赋康®均能有效减少蛋白尿，并在各时间点维持肾功能稳定；另一项多中心研究表明，对于存在活动性病理改变（如毛细血管增生、新月体形成）的患者，耐赋康®同样展现出更显著的蛋白尿改善，并有效延缓疾病进展。

作为全球唯一在中国、美国和欧洲获得完全批准的IgA肾病对因治疗药物，耐赋康®不仅已被中外权威指南《2024版KDIGO IgA肾病和IgA血管炎临床管理实践指南（公开审查版）》，以及《中国成人IgA肾病及IgA血管炎临床实践指南（预审版本）》推荐，更通过本次ERA 2025大会的数据更新，再次巩固了其机制优势、适用人群广度与长期疗效可持续性。

随着全球多个国家批准上市、国内医保覆盖落地，以及与生物标志物诊断工具（Gd-IgA1诊断试剂盒）的联动开发推进，耐赋康®正在构建"诊断+治疗+监测"一体化解决方案，引领IgA肾病从对症支持转向精准对因治疗的长期管理转变。

与此同时，云顶新耀另一款核心管线，自主研发、拥有全球权益的新一代共价可逆BTK抑制剂EVER001也在本届ERA大会上首次以集中口头报告形式发布其在原发性膜性肾病（pMN）中的阶段性临床研究数据，作为一款潜在"同类最佳"药物，适用于原发性膜性肾病（pMN）、IgA肾病、微小病变病、FSGS和狼疮性肾炎等多种自身免疫性肾脏疾病，覆盖超1000万患者潜在人群。该产品目前正在开展1b/2a期临床研究，并已收集到更多患者的长期随访数据。初步结果显示，EVER001在原发性膜性肾病中展现出良好的安全性、耐受性以及显著的临床缓解和免疫学缓解效果，进一步验证了其作为治疗蛋白尿型自身免疫性肾病新方案的潜力，未来将与耐赋康®形成机制和应用上的互补，拓展公司在肾病领域的产品布局。耐赋康®与EVER001分别代表云顶新耀在"授权引进"和"自主研发"方面的成果，体现"双轮驱动"战略在肾病这一蓝海赛道的落地成效。两款产品的协同推进，将助力公司构建更精准、长期的肾病管理体系，并加快全球拓展，为更多患者提供可及、可靠的治疗选择。

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