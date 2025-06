Friday, 6 June 2025, 19:22 HKT/SGT Share:

来源 Champion Real Estate Investment Trust 冠君产业信托呈献“Lupus Reimagined”艺术展 以艺术连结社区 共创多元共融未来 - 融合健康和可持续理念 彰显ESG坚定承诺

香港,2025年6月6日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托("信托")(股份代号:2778)联合香港首个红斑狼疮多媒体关注组织"My Lupus Diary"(MLD)以及提供场地赞助的高端共享工作空间Eaton Club,于旗下物业举办"Lupus Reimagined"艺术展览,展示红斑狼疮患者的原创艺术作品,透过艺术语言呈现患者面对身心挑战的历程与力量,进一步推动社会对健康、多元与共融议题的关注与理解。展览汇集多元化的艺术表达形式,包括摄影作品、画作、头饰及装置艺术等,让公众近距离感受患者的创作心声。其中最瞩目的展品为一件别具意义的药物装置艺术:以患者两个月的药物堆砌而成的"战士盔甲",象征红斑狼疮患者纵然需要长期服用大量药物,仍能以坚毅的斗志对抗疾病。 冠君产业信托一直秉持身心灵健康和可持续理念,致力与社区建立长远伙伴关係,期望透过跨界合作发挥协同效应,创造可共享的社会环境。作为是次展览的主要支持机构,信托不仅为患者提供表达空间,更借此提升公众对罕见疾病的认知与关怀,实践企业促进社会共融的责任。 "Lupus Reimagined"艺术展览汇聚九位红斑狼疮症患者的艺术创作,通过不同的艺术手法表达患者面对疾病过程中的转变、挣扎与成长。当中最受瞩目的作品之一,是MLD与香港知名模特儿,包括马诗慧、伍静丽、Ana R和龙玥心,合作拍摄的艺术摄影系列,模特儿头戴由红斑狼疮患者亲自设计、象征坚强与蜕变的创意头饰,展现病患的内在力量与坚韧,借此启发社会重新审视病患群体的独特经历与生命价值。 MLD创办人沈仲文女士表示:"我们三位创办人都是红斑狼疮症患者。我们希望透过艺术为桥樑,打破标签与误解,让社会真正理解患者面对的挑战与勇气,并建立一个更有同理心与包容性的社会。" 早前于5月10日世界红斑狼疮日,一系列有关最新治疗方案的教育讲座及公众关注活动于花园道三号的Eaton Club举行。延续开幕活动的成功,艺术展已于5月在花园道三号正式向公众展览,并于6月移师朗豪坊办公楼继续展出。创办人沈仲文女士将与合作模特儿于6月8日亲临现场,与公众及患者进行深度交流,分享彼此的心路历程。朗豪坊办公楼近年积极推动"六大健康维度"(6 Dimensions Wellness)理念,即身体、情绪、智力、社交、精神和财务为核心的新生态系统,为租户提供全方位的身心灵健康支持平台。朗豪坊亦配合该策略推出"6D Wellness"YouTube频道(www.youtube.com/@6dwellnesslp),邀请专业人士及嘉宾每周分享实用健康资讯,为社区注入积极正面的社会价值。 冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:"我们深信企业的可持续发展,离不开与社区的紧密联系及共同成长。信托一直以身心灵健康与可持续发展为核心策略,积极与社区建立长远伙伴关係,推动共融共建社会。作为是次艺术展的场地支持机构,我们希望为社会不同群体提供表达与被理解的平台,让更多元的声音得以被听见。我们将以实际行动回馈社会,为构建更包容、和谐和健康的社会环境献一份力。" 信托近年积极与不同社会组织合作,创造共享价值以实现多方共赢。信托于2024年首度举办"ESG周",联合伙伴开展涵盖气候韧性、社会创新及可持续生活的多元活动,亦携手丰盛社企学会邀请本地社企展示聚焦社会议题的创新解决方案,助推社会共融、多元文化及跨界合作。为延续ESG承诺,信托将于今年七月底举行年度旗舰活动"ESG Gala",通过更加丰富的形式,携手合作伙伴共同实践身心灵健康,并向社会传递多元共融的声音。 "Lupus Reimagined"2025世界狼疮日艺术展览 公众展览 地点:九龙旺角亚皆老街8号朗豪坊办公楼5楼大堂

日期:2025年6月2日至30日

时间:09:00 - 20:00(星期一至日) 公众交流会 地点:九龙旺角亚皆老街8号朗豪坊办公楼5楼大堂

日期:2025年6月8日

时间:12:30 - 17:30(星期日) 图片说明: 冠君产业信托以艺术连结社区,于朗豪坊办公楼举办"Lupus Reimagined"艺术展览,展示红斑狼疮患者的原创艺术作品。 "Lupus Reimagined"艺术展览汇聚九位红斑狼疮症患者的艺术创作,通过不同的艺术手法表达患者面对疾病过程中的转变、挣扎与成长。 看似沉重的药物负担,却化身为守护生命的坚韧盔甲。这件以患者两个月药物,约720粒药丸制成的装置艺术,诉说着每位红斑狼疮战士的抗病故事。 艺术家Christy Cheung与其作品合影。

"My Lupus Diary"创办人沈仲文女士分享艺术展览的创作理念及推广共融的愿景。 鸣谢

主办机构:My Lupus Diary @mylupusdiary

制作人/创意总监:Sapphire Shen @shensapphire

艺术总监/摄影师:Kim Lo @lamma @klw_hk

化妆师:Kae Li @kae.liii

发型师:Brian Lee @brianlee_hmua

特别鸣谢:Aarya Kalathiya, Crystal. S 关于冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方尺,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自2023年荣获全球房地产GRESB可持续的最高五星级别。

网站: www.championreit.com 关于My Lupus Diary

My Lupus Diary 由三位红斑狼疮症患者创立,是一所旨在透过增权、教育和倡议三方面来改善红斑狼疮患者群体生活质素的机构。自成立至今,一直帮助及支援与红斑狼疮相关疾病的教育及推广工作,令大众关注及认识与红斑狼疮相关疾病及病友和其家人的需要。本会将会继续积极提高公众对红斑狼疮症的认识,并促进及谋求患有红斑狼疮的人士及其家人之福利及服务。 传媒联络方法:

纵横财经公关顾问有限公司 李惠儿 电话:2864 4834 电邮:vicky.lee@sprg.com.hk 吴宛蓉 电话:2114 4952 电邮:cynthia.ng@sprg.com.hk 雷蕾 电话:2864 4873 电邮:sophia.lei@sprg.com.hk 网站:www.sprg.com.hk



话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network