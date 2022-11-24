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来源 Bonjour Holdings Limited 粤港澳大湾区美业（产业）青年双创研讨会暨CIBE中国国际美博会战略合作签约仪式

香港, 2022年11月24日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区美业（产业）青年双创研讨会暨CIBE中国国际美博会战略合作签约仪式在广州在线会场和香港线下会场同时举行，活动通过粤港澳青年企业家、美妆行业专家、电商界巨头等多方研讨，推进大湾区美妆行业产学研的深度融合，加快推进港澳和内地之间产业及人才的融合发展，将国内美妆产业推向国际舞台，进一步赋能美妆行业。



本次活动由广州市人民政府港澳事务办公室、广州市番禺海外联谊会、广州市番禺区科工商信局、广州大学城管委会、共青团广州市番禺区委员会共同指导，粤港澳青年创业孵化器、卓悦控股有限公司、香港猫、香港产业创新中心、CIBE中国国际美博会联合主办。



活动以粤港澳青年创业孵化器广州大学城会场与卓悦控股有限公司香港会场在线联机互动的形式进行，特别邀请番禺区委常委、广州市番禺海外联谊会理事长邓耀棋、香港特区政府商务及经济发展局副局长陈百里、中国国家行政学院（香港）工商专业同学会（CAGA）会长、粤港澳青年创业孵化器荣誉主席、香港保良局总理、太平绅士陈健文共同为活动致辞，邀请两地相关政府机构代表、高校科研机构代表、粤港澳美妆行业专家及粤港澳台侨青年等多方代表嘉宾参与。



为了打造粤港澳大湾区美妆集聚平台，引领穗港两地美妆行业青年双创的发展，打造国际知名美妆产业与人才集聚地标，粤港澳青年创业孵化器携手CIBE中国国际美博会共同签署战略合作协议，成立粤港澳大湾区美业（产业）青年双创基地，未来将深度整合上中下游产业链资源，涵盖上游的品牌商、供应链，中游的MCN机构、服务商，实现美妆行业产学研创投的深度融合。



CIBE中国国际美博会副总裁黄寅许、粤港澳青年创业孵化器总经理王寒发表了对合作平台的展望，未来将共建美妆行业青年双创人才培育实践体系，依托香港卓悦丰富的产业资源、广州大学城得天独厚的青年人才聚集优势，立足湾区，辐射全球，通过开展美妆行业产学研资深度链接，整合大湾区优质产业资源，汇聚粤港澳优秀产业资本，实现地区产业升级驱动，人力资源价值挖掘，赋能美妆产业，共同推动粤港澳大湾区经济发展。



在香港猫平台以及校园猫盒启动仪式上，香港猫总裁苏婕介绍了香港猫平台以及校园猫盒项目，作为香港电商香港购物平台，香港猫触达34个国家，共销售往44个中国内地及海外渠道平台，提供多元化种类产品，迎合不同阶层的市场顾客需求。随后，珠海市煜晟电子商务有限公司总经理李泽杭作为校园猫盒校园推广者录制视频分享校园猫盒项目的发展前景。



在研讨会上，香港化妆品同业协会监事长及执行顾问何绍忠、香港零售科技商会主席苏增慰、华润资本董事总经理蔡达盟以“美颜产业与资本的创新互动，资本如何助力产业转型”为主题进行分享，从“资本如何看美颜产业发展”、“资本如何助力美颜产业从业者转型”两个角度发表了各自的见解。



随后，电商行业专家eBay业务发展经理黄竣霆、区锦明、阿里云香港、澳门地区及菲律宾数据智能解决方案主管林绍文、Key Account Manager, Google Customer Solutions Grace Ng 就“科创企业与平台，新的美颜趋势下，如何助力产业创新”主题，从多角度、多层面深入探讨平台上呈现的美颜消费趋势以及助力商家产业创新的举措。



本次活动圆满结束，未来，粤港澳大湾区美业（产业）青年双创基地将基于各方优质资源，共同推进粤港澳大湾区青年美业双创人才融合发展，发挥引才、招才、留才、用才的优势，加速人才融入湾区、共建湾区、共享湾区进程，推动形成新时代全面开放新格局，努力开创粤港澳大湾区美业创新创业新局面。



关于卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司（股份代号：653.HK）建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年开始积极推动以「科技+消费」为基础的新业务模式。在数字化新零售应用科技的支持下﹐集团的香港猫(HKMALL) 香港购物平台能已达34个国家，共销售往44个中国内地及海外渠道平台，包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。除了自身发展，集团亦致力为中小企商户提供最优质的电子商务服务及全方位智慧零售解决方案，助力企业脱变。集团创立「香港产业创新中心」为初创企业提供孵化培育服务，加速企业成长。



卓悦现于香港及澳门共设有10间线下零售店，并自设KOL直播间，培育200名销售人员直播销售，在9个直播平台带货。



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