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来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体与协鑫科技创始人朱共山先生之家族信托订立战略合作框架协议 充分发挥双方优势

推进GaN业务在新能源领域之发展

香港, 2022年9月8日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司（「宏光半导体」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：6908.HK）欣然宣布集团于2022年9月7日与协鑫集团有限公司（「协鑫集团」）订立战略合作框架协议（「战略合作框架协议」）。协鑫集团是一间最终由协鑫科技控股有限公司（「协鑫科技」，股份代号﹕3800.HK）创始人、主席兼执行董事朱共山先生（「投资人」或「朱先生」）及其家庭成员作为受益人之全权信托（「投资人家族信托」）所持有的公司。



根据战略合作框架协议，集团与协鑫集团（统称「订约方」）拟于氮化镓（「GaN」）功率芯片在新能源领域的应用开展密切合作，包括：(i) 协鑫集团或其下属公司将参与集团或集团下属公司的股权，双方建立深度合作；(ii) 双方将在境内成立新能源合营公司（「合营公司」）布局GaN芯片在新能源领域的应用，包括但不限于充电╱换电技术及设备，储能技术及其设施，分布式光伏逆变器等；(iii) 集团将向合营公司提供技术支持，共同开发基于矽基功率芯片及第三代半导体之应用产品；协鑫集团基于其在新能源产业之领先地位及全面布局，将协助宏光半导体及合营公司进入新能源产业供应链市场。



协鑫集团由投资人家族信托最终持有；而投资人家族信托为协鑫科技、协鑫新能源控股有限公司（股份代号﹕0451.HK）、协鑫集成科技股份有限公司（股份代号﹕002506.SZ）及协鑫能源科技股份有限公司（股份代号﹕002015.SZ）之股东。早前，集团与朱先生或其全资实体已订立投资协议，集团有条件向朱先生或其全资实体配发及发行之6,000万股集团新股份（「股份认购事项」）及发行6,000万份非上市认股权证（「认股权证认购事项」）。继股份认购及认股权证认购事项后，此次订立的战略合作框架协议再充分体现了朱先生对宏光半导体发展第三代半导体业务的信心，相信合作能够充分发挥双方在行业、供应链、人才及技术等方面的优势，实现积极创新及互利共赢。



宏光半导体管理层很高兴朱共山先生之家族信托成为战略合作伙伴。是次合作将推动并加强集团第三代半导体技术在新能源领域的应用，使宏光半导体能够利用协鑫集团丰富的经验，以及财务和行业资源，协助本集团加强在人才、营运、技术、研发方面的建设，逐步壮大自身业务。集团将不断追求创新，致力与协鑫集团形成产业资源互补，同时投入资源发展GaN相关产品。集团相信，是次合作将进一步推动集团与朱先生之合作，使GaN业务在新能源领域的发展迈进一步。



关于宏光半导体有限公司

宏光半导体有限公司（6908.HK）主要在中国从事半导体产品，包括发光二极管（「LED」）灯珠、新一代半导体氮化镓（「GaN」）芯片、GaN器件及其相关应用产品以及快速充电产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识，集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用，矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业，并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。



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