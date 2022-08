Tuesday, 30 August 2022, 18:01 HKT/SGT Share: 主动夯基未来可期——中国华融业绩发布后的投资价值分析

香港, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 8月29日,中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”或“公司”,02799.HK)发布2022年中期业绩报告。报告显示,截至2022年6月30日止六个月,中国华融实现收入总额人民币147.42亿元,同比减少55.8%;本期亏损为人民币186.09亿元,归属于本公司股东的亏损为人民币188.66亿元。



多重因素影响业绩表现 拨备计提增加夯实资产质量



根据中期业绩报告,本期亏损主要为以下两大因素。



一方面,受资本市场持续波动的影响,公司持有部分权益类金融资产公允价值发生变动,录得较大浮亏。另一方面,在宏观经济承压及房地产行业下行的冲击下,公司相关客户履约能力下降,资产质量下迁,出于审慎考虑,本期确认信用减值损失,同比明显增加。信用风险增加迭加资产规模压降,公司收购重组类不良债权资产收入同比减少。



不难看出,加大计提资产减值准备,华融意在主动夯实资产质量,更审慎的对待和处理风险。安永审计对华融2022年中期审阅报告发表无保留意见,表明其上半年的资产、负债和所有者权益的价值是真实、公允的,风险底数是清晰的。



自2021年以来,在国务院、监管部门、地方政府等出台支持房地产行业平稳规范发展政策及措施后,今年6-7月中国房地产市场已有所反弹,市场信心正处回升之势。随着中国华融资产质量逐步修复,当期计提的信用减值损失和公允价值变动损失将会得到冲销,并有望改善公司未来业绩表现,从而夯实公司风险资产处置的财务底盘。



主动调结构、降负债 经营基础进一步得到稳固



2022年上半年,中国华融扎实推进风险化解工作,全力做好风险攻坚,聚焦主责主业,有序推进牌照类子公司转让,主动调整业务结构,全力压降负债规模,维持健康的财务状况。



截至目前,华融交易中心、华融消费金融、华融证券、华融湘江银行已完成股权转让,华融信托股权转让已完成摘牌并提交董事会审议通过,上述5家子公司股权交易对价合计约人民币304.8亿元。



此次公司金融牌照类子公司股权转让,有效释放了资本,有助于将更多资源和精力集中于不良资产主业发展,利于公司做强做精主业,公司未来发展及股东也将长期受益。



与此同时,中国华融主动优化资产结构,控制业务投放规模和节奏,加大资产盘活和现金回收力度。数据显示,截至2022年6月末,公司资产总额为人民币9783.15亿元,较上年末减少人民币5901.07亿元,下降37.6%;负债总额为人民币9121.92亿元,较上年末减少人民币5522.45亿元,下降37.7%;资产负债率有所下降,资产负债结构进一步优化。



现金流方面,2022年上半年,剔除金融企业借款影响后,公司经营活动和投资活动产生的现金流入为人民币1633.46亿元,现金支出为人民币1163.82亿元,形成现金流正贡献为人民币469.64亿元,缓解了流动性偿付和资本达标压力,充裕的现金流让公司的经营基础进一步得到稳固。



加快主业转型 聚焦重点行业 值得投资者积极关注



根据业绩报告,上半年,中国华融新增收购不良债权资产为224.08亿元,其中,金融类不良债权资产上半年新增收购成本为201.74亿元,占比90.0%,同比增长99.6%,非金类不良债权资产的新增收购和期末余额均有减少,金融不良债权资产占比提升,业务结构得到优化。



在收购处置类业务方面,中国华融保持平稳增长,主动把握“大不良”机遇,深化业务创新,积极参与一级市场,开展以重整盘活为目的的定制包收购,同时积极探索表外资产收购等新领域,上半年新增收购成本为174.60亿元,同比增长52.9%,收购和市场成交规模继续保持市场领先。



与此同时,中国华融通过多渠道推进资产处置营销,主动采取定向组包、资产重组、资源整合等手段提升处置效益。2022年上半年,公司处置不良债权资产总额为130.20亿元,同比增加4.9%;已实现净收益为37.78亿元,较上年同期基本持平;已结项目IRR为10.2%,仍保持较高水平。



在收购重组类业务方面,中国华融进一步优化结构,加快转型。一方面坚决落实监管要求,在持续压降非金涉房业务的同时,推进重点涉房客户风险化解,成功推进实施一批项目的风险隔离和化险纾困,取得阶段性成效;另一方面积极推动破产重整、国企改革、中小金融机构改革化险等主攻方向。上半年新增投放收购重组类业务中,问题企业重组业务占比超过60%。



值得一提的是,2022年上半年,中国华融市场化债转股业务聚焦新材料、新能源、高端装备制造等重点行业,围绕支持实体经济和防范化解金融风险成功实施了一批有代表性的项目。2022年,市场化债转股业务累计投放总量达到人民币365.92亿元,增长2.1%,进一步增加了公司的营收来源。



目前,作为国内领先的金融资产管理公司,中国华融项目储备丰厚,财务结构不断优化,强大的业务拓展及收购能力,迭加充裕的现金流,为其后期高质量发展创造良好条件。近期,恒生指数有限公司宣布将中国华融纳入恒生综合指数、恒生小型股(可投资)指数、恒生H股金融行业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数等恒生指数系列的成份股。相关机构预测,待恒生综合指数、港股通指数季度检讨并生效后,中国华融有望重新成为港股通标的股,此举也充分反映了资本市场对中国华融投资价值的认可和发展前景的信心,将有利于提升公司股票的流动性和估值水平。



未来,中国华融将继续把握市场机遇,进一步强化金融资产管理公司在服务国家战略、支持实体经济等方面的重要作用,夯实基础、稳中求进、提质增效,业绩增长潜力有望逐渐得到释放,前景可期,值得投资者积极关注。





