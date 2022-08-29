海通恒信公布2022年中期业绩：经营利润同比增长11.7%

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|Monday, 29 August 2022, 14:47 HKT/SGT
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香港, 2022年8月29日 - (亚太商讯) - 2022年上半年，受国际形势日趋复杂、国内疫情多点散发影响，国内经济下行压力进一步加大，给融资租赁行业发展带来严峻的挑战。根据租赁联合研究院发布的《2022上半年中国融资租赁业发展报告》，截至2022年6月底，全国融资租赁企业总数较上年底下降2.6%，全国融资租赁合同月较去年底下降5.1%。
但是，我们也能看到不少优质的融资租赁公司通过打造专业化、差异化等优势，将压力转为动力，在行业整体有所下滑的背景下依然实现了高规模下的稳健增长。其中，海通恒信（01905.HK）表现稳定，依然是行业佼佼者。
经营业绩稳步提升 利润同比增长11.7%
8月26日，海通恒信公布2022年中期业绩。截至2022年6月30日，公司资产总额达到人民币116,191.6百万元，权益总额达到人民币17,869.5百万元，资产规模稳健增长。
2022年上半年，公司实现收入总额人民币4,092.2百万元，实现期间溢利人民币764.9百万元，期间溢利同比增长11.7%。截至2022年6月30日，加权平均净资产回报率为9.05%，较2021年末增加了0.41个百分点。
在上半年国际形势复杂多变、国内经济下行压力不减、疫情反复冲击的不利环境下，规模与利润的双双稳步增长，主要得益于海通恒信一直以来紧跟国家战略及政策导向，积极应对发展变局，切实立足租赁本源，在深入服务实体经济的同时，推进业务模式的多元发展，为推动公司高质量发展注入长久动力。
超前谋划、靠前指挥 疫情冲击下经营发展不停滞
2022年上半年上海疫情爆发后，海通恒信全面启动并持续完善疫情防控工作机制，在严格履行上海疫情防控要求的前提下，海通恒信陆续组织多批次前、中、后台骨干团队离沪复工展业，积极推动上海业务总部与各地分支机构的协同联动，有效发挥属地优势，强有力地保障了公司业务持续开展。海通恒信充分运用金融科技手段，提升在线化办公应用水平，有效降低疫情期间线下展业受限的影响，助力特殊时期各项业务流程平稳有序运行。
海通恒信亦建立了疫情期间双指挥中心工作机制，双指挥中心相互补位、协同共进，保障了公司业务的高效推进。
继续优化资产布局 抗风险能力有效增强
在业务布局上，海通恒信继续推进「一体两翼」、「一大一小」 发展战略，使其资产分布以及业务模式具备多元化优势。
今年上半年，海通恒信根据经济形势变化以及行业的发展趋势，适时调整优化资产配置，继续保持对城市公用、能源环保、医疗健康等行业的项目投放力度；鼓励高端装备制造、数字经济、绿色租赁等战略新兴行业的项目导入；加强公司产业化发展力度，加大对中小微企业客户的业务投放，促进中小微企业稳定发展。
2022年上半年，公司实现业务投放人民币310.95亿元，同比增长6.58%；生息资产平均余额为人民币971.42亿元，同比增长3.9%，其中，城市公用、 文化旅游、 能源环保、 医疗健康、 先进制造、 工程建设等行业生息资产平均余额分别较上年同期增长98.8%、 30.3%、 29.0%、 26.9%、 5.4%和5.2%。
通过不断优化的资产配置以及多元化的资产分布，海通恒信在支持实体经济发展的同时，进一步分散了资产组合的风险，有效提高了公司的抗风险能力。2022年上半年，公司不良资产率为1.07%，不良资产拨备覆盖率为257.49%，一直保持在安全可控水平，风险抵御能力较强。
融资渠道持续拓宽 融资成本显著下降
对于融资租赁公司来说，充裕的资本金是维系公司稳健经营、持续发展的关键。因此，海通恒信十分重视融资渠道的建设，不断夯实资本实力。
2022年上半年，公司持续拓宽融资渠道，通过积极创新融资工具，成功发行融资租赁行业首单科技创新公司债券，对融资租赁公司精准扶持高新技术企业和专精特新企业具有重要的示范和引领作用。
通过多元化的融资方式，公司的融资结构持续优化，融资成本稳步下降，2022年上半年实现融资提款人民币358.2亿元，其中，间接融资提款人民币180.8亿元，占比50.5%；直接融资合计人民币177.4亿元，占比49.5%；计息负债平均付息率为3.82%，同比下降0.13个百分点，进一步提升了资金使用效率，实现了资产、负债良性循环，有效支持了公司的业务开展。
当前，融资租赁行业目前进入到深化高质量发展的关键阶段。展望未来，海通恒信将继续坚定落实立足租赁本源，围绕国家战略，助力国家区域协调发展战略，不断加大对实体经济的支持力度，把握国家产业政策带来的发展机遇，持续优化产业布局，加大金融科技应用，保持创新驱动能力，提升经营效能，进一步巩固行业领先地位和竞争优势，推动公司专业化、高质量、可持续发展。
话题 Press release summary
部门 金融
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