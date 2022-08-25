Thursday, 25 August 2022, 18:07 HKT/SGT Share:

来源 InvesTech Holdings Limited 威讯控股与华为就合作推出基于云的企业应用解决方案签订备忘录 积极扩大客户基础 着力推动核心业务发展

香港, 2022年8月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合智能信息科技解决方案供货商威讯控股有限公司（「威讯控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1087.HK）欣然宣布，集团旗下拥有智能办公软件解决方案旗舰产品威思客的子公司威发系统（亚洲）有限公司（「威发系统」）与华为服务（香港）有限公司（「华为」）签订合作备忘录（「备忘录」），双方在智慧办公和云业务领域达成策略性合作，连手为企业提供数字化转型方案。

两位授权代表，威发系统（亚洲）有限公司地区总经理邹世锦先生（左二）和香港华为云业务部总经理曹玲玲女士（右二）于Revive Tech Asia 2022签订备忘录。威讯控股董事会主席、总裁兼执行董事陈锡强先生（左一）和香港华为国际有限公司行政总裁邓水根先生（右一）见证备忘录签订仪式。

威发系统和华为于2022年8月24日在亚洲国际博览馆举行的科技会议和展览Revive Tech Asia 2022上签署备忘录。根据备忘录，双方在2022年8月至2025年8月的三年期间将以年度合约形式在智慧办公和云业务领域深入合作。威发系统和华为将充分发挥资源聚集优势，携手推出「基于AIoT的智能楼宇数字孪生解决方案」和「华为云数字行政办公解决方案」两大突破性的基于云的企业应用解决方案，赋能不同行业的客户实现数字化转型。



「基于AIoT的智能楼宇数字孪生解决方案」以威思客AIoT智能物联平台为核心，以华为云为基础，集成楼宇空间管理系统以及各类智能硬件和终端，对楼宇内人员行为、终端设备、空间状态等信息进行采集分析，形成具有信息汇集、资源共享及优化管理的数字平台，并实现对设施管理、节能减排、办公服务、监测警报、应急服务及信息发布等企业场景的数字化管理，有效帮助企业实现人、物、空间的智能协作，协助企业实现行政管理的智能化变革，同时提高楼宇运营管理效率，并降低运营成本。



「华为云数字化行政办公解决方案」则通过物联网等先进技术，构建基于华为云的企业数字孪生智能管理平台，形成具有信息汇集、资源共享及优化管理的系统平台，实现设备运行实时动态监测和控制。该平台涵盖企业行政管理多个领域，如工位管理、会议管理、访客管理、通行管理、储物柜管理、厕位管理和空间资产管理等，帮助企业实现人、物、空间的智能管理，提升决策的效率和准确度，同时赋能企业实现行政管理的智能化变革，实现办公大楼的绿色低碳运营。



威讯控股董事会主席、总裁兼执行董事陈锡强先生表示：「我们很荣幸能够与业内其中一家最优秀的科技企业—华为合作，并获得其充分肯定。该备忘录有望为我们在基于云的企业应用解决方案领域带来业务协同效应，并促进产品创新，有助我们优化解决方案，为客户提供更好的产品和服务。通过此战略合作，我们亦有机会接触到华为客户，从而在潜力庞大的中国市场中扩大客户群和抢占市占率。」



「展望未来，我们期待与华为在多个领域展开合作，共同探索其他与系统集成相关、基于云的企业应用解决方案，包括云端搬迁、云端安全和云端备份等。为充分发挥互补优势，集团将努力与华为建立更紧密的合作伙伴关系，从而优化我们的长远核心竞争力。」



关于威讯控股有限公司

威讯控股有限公司（股份代号：1087.HK） 于2010年在香港联合交易所有限公司主板上市。作为在信息科技行业拥有超过30年经验的领先综合智能信息科技解决方案供货商，集团主要从事信息科技基础设施系统整合和智能办公软件解决方案业务。集团在中国根基雄厚，设有逾10个办公室，并在西安设有研发中心。



有关更多资料，请浏览：http://www.investech-holdings.com/





话题 Press release summary



部门 Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

