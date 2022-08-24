Tuesday, 23 August 2022, 19:53 HKT/SGT Share:

来源 Sino Biopharmaceutical Limited 中国生物制药（1177.HK）公布2022年中期业绩，收入上升5.9%至人民币151.94亿元 获益于多年高研发投入 新品销售收入占比达43.5%

香港, 2022年8月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司（「中国生物制药」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股票编号：1177）公布截至2022年6月30日止六个月（「期内」）之未经审核财务业绩。



重点成果

-- 集团多个新上市产品及抗肿瘤产品销售取得显著增长。于2022年上半年，五年内上市的新产品销售收入占总收入比例从去年约36.9%上升至约43.5%。

-- 截至2022年6月30日，集团共有40个肿瘤领域、8个肝病领域和9个呼吸系统领域的创新候选药物处于临床申请及以上开发阶段，1个外科/镇痛领域的创新候选药物处于临床III期；另有23个肿瘤领域、9个外科/镇痛领域、5个肝病领域、20个呼吸系统领域的生物类似药或仿制药候选药物处于临床申请及以上开发阶段。

-- 福可维（盐酸安罗替尼胶囊）于2022年上半年获批第五个适应症分化型甲状腺癌，至此安罗替尼已获批五个适应症：三线非小细胞肺癌、三线小细胞肺癌、软组织肉瘤、甲状腺髓样癌和分化型甲状腺癌。

-- TDI01是ROCK2高选择抑制剂，目前处于临床I期开发阶段，目标适应症包括尘肺病、肺纤维化和移植物抗宿主病。于全球范围内，尘肺病暂无获批药物，TDI01有望填补这一空白并成为广大尘肺病患者的福音。

-- SFT-1001和SFT-1003为两项软雾吸入产品，目前正处于晚期临床阶段。截止2021年，全球范围仅有5款软雾吸入产品，全球市场规模超过30亿美金，过去5年的复合增长率超过35%，预计2030年全球软雾剂市场将达到70亿美金。



回顾期内，集团录得收入约151.94亿元（人民币，下同），按年增长约5.9%。归属于母公司持有者应占盈利约19.21亿元，基于归属于母公司持有者应占盈利计算之每股盈利约人民币10.30分。扣除应占联营公司及一家合营公司盈利及亏损（扣除相关税项及非控制权益），若干非现金项目及一次性调整后，经调整非《香港财务报吿准则》归母净利润约人民币16.58亿元，较去年同期增长约4.5%。新产品销售收入占集团总收入比例从去年约36.9%上升至期内约43.5%。集团流动资金保持充裕，期内有计入流动资产之现金及银行结余约人民币77.68亿元、计入非流动资产之银行存款约人民币68.42亿元，理财管理产品总额约人民币76.35亿元，资金储备合共约人民币222.46亿元。



董事会宣布派发中期股息每股6港仙。（2021年：4港仙）。



销售：收获多年研发成果，新品销售收入占比攀升

集团从连续多年的高研发投入中获得显著的收益，继续以发展专科治疗领域相关产品为主。期内，五年内上市的新产品销售收入约人民币66.10亿元，占集团总收入比例从去年约36.9%上升至期内约43.5%。



期内，集团抗肿瘤、肝病和心脑血管领域用药继续引领销售贡献。其中，抗肿瘤用药之销售额按年增加16.7%至约49.57亿元，占集团收入约32.6%。肝病用药和心脑血管用药之销售额分别按年增加约11.1%和13.8%至约20.09亿元和15.52亿元，各占集团收入约13.2%和10.2%。此外，外科/镇痛、呼吸系统和其他等不同领域产品的销售贡献多轮并进。其中，外科/镇痛和呼吸系统用药之销售额分别占集团收入约16.6%和10.0%。



于肿瘤领域，自2018年上市销售起，安罗替尼销售收入持续快速增长，预计在2018-2022年复合增速达46%。期内，安尼可（派安普利单抗）销售收入同比大幅增长。此外，F-627（艾贝格司亭α，长效G-CSF）目前正处于上市申请阶段，相比于目前市场主流的二代产品在安全性上有一定优势，预计2023年上半年将在中国获批。



于外科/镇痛领域，集团聚焦医院准入和高潜力地区开发，着力提升二级医院和小区医疗机构的开发和覆盖，带动得百安（氟比洛芬）凝胶贴膏于期内保持快速增长。



于肝病领域，集团着力加强学术推广以加强医生覆盖和专家认可，同时积极发掘新患者拓展新市场，带动天晴甘美（异甘草酸镁）注射液期内销售收入取得迅速增长。



研发：继续专注于专科治疗领域新产品

集团继续专注抗肿瘤、外科/镇痛、肝病、呼吸系统和心脑血管等治疗领域的新产品研发。截至2022年6月30日，集团累计有临床批件、正在进行临床试验和申报生产的在研产品共418件，其中肝病用药29件、抗肿瘤用药230件、呼吸系统用药31件、内分泌用药9件、心脑血管用药16件、外科用药3件、镇痛用药4件、其它类用药96件。



展望：自主研发和业务发展双轮并行，聚焦创新度高及市场潜力大产品

未来，集团将以继续做好传统公立医院销售为基础，加大对新营销管道和新营销手段的资源投入，并逐步扩大其收益占比，从而构建更加健康、多元化和可持续的收入构成体系。鉴于国家集采政策形势对仿制药的潜在影响，集团从创新和市场价值角度重新评估和优化了在研产品线，更加聚焦于创新度高且市场潜力大的产品。



集团将持续加大对创新研发设施、人员和项目的投入，创新已经成为集团业绩增长的重要驱动力，创新药收入占比预计于2022年达到24%。展望未来，集团计划创新药收入将在2023年突破人民币100亿元大关，创新药收入占比进一步提升。于2030年，集团希望成为世界级创新医药集团，达到1000亿港元的收入目标，其中创新药占比6成以上。



展望未来，集团将聚焦肿瘤、外科/镇痛、肝病和呼吸系统四大治疗领域，通过自主研发和业务发展双轮并行，以创新带动发展，向着2030年目标努力奋进。



有关中国生物制药有限公司（股票编号：1177）

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团，业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药，在肿瘤、外科/镇痛、肝病、呼吸系统等多个极具潜力的治疗领域具有竞争优势。



中国生物制药是以下指数成份股：MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生中国企业指数、恒生综合指数、恒生医疗保健指数、恒生港股通中国内地医疗保健指数、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国（香港上市）100指数，以及恒生港股通指数等。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。







话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Sino Biopharmaceutical Limited July 22, 2021 19:25 HKT/SGT 中国生物制药捐资捐物人民币1,000万元驰援河南抗灾防疫 May 24, 2021 17:14 HKT/SGT 中国生物制药2021年首季归属于母公司持有者应占盈利飙升118.5%至人民币19.14亿元 Mar 23, 2021 17:11 HKT/SGT 中国生物制药2020年度纯利逆势增至人民币27.7亿元 Feb 25, 2021 17:33 HKT/SGT 中国生物制药旗下北京泰德与Graviton达成海外授权合作协议 Dec 7, 2020 08:57 HKT/SGT 中国生物制药入股科兴中维 Nov 30, 2020 17:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年第三季度业绩 Oct 23, 2020 18:31 HKT/SGT 中国生物制药回购950万股股份及董事会资深副主席兼执行董事谢炳先生增持约600万股股份 Oct 19, 2020 17:20 HKT/SGT 中国生物制药副主席兼执行董事郑翔玲女士及执行董事谢炘先生合共增持公司70万股股份 Aug 28, 2020 17:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年中期业绩 May 28, 2020 20:01 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年第一季度业绩 May 26, 2020 17:18 HKT/SGT 中国生物制药与康方生物共同开发派安普利新药上市申请获国家药品监督管理局受理 May 19, 2020 17:51 HKT/SGT 中国生物制药与康方生物共同开发派安普利单抗联合安罗替尼一线治疗晚期肝癌的临床试验数据获ASCO年会接受呈列 Mar 30, 2020 18:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年年度业绩 Nov 26, 2019 19:53 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年第三季度业绩 Aug 29, 2019 16:42 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年中期业绩 May 22, 2019 10:42 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年第一季度业绩 Apr 1, 2019 22:03 HKT/SGT 中国生物制药2018年度业绩再创新高 Nov 26, 2018 09:37 HKT/SGT 中国生物制药公布2018年第三季度业绩 更多新闻 >>