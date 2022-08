Tuesday, 16 August 2022, 12:41 HKT/SGT Share:

来源 InvesTech Holdings Limited 威讯控股与微软合作推出两款企业智慧升级方案 充分发挥资源聚集优势 助力企业数字化转型

香港, 2022年8月16日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合智能信息科技解决方案供货商威讯控股有限公司(「威讯控股」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1087.HK)欣然宣布,集团旗下拥有智能办公软件解决方案旗舰产品威思客的子公司威发系统有限公司(「威发系统」)与微软(NASDAQ:MSFT)在智慧办公领域达成最新合作,连手为企业提供智慧升级方案。



携手推出企业智慧升级方案 赋能企业实现数字化升级

集团旗下威思客与微软携手推出两款企业智慧升级方案—「基于AIoT的智能楼宇数字孪生解决方案」与「基于Teams的数字化行政办公解决方案」,旨在助力各行业的客户实现企业数字化转型。集团和微软锐意为客户突破传统管理模式,告别依赖人力运维的模式,为众多企业带来变革性成果。



作为数字化行政办公解决方案,「基于AIoT的智能楼宇数字孪生解决方案」以威思客AIoT智能物联平台为核心,以Microsoft Azure系统为基础,集成楼宇空间管理系统以及各类智能硬件和终端,对楼宇内人员行为、终端设备、空间状态等信息进行采集分析,形成具有信息汇集、资源共享及优化管理的数字平台,并实现对设施管理、节能减排、办公服务、监测告警、应急服务、信息发布等企业场景的数字化管理,有效帮助企业实现人、物、空间的智能协作,帮助企业实现行政管理的智能化变革,同时提高楼宇运营管理效率,降低运营成本。



「基于Teams的数字化行政办公解决方案」则通过物联网等先进技术,构建基于Microsoft Teams的企业数字孪生智能管理平台,形成具有信息汇集、资源共享及优化管理的系统平台,实现设备运行实时动态监测和控制。该平台涵盖企业行政管理多个领域,如工位管理、会议管理、访客管理、通行管理、储物柜管理、厕位管理和空间资产管理等,帮助企业实现人、物、空间的智能管理,提升决策的效率和准确度,同时支持企业实现行政管理的智能化变革,实现办公大楼的绿色低碳运营。



威发系统展现出的专业水平和能力,以及业界领先的解决方案,获得微软高度评价,荣获「微软年度最佳IoT合作伙伴」,成为国内唯一获此殊荣的伙伴。而威发系统与微软的合作不止于此,出于对彼此实力和理念的认可,双方已在多个领域达成深入合作。



强强联合 在智能办公等领域合作无间

2021年11月,集团以「威思客自动化访客登记解决方案」在Microsoft Teams黑客松大会中荣获大赛第一名,并于同年12月荣获微软金牌合作伙伴(Golden Partner)称号,凭借顶尖研发能力和先进解决方案获得微软高度认可。2022年初,威发系统凭借「威思客AIoT解决方案」正式入驻微软实验室,得到微软实验室技术赋能和平台设备的支持。在微软专家及实验室工程师的全方位支持下,集团加快威发系统落地新一代楼宇园区的空间管理及设备设施管理解决方案,通过现有解决方案与微软AIoT服务的整合,节省后续更多实施成本投入。此次入驻促进威思客与微软双方在AIoT方案上的整合,推进更多技术方案的孵化和落地,共同探索AIoT的无限可能。目前,威思客多个软件包括MetaVisitor、MetaWorkspace和MetaMeeting等已陆续上架Microsoft Teams,为众多Microsoft Teams用户带来全新的办公体验。此外,集团近期参与微软物联网乘龙计划(Project Dragon),「威思客智慧空间解决方案」作为智慧空间领域重点方案发布,备受业界关注。



透过持续强化和巩固双方优势,集团与微软合作无间,互利互惠;并展开了多领域全方位的合作,围绕办公空间、楼宇、园区等场景,打造互联互通的可视化智慧办公空间,提高企业效率,引领企业数字化转型,成功赋能众多世界500强客户。



威讯控股董事会主席、总裁兼执行董事陈锡强先生表示:「微软强大的技术实力和完善的产品矩阵,赋能我们有效优化旗下解决方案,为客户提供更优质的产品和服务,从而在潜力庞大的中国市场抢占市占率。作为微软的金牌合作伙伴以及智能办公领域的领军者,集团期望借助微软云的物联网、数字孪生及AI等技术,与现有传统总部大楼应用及管理系统集成,共同打造智能空间管理解决方案。未来,集团将与微软建立更紧密合作关系,充分发挥互补优势,在智慧办公等领域深入合作,携手探索企业元宇宙领域。」



微软亚洲区物联网合作伙伴事业部总监尹冰女士表示:「很高兴可以和威发系统这样优秀的合作伙伴展开合作,共同打造行业创新的解决方案。微软的使命一直是予力全球每一人、每一组织,成就不凡。威发系统创新的智慧办公解决方案,结合了微软行业领先的Azure IoT,Teams等产品,为企业提供高效管理的便捷工具。今后,微软会持续支持威发系统在产品上的创新,为更多企业客户提供基于微软平台的行业领先方案。」



关于威讯控股有限公司

威讯控股有限公司(股份代号:1087.HK) 于2010年在香港联合交易所有限公司主板上市。作为在信息科技行业拥有超过30年经验的领先综合智能信息科技解决方案供货商,集团主要从事信息科技基础设施系统整合和智能办公软件解决方案业务。集团在中国根基雄厚,设有逾10个办公室,并在西安设有研发中心。



有关更多资料,请浏览:http://www.investech-holdings.com/





