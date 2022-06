Monday, 27 June 2022, 09:30 HKT/SGT Share:

来源 Society Pass Society Pass (SoPa) (社会通行有限公司)推出 Society Pass (Beta 版)/Society Points 针对“数字优先”东南亚地区 随着越来越多的消费者需要创新激励措施,Society Pass 为该地区

精通数字和金融的客户提供无缝体验

新加坡 , 2022年6月27日 - (亚太商讯) - 东南亚领先的数据驱动忠诚度和电子商务生态系统 Society Pass Incorporated (SoPa) (社会通行有限公司)(纳斯达克代码:SOPA)今天宣布推出其通用、开环忠诚度应用程序 Society Pass 的测试版,用于赚取和兑换 忠诚度积分,即社会积分(Society Points),致力于建立永久的客户忠诚度并取代现金折扣,同时为商家创造额外收入。



潜在消费者和商家现在可以通过以下方式下载社会通行证的测试版:



- 苹果商店 ( https://apps.apple.com/us/app/society-pass/id1629605732 ) 或

- 谷歌播放 ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sopa.loyalty )。



数字忠诚度计划是在竞争激烈的垂直行业中留住客户的关键,现在比以往任何时候都更需要互联体验。电子商务购物者需要多个接触点来购买商品和服务、赚取兑换忠诚度积分并轻松地推荐朋友。 Society Pass 的多品牌生态系统允许消费者在多种类型的零售商处赚取和兑换积分,同时促进统一的客户奖励和商家激励方法。



SoPa 管理层预计将在 2022 年第二季度与越南、印度尼西亚、菲律宾、泰国和新加坡的选定消费者和商家群体对其忠诚度平台的测试版进行微调和整合。鉴于在 2022 年第四季度推出忠诚度平台,在届时,用户可以在店内、应用内或在线支付商品和服务费用。Society Pass 的数字钱包允许用户通过扫描二维码并通过信用卡、借记卡或 Society Points 进行支付来支付商品和服务。 SoPa 旨在提供简单便捷的在线电子商务购物体验,其单一的 UI/UX 可与其生态系统内的所有业务集成。



SoPa 创始人、董事长兼首席执行官 Dennis Nguyen 对 Society Pass 测试版的推出发表评论说:“东南亚零售业正处于由数据驱动的元经济推动的大规模转型的风口浪尖。我们设计了一个华丽的用户界面,以复杂的后端基础设施为后盾,以启动一个创收和建立忠诚度的良性循环,其中社会通行证和社会积分通过保留现有客户、吸引新客户、减少客户流失率和同步客户为商家创造更多收入通过实时、个性化的营销活动获取数据。 SoPa 汇总了各个接触点的数据,从而构建了消费者行为的真实视图”。



“正如我们在 2021 年 11 月的首次公开募股中所说,我们将在 2022 年第二季度推出 Society Pass,旨在通过设计独特、个性化的消费者体验来为商家建立永久的客户忠诚度,并使我们品牌家族的购物更有价值。我们的商业策略鼓励跨垂直购物,最终在 SoPa 的生态系统中保持越来越多的钱包份额。我们相信,我们的客户会将他们的支出重定向到他们获得最大价值的地方:我们的忠诚度计划,”他补充道。



关于Society Pass



SoPa 作为忠诚度和数据营销生态系统,专注于在东南亚的 VIP + TS(越南、印度尼西亚、菲律宾、泰国和新加坡)市场拓展业务,SoPa 是一家专注于收购的电子商务控股公司,在纳斯达克(Nasdaq)上市: SOPA) 运营 8 个相互关联的垂直领域(忠诚度、商家软件、生活方式、餐饮配送、电信、数字媒体、旅游和餐饮订购),连接东南亚的数百万消费者和数以千计的商家。



其商业模式侧重于通过普遍忠诚点的预期流通来收集用户数据。该系统跨多种产品服务类别无缝对接消费者和商家,培养有机忠诚度。自上线至今,SoPa已累计注册用户超160万,注册商家和品牌超5,500家。自此,SoPa投入了2年多的时间来构建专有IT架构,使用尖端组件来有效地扩展并支持其平台消费者、商家和收购业务。



Society Pass为商户提供了#HOTTAB Biz以及综合性支付、忠实客户管理、用户资料分析系统POS技术方案 #HOTTAB POS和面向中小型企业制定的金融支持计划。



此外,SoPa 还运营着越南领先的生活方式电子商务平台 Leflair.com、菲律宾受欢迎的杂货配送公司 Pushkart.ph、位于越南河内的领先在线餐厅配送服务 Handycart.vn和 Gorilla Networks,位于新加坡的支持区块链/web3 的移动虚拟网络运营商。请登陆 http://thesocietypass.com/ 了解详情。



媒体联络:

PRecious Communications

sopa@preciouscomms.com



