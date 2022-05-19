Thursday, 19 May 2022, 17:18 HKT/SGT Share:

来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体引入新战略投资者 进一步巩固股权架构及加强财务状况

矢志开创第三代半导体业务新高峰

香港, 2022年5月19日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司（「宏光半导体」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：6908.HK）欣然宣布集团引入新战略投资者Wide Yield Investment Holding Limited （「Wide Yield Investment」），以支持集团打造世界级第三代半导体产业链平台的愿景和发展。



Star Eagle Enterprise Limited以总代价302,103,000港元向Wide Yield Investment出售100,500,000股股份（相当于集团已发行之股份总数约17.83%）。Wide Yield Investment及其最终实益拥有人于事项完成后已成为集团的主要股东。



集团管理层对于引入Wide Yield Investment作为宏光半导体其中的主要股东之一感到欣喜，足证Wide Yield Investment对集团的业务策略及前景充满信心。透过引入战略投资者，宏光半导体相信其股权架构及财务状况将得以进一步加强，让其充分发挥于氮化镓（「GaN」）半导体领域的发展并深化其实力。集团将继续发挥现有优势，加快发展GaN半导体业务，致力为股东创造持续且稳定的长期回报。



关于宏光半导体有限公司

宏光半导体有限公司（6908.HK）主要在中国从事半导体产品，包括发光二极管（「LED」）灯珠、新一代半导体氮化镓（「GaN」）芯片、GaN器件及其相关应用产品以及快速充电产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识，集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用，矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业，并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。



有关更多资料，请浏览：www.hg-semiconductor.com





话题 Press release summary



部门 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

