海通恒信：对标经济高质量发展要求 聚焦完善ESG管理

香港, 2022年4月7日 - (亚太商讯) - 2021年是融资租赁行业发展的关键一年,融资租赁企业同质化竞争加剧、加速优胜劣汰,行业谋求转型迫在眉睫。在高质量、可持续发展理念的引领下,中国大型融资租赁公司——海通恒信国际融资租赁股份有限公司(「海通恒信」)积极贯彻ESG管理策略,通过完善ESG管治架构、设立ESG管理目标、加强ESG理念倡导等行动,提升ESG管理水平,筑牢竞争壁垒。



海通恒信成立于2004年07月,是中国领先的证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块,为众多行业的客户提供以客户需求为导向的、综合的金融服务,致力于成为引领行业新格局、具有资本市场特色的融资租赁公司。海通恒信总部设在上海,下设北京、广东、浙江、江苏等十七家分公司,同时在香港、天津及上海等地设立多家附属公司,实现了广泛的市场区域及客户覆盖。



完善ESG管治架构 加强公司治理



海通恒信致力于打造具有卓越服务水平、强劲可持续增长能力、引领行业新格局的中国标杆式融资租赁公司,为公司各利益相关方创造可持续价值。。2022年01月,海通恒信成立自上而下的ESG管治架构,由董事会负责监督ESG工作并承担整体责任,同时在董事会层面设立环境、社会及管治委员会(「ESG委员会」),并下设环境、社会及管治工作组(「ESG工作组」),各司其职推进公司ESG事务的具体落实,保障公司ESG工作的持续有效开展。



立足租赁本源,服务实体经济



2021年是「十四五」规划的开局之年,海通恒信亦立足租赁本源,持续加大对实体经济的支持,支持环保产业与先进制造产业发展、助力民生基础设施建设、促进普惠金融,服务民生。



环保产业方面,海通恒信积极响应国家关于推进生态环境治理体系和治理能力现代化的号召,聚焦餐厨垃圾、污泥处理、危险废弃物及环卫一体化等领域开展业务,着力构建「环保产业生态圈」。2021年,海通恒信开展环保产业项目35个,间接助力企业处理危险废弃物39万吨、污泥47万吨、污水180万吨、厨余垃圾9万吨。



先进制造产业方面,海通恒信聚焦5G基站建设、IDC数据中心建设、电子信息制造等方向开展业务,致力于为中国信息科技产业的长远发展提供融资支持。截至2021年底,海通恒信累计合作5G基站投资运营商共4家,助力企业完成1,660个5G基站的建设和运维,在基站建设方面为客户提供助力的同时,还通过自身构建的产业生态圈为企业提供融资以外的增值服务,与客户共同成长。



普惠金融方面,海通恒信积极为中小微企业提供多样化融资产品及金融支持方案,助力中小微企业长期、可持续发展。海通恒信在通过尽职调查、供货商关系维护、风险控制等手段保障自身资产安全的同时,聚焦高端装备制造、小微医疗、工程机械等领域,通过直租、回租等多元化服务方式满足中小微企业多层次的融资需求。2021年,下属子公司海通恒信小微融资租赁(上海)有限公司在服务中小微企业方面投放规模达130亿元,同比增长50%–60%。



科技赋能金融 提升服务质量



卓越的服务质量,是海通恒信提升品牌影响力和美誉度的关键所在。海通恒信致力于为客户提供高质量、多元化、一站式的服务,不断优化客户服务流程,持续提升客户服务水平,实现客户利益最大化。2021年海通恒信新增在线客服、交互式语音应答(Interactive Voice Response, IVR)语音导航等相关功能,在减少转人工服务比例、提升客服中心工作效率的同时,极大提升了客户响应的及时性和客户满意度。



在网络极速发展的大数据时代,如何保障信息安全是重中之重,亦是关乎金融企业的命门。对此,海通恒信通过加强数据安全、应用安全、主机安全等逐步构建全面完善的信息安全防御系统,同时通过在线下培训全面提升安全运营人员的专业水平。同时,海通恒信还于2021年新成立金融科技部,多角度推进金融科技变革,推动公司经营管理向自动化、数字化、智能化迈进,构建「金融+科技」生态圈。



践行社会责任 共享美好生活



海通恒信主动服务国家脱贫攻坚、乡村振兴战略,在灾后重建、消费扶贫、结对帮扶等方面不断释放正能量,助力巩固拓展脱贫攻坚成果,协同推进乡村振兴。2021年,海通恒信开展「海通‧爱朗读『爱心盲盒』捐赠活动」,助力河南受灾校园灾后重建。同时,海通恒信开展「我为群众办实事」活动,采购帮扶慰问品1,171份,深化消费帮扶行动;结合党史学习教育,完成在沪13个党支部对接老西门街道积极认领微心愿项目,通过上门走访慰问等形式把「微心愿」送到群众手上,同时自发撰写鼓励信,制作心愿墙送祝福。2021年,海通恒信在助力巩固脱贫攻坚成果、协同推进乡村振兴的社会公益方面总投入金额58.55万元。



在志愿服务方面,海通恒信秉承「奉献、友爱、互助、进步」的志愿者精神,依托「海通恒信志愿服务队」积极参与各类小区关怀和志愿服务活动。2021年,海通恒信组织开展「结对青少年春节慰问」活动,招募志愿者分别与来自崇明的贫困、留守青少年进行结对帮扶,并持续关注结对青少年的生活及学习状况。海通恒信积极开展「学雷锋」系列志愿者服务、疫苗接种点咨询及秩序维护、交通秩序维护等志愿者服务活动,员工参与志愿活动达97人次,参与志愿活动小时数达288小时。



未来,海通恒信将牢记「融通万物,助力产业,赋能共创未来美好社会」的使命,始终坚持立足租赁本源的初衷、打造产业生态圈实现共享共赢的理念、服务国家战略和实体经济的决心,在为股东创造长期稳定回报、科技赋能客户价值创造、构建员工和谐发展平台、促进绿色低碳转型发展、加强与小区在深度融合方面深耕细作,携手各利益相关方共同绘就更加美好的蓝图。





