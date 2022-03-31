Thursday, 31 March 2022, 14:57 HKT/SGT Share: 租赁龙头海通恒信：立足租赁本源服务实体经济 2021年业绩稳步攀升

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 03月29日，海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”或“公司”，01905.HK）公布2021年年度业绩。



2021年，面对复杂多变的国内外环境，海通恒信坚定立足租赁本源，深入服务实体经济，积极谋划创新升级，推进 “专业化、集团化、国际化、数字化 ”的长远目标建设，有效落实“一大一小、一体两翼”的发展战略，形成了券商特色的资源与资产协调配置，核心业绩指标稳步提升，规模与收益均衡增长的发展优势。



2021年，海通恒信实现收入总额人民币8,178百万元，实现年度溢利人民币1,413百万元，年度溢利同比增长26.6%。截至2021年12月31日，资产总额达到人民币114,741百万元，同比增长6.1%；权益总额达到人民币17,620百万元，较上年末增长11.1%。



此外，截至2021年末，海通恒信注册资本达到人民币82.35亿元，信用评级AAA级(展望稳定)，员工总数超1800人。



践行“一大一小”客户发展战略 保持资产与收益均衡发展

2021年，海通恒信继续践行“一大一小”客户发展战略，进一步深化与海通证券和战略合作伙伴在各业务板块的协同联动，实现合作共赢，持续打造客户生态圈，为大中型企业、小微企业及个人客户提供多元化的综合金融服务，保持规模与利润均衡增长，并有效分散信用风险。



在大客户、大项目持续开拓方面，加大重点行业领域项目开拓，进一步挖掘先进制造、城市公用、工程建设、医疗健康等行业的企业融资租赁需求，积极挖掘数字经济、绿色租赁领域的业务机会，加大业务模式、商业模式创新力度，拓展新的宜租领域；在小微企业及个人客户业务方面，加强与行业内领先供应商的合作绑定，积极开拓上下游产业链业务资源，储备具有核心竞争力的优质小微企业，助推小微企业健康成长。



扩大“一体两翼”布局保持营销网络领先优势 促进业务单元协同发展

2021年，海通恒信继续优化“一体两翼”营销网络布局，促进业务总部和分公司、子公司的业务协同，深化属地化营销网络建设，强化业务督导和业务团队建设，打造区域专业化租赁品牌形象，促进分公司分层分级管理，加强业务拓展和客户资源管理力度，发挥“两翼共振”效能，支撑业务长期发展与突破。



海通恒信业务总部将继续保持目标行业及客户市场的战略定力，推动公司在高端装备制造、数字经济及绿色租赁等战略新兴领域的重点项目落地，加大在污水处理、危险废弃物治理、环卫一体化、绿色建筑建材、光电、风电等绿色租赁领域的业务探索。同时，海通恒信持续完善区域营销网络布局，重视属地人才架构建设，不断优化分公司分类分层方案，激发内生动力，有效发挥分公司属地战略支点作用；附属公司小微子公司将积极践行国家普惠金融政策，坚定落实立足租赁本源、服务实体经济的初心，不断迭代金融产品，深度对接小微企业「短、小、频、急」的需求，助力小微企业健康成长。



持续优化资产布局 荣获多个权威奖项备受行业认可

2021年，海通恒信持续优化资产布局，夯实城市公用、工程建设、医疗健康等行业业务，拓展高端装备制造、数字经济、绿色租赁等新兴战略行业，确保资产布局始终保持安全稳健性、发展前瞻性、经济收益性的有机统一。同时，持续发展金融科技，以科技力量全面赋能业务高效发展及管理效能提升。海通恒信在高端装备制造、工程机械等领域加大业务投放，以普惠金融服务实体经济，助力小微企业健康发展。



2021年，海通恒信当选上海市融资租赁行业协会执行会长单位，参与编制《上海融资租赁行业报告（2021）》，亦荣获“2021上海新兴产业企业100强”、第四届中国融资租赁“腾飞奖”双碳服务目标领军企业、上海证券交易所债券市场2021年度“资产证券化业务优秀发起人”等荣誉，彰显出海通恒信强大综合实力，备受行业与市场认可。



致力服务实体经济扩张优质客户 拓展新兴制造业领域提升竞争优势

2021年，海通恒信以“十四五”规划、供给侧结构性改革及“中国制造2025”等国家经济及产业政策为导向，致力于服务中国实体经济，为制造业企业提供综合融资服务，并注重发展具有成长性、得到资本市场认可及受国家政策鼓励的客户。



目前，公司的制造业客户主要包括从事制造业和新兴战略产业的大中型国有企业(包括央企及地方性国企)、上市公司、科技创新型民营企业，以及具有发展潜质的优秀中小微企业。同时，海通恒信充分发挥制造业业务领域的专业优势，提高与产业生态圈合作伙伴的黏性，强化与行业龙头客户的业务合作，持续建设配套支撑体系，深度挖掘全产业链服务价值。



丰富融资渠道加强融资能力 持续提升风险管理水准增强核心竞争力

2021年，海通恒信坚持开拓多元化且稳定的融资渠道，进一步强化良好的融资渠道关系，维持了AAA级主体信用评级(展望稳定)。在直接融资和间接融资市场均取得良好进展，总体债务结构持续改善，资金成本稳步下降。公司不断强化资金管理和费用管控，提升融资与业务投放的资金匹配度，有效降低资金闲置成本，严格把控各项费用支出，不断提高投入产出效率，实现降本增效。



此外，海通恒信建立全面风险管理体系，将各项风险管理措施嵌入业务经营的各个环节，通过不断完善全面风险管理体系，持续提升整体风险管理水准，增强公司的核心竞争力。参照银保监会下发的《融资租赁公司监督管理暂行办法》等政策，以等同或更高标准制定并实施了各项风险指引和规则，风险管理体系运行良好。



强化合规管理 优化制度管理体系

2021年，海通恒信持续关注融资租赁行业的监管政策动态，积极采取措施响应监管要求，结合经营发展情况，优化制度管理体系，强化业务与政策相互融合。



海通恒信重视全员合规基础知识培训，定期发布《监管动态月报》，组织监管制度的专项研究学习，持续推进合规价值观和合规文化建设，显著提升了全员合规意识。公司持续实施合规审查、合规检查、合规考核、合规问责等措施，监督各项制度落实情况，切实将制度管人、制度管事的精神落实到位。



构建产业生态圈引领行业发展新格局 推进金融科技全面赋能业务高效发展

2021年，海通恒信把握产业结构调整方向，已基本形成以民生相关类稳健资产为基础，以高端装备制造、数字经济、绿色租赁等符合国家政策导向、具有广阔发展前景的战略新兴行业资产为潜在驱动力的资产配置结构；设立先进制造事业部，运用综合金融服务手段，加强公司产业化运营能力，构建引领行业发展新格局的产业生态圈，加快形成消费电子、新能源汽车制造、智能电网、新材料等方向的纵向一体化产业链佈局；设立资产交易及结构化融资部，积极推动租赁资产交易，配合搭建上海市租赁资产交易平台，并与同业合作率先完成平台首单租赁资产交易；设立项目管理事业部，针对大基建领域构建协同生态，深度整合产融资源，提升资产生成及管控能力。



此外，海通恒信全面布局金融科技，在海通恒信总部、小微子公司及恒运子公司相继设立金融科技部，促进金融科技全面赋能业务高效发展。持续强化全面风险管理，发挥全流程风险管控合力，优化风险定价模型，完善客户评级体系，加强集中度管理，进一步提高其量化风险和全面风险管理水平。



展望2022年，海通恒信将遵循“拥抱变革、保持定力、守正笃行”的总体思路推进各项工作，坚守立足租赁本源、服务实体经济的初心，紧跟国家战略及政策导向，加大在小微企业、科技创新、绿色租赁等领域的业务布局，持续优化资产结构，完善产业生态圈构建，保持创新驱动能力，深化金融科技赋能，持续提升经营管理效能，稳步迈向高质量、可持续发展的道路。







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