营收净利双增长 扭亏为盈的中国华融成色几何？

香港, 2022年3月29日 - (亚太商讯) - 3月29日早间,中国华融发布2021年度业绩公告,报告期内实现营业收入930.67亿元,同比增长23.4%;净利润19.86亿元,归属于公司股东的净利润3.78亿元,实现扭亏为盈。年末,集团资产总额为15,684亿元,减少4.4%;负债总额为14,644.38元,减少7.2%;权益总额为1,039.84亿元,增长61.8%。



扭亏为盈,营收净利双增,这份年报究竟透露出什么信息?



夯实主业业务 财务基本面稳固



根据年度业绩公告,2021年中国华融实现了有效的成本控制和盈利能力提升。其持续经营活动收入总额为930.67亿元,同比增长23.4%;净利润达19.86亿元,归属公司股东利润3.78亿元,经营业绩扭亏为盈。



具体来看,其主营业务不良资产经营分部经过优化业务结构,收入贡献达517.48亿元,税前利润达72.06亿元,保持业绩贡献主体地位。金融服务分部收入314.38亿元,税前利润达60.41亿元。资产管理和投资分部相关子公司实现控亏、扭亏,收入达143.79亿元,减亏93.3%。



此前公司发布的盈利预告已指出,2021年度业绩增长主要在于中国华融对不良债权资产业务主动调整经营策略,加大资产盘活和现金回收,继续保持了稳定的收入贡献。收购处置类业务加快周转,收购重组类业务资产规模稳中有降。市场化债转股等股权类业务优化资产布局,公允价值随资本市场同步上升,部分权益类投资业务收入实现同比增长。



此外,2021年,中国华融还实现了资产规模稳中有降,资产负债结构持续改善。2021年,中国华融资产总额为15684.22亿元,同比减少4.4%;负债总额为14644.38元,减少7.2%,权益总额为1039.84亿元,增长61.8%,资产负债率为93.4%,减少2.7个百分点。



减肥缩表补充资本 构建企业成长韧性



中国华融持续推进减肥行动,逐步剥离其非主营板块。根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求,中国华融正在按照市场化、法治化原则有序推进金融牌照子公司股权转让工作。



年报显示报告期内,华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行等子公司的股权转让立项方案均已通过本公司董事会、股东大会审议,正在按程序推进转让工作。其中,于2022年1月27日,公司与国新资本签署《产权交易合同》,转让华融证券71.99%的股权,转让对价为人民币109.33亿元。前期,华融交易中心股权转让工作已完成了工商登记变更,华融消费金融也与宁波银行签订了股权转让协议。其中,华融消费金融股权转让的评估价格为人民币7.27亿元,投资者通过在北金所网络竞价后,确定了最终受让价格为人民币10.91亿元,实现了较大幅度的溢价转让。



业内认为,转让金融牌照子公司后,既有利于及时补充公司凈资本,也有利于中国华融围绕国家对金融资产管理公司的功能定位,按照「回归本源、聚焦主业」的既定发展战略,将资源、资金、资本集中于不良资产主业发展,增强内生发展动力和市场核心竞争力,进一步提升服务实体经济和化解金融风险的水平。



与此同时,中国华融还完成了主动引入战略投资者的资本金补充计划、保持流动性稳定及增强风险资产处置财务基础等措施。2021年12月30日,中国华融公告称正式完成420亿元「增资引战」工作,成功引入中国中信集团有限公司、中保融信私募基金有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司以及原股东中国人寿保险(集团)公司。年报显示,公司的核心一级资本等指标也得到进一步优化,截至2021年,公司资本充足率恢复至12.95%。



业内认为,通过引战增资,中国华融改善了资本监管指针和股东结构,战投的引入将与中国华融形成优势互补、业务协同、经验共享的格局,有助于更好推动主业发展质量。



具体看,资本补充方面,通过引入投资者增资,中国华融及时补充了核心一级资本,提升了风险抵御能力,进一步夯实了可持续健康发展基础。资金和业务方面,与各战略投资者展开广泛合作,依法合规推动公司与股东相互支持,提升风险内控水平和盈利能力。公司治理方面,优化股权结构,进一步促进中国华融完善现代企业管理制度,完善治理结构。提升市场影响力方面,中国华融本次引入的5家战略投资者皆是行业领先者,有助于提升中国华融市场地位和品牌形象。



小结:主业成为增长引擎 关注估值逻辑重构



经过近年来的积极转型调整及2020年的强拨备,中国华融重新回到了一个健康的发展轨道上来。



真正的价值投资者看向未来,关注公司的长期价值和成功的可能性。对于未来,中国华融也给出了明确的发展路径:公司将持续不断增强「问题资产处置」「问题项目盘活」「问题企业重组」「危机机构救助」四大业务功能,进一步强化其主业核心竞争力,帮助问题资产恢复流动性和盈利水平,化解金融和实体领域的存量风险,化解问题项目金融债务,增厚实体经济产出价值,综合运用债务重组、股权重组、并购重组、债转股等业务手段,消除或减轻债务危机对问题企业生产经营的不利影响。同时,立足国家战略和重大金融风险防控要求,综合采取托管清算、并购重组、引入第三方投资、破产重整等手段,开展实质性重组和金融救助,有效处置或盘活高风险或危机金融机构和企业。



值得一提的是,中信集团将在合法合规基础上参与中国华融的公司治理,发挥金融和实业并举的综合优势,积极支持新华融的改革发展。「十四五」时期,中信集团深耕综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费、新型城镇化五大业务板块,有着丰富的行业经验和业务资源。中信集团曾表示将在项目拓展、投资、融资及业务创新等方面建立与华融的协调机制,加强中信各板块与中国华融的信息联动和共赢合作,助力华融提升不良资产业务综合竞争能力。入股华融后,中信集团将努力推动中国华融聚焦不良资产主业,纾困实体经济,力争把新华融打造成为不良资产管理行业的标杆。



借助本次年报表现,能看出公司主动进行自我调整后,业务天花板已经逐步打开并将开启长期价值释放,投资者应充分察觉公司价值的深层次变化。





