Monday, 28 February 2022, 10:00 HKT/SGT Share:

来源 Society Pass Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)将越南的Handycart添加到其下一代数字生态系统和忠诚度平台

新加坡 , 2022年2月28日 - (亚太商讯) - 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码：SOPA，以下简称“SoPa”或“公司”)今天宣布，它已收购领先的在线购物车 Handycart 的运营商 Dream Space Trading Company Limited（“Dream Space”），一家位于越南河内的杂货配送服务。新收购的公司将通过 SoPa 现有的商家软件平台#HOTTAB 整合到 SoPa 的餐饮配送垂直领域。 Handycart 创始人兼首席执行官 Seo Jun Ho 被任命为新业务部门负责人，负责管理越南的 Handycart 和#HOTTAB。



Handycart 成立于 2019 年，是一款在线杂货配送应用程序，拥有自己的配送车队，专注于为河内的韩国餐饮市场和餐饮业提供服务。市场研究公司 Q&Me 最近的一项调查发现，58% 的越南人喜欢韩国料理，在“韩流”的推动下，韩国美食和流行文化席卷了越南。



SoPa 越南区总经理 Ngo Thi Cham 在评论这一战略步骤时说：“我们很高兴欢迎 Handycart 加入我们更大的 SoPa 生态系统，这将使它能够利用我们的整合营销和技术主张，同时加强我们的集体高级管理资源.我们努力将 Handycart 等专业电子商务品牌的强大技术和运营效率与我们的品牌建设经验相结合。凭借我们在越南 Leflair 的巨大成功，SoPa 见证了这一举措将在成本优化和增加创收方面带来立竿见影的回报。我们决心在 2022 年底前将河内的商户覆盖范围扩大到 500 家餐厅，并希望在 2022 年第三季度扩展到胡志明市 。”



利用 SoPa 的集成技术平台来提高运营效率和业务绩效 Handycart 将专注于为该国更多的消费者大幅增加按需杂货购物服务，同时授权特色餐饮餐厅转变商业模式并进一步开拓在线市场。



Handycart 首席执行官 Seo Jun Ho 表示：“Handycart 成立于 2019 年，其使命是通过其在越南建立的正宗韩国餐厅网络将寻求家的味道的韩国顾客联系起来。为企业提供快速获取正宗韩国产品的机会仅在 2021 年就有超过 26,000 个订单帮助我们聚集了超过 3000 名忠实用户群。鉴于我们作为首选在线杂货配送服务的良好定位，SoPa 现在将能够加速 Handycart 的增长。与 Society Pass 的合作将使我们在行业内释放增长机会，我很高兴 Handycart 现在可以利用 SoPa 的协同生态系统。”



在过去的二十年里，越南一直是东南亚地区增长最快的经济体之一。该国的电子商务正在迅猛增长，价值 132 亿美元，预计从 2021 年到 2025 年将稳步增长。



SoPa 专注于发展其在 VIP（越南、印度尼西亚和菲律宾）市场的业务，是一家专注于收购的电子商务控股公司，业务遍及 5 个相互关联的垂直领域（生活方式、餐饮、旅游、商业软件和忠诚度），拥有 6 个独特的业务部门，连接数百万东南亚的消费者和成千上万的商人。 Handycart 是该集团在收购电子商务市场 Leflair 以及商家 POS 和商业应用程序#HOTTAB 之后在越南的第三次收购。



关于Society Pass



SoPa属于忠诚度和数据营销生态系统，在其主要市场运营多个电子商务和生活方式平台。其商业模式侧重于通过普遍忠诚点的预期流通来收集用户数据。该系统跨多种产品服务类别无缝对接消费者和商家，培养有机忠诚度。自上线至今，SoPa已累计注册用户超160万，注册商家和品牌超3,500家。自此，SoPa投入了2年多的时间来构建专有IT架构，使用尖端组件来有效地扩展并支持其平台消费者、商家和收购业务。



Society Pass为商户提供了便利订单管理程序 #HOTTAB Biz (专为SoPa.asia商业合作伙伴提供)以及综合性支付、忠实客户管理、用户资料分析系统POS技术方案 #HOTTAB POS和面向中小型企业制定的金融支持计划。上述所有工具可通过基于数据分析的个性化互动帮助各企业吸引和保留客户且盈利丰厚。



此外，SoPa 还运营着越南领先的生活方式电子商务平台 Leflair.com 和菲律宾流行的杂货配送公司 Pushkart.ph。请登陆 http://thesocietypass.com/ 了解详情。



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