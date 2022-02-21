Monday, 21 February 2022, 18:03 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 冠君产业信托公布2021年度全年业绩 整体经营环境仍受疫情影响

采取灵活租赁策略以保持高出租率

签订首笔可持续发展表现挂钩贷款及掉期交易

香港, 2022年2月21日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（股份代号：2778）公布2021年度全年业绩。



业绩摘要



2021财政年度 2020财政年度 变动

租金收益总额 （百万港元） 2,495 2,633 -5.2%

物业收益净额（百万港元） 2,197 2,347 -6.4%

可分派收入（百万港元） 1,503 1,554 -3.3%

每基金单位分派（港元） 0.2279 0.2496 -8.7%



于2021年12月31日 于2020年12月31日 变动

物业组合总值（百万港元） 65,296 67,318 -3.0%

每基金单位资产净值（港元） 8.25 8.61 -4.2%

资产负债比率 22.9% 23.0% -0.1百分点



概览

2021年，本信托的经营环境持续受到新型冠状病毒疫情影响。面对阴霾密布的市况，本信托期内可分派收入下跌3.3% 至15.03亿港元，而每基金单位分派（「每基金单位分派」）则减少8.7%至0.2279港元。



花园道三号

花园道三号于2021年的租金收益缩减3.8%至14.60亿港元（2020年：15.18亿港元）。截至2021年12月31日，该物业的平均现收呎租跌至每平方呎108.3港元（按可出租面积计算）。现有及新租户的需求在下半年逐步恢复，带动花园道三号的出租率上升至2021年12月31日的89.0%。



朗豪坊办公楼

续租租金下跌令朗豪坊办公楼于2021年的租金收益降至3.65亿港元（2020年：3.78亿港元），该物业的现收租金于2021年12月31日跌至每平方呎47.1港元（按建筑面积计算）。由于美容及保健行业租户的租赁势头转强，该物业于2021年12月31日的出租率上升至96.3%。



朗豪坊商场

面对严峻的零售租赁环境，物业收益总额减少9.1%至6.70亿港元（2020年：7.38亿港元）。该物业的平均现收租金跌至2021年12月31日的每平方呎165.9港元（按可出租面积计算）。受惠于商场首推Langham Beauty概念店以优化租户组合及巩固商场的策略定位，其于2021年12月31日保持悉数租出的状态。



分派

本信托期内可分派收入下跌3.3% 至15.03亿港元（2020年：15.54亿港元），而每基金单位分派则减少8.7%至0.2279港元（2020年：0.2496港元）。按2021年12月31日的基金单位收市价3.99港元计算，相当于年度分派率5.7%。



资产值

截至2021年12月31 日，本信托旗下物业组合的估值为653亿港元，较2020年12月31日的673亿港元减少3.0%。



可持续发展

我们采取敏捷且具弹性的策略以确保业务持续性，并坚持以人为本。朗豪坊商场除获得绿建环评既有建筑铂金级认证外，亦成为香港首个获得国际EDGE绿色建筑认证的商场。本信托亦签订首笔可持续发展表现挂钩贷款及可持续发展表现挂钩掉期交易，以切合可持续发展的目标。



展望

疫情持续令香港的写字楼和零售物业市道仍处于不明朗及严峻的环境。收紧的社交距离措施将继续影响租户业务。放宽出入境管制和隔离规定为香港经济复苏的关键。



展望将来，我们会以灵活的租赁策略挽留租户及保持高出租率。即使逆境当前，我们将致力通过资产提升及行业组合重整，为物业注入增长动力。置身于加息环境，我们会审慎管理资产负债表。本信托凭着充裕的储备，有能力把握世界各地的收购良机，藉此带来长远回报。



有关冠君产业信托 (股份代号：2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约300 万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015 年起，信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。

网站：https://www.championreit.com/



传媒联络方法：

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话：2864 4834 电邮：vicky.lee@sprg.com.hk

卓恺莹 电话：2114 4979 电邮：christina.cheuk@sprg.com.hk

李乐怡 电话：2864 4847 电邮：yvonne.lee@sprg.com.hk

网站：www.sprg.com.hk





话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

