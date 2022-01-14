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Friday, January 14, 2022
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Thursday, 13 January 2022, 19:07 HKT/SGT
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来源
HG Semiconductor Limited
宏光半导体荣获博鳌企业论坛「2021年度（行业）最具投资价值企业」奖项
奠定集团在第三代半导体行业的领导地位
香港, 2022年1月13日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司（「宏光半导体」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：6908.HK）欣然宣布集团荣获第五届博鳌企业论坛颁发的「2021年度（行业）最具投资价值企业」奖项，表彰集团在技术创新的杰出表现，并肯定了集团在第三代半导体发展上作出的努力。
图一：博鳌企业论坛于2022年1月8日在海南举行
图二：宏光半导体入选「2021年度（行业）最具投资价值企业」奖项
由环球时报、中国企业网联合主办的「2021（第五届）博鳌企业论坛」于1月8日在海南举办。来自政界、商界、学界等各领域翘楚出席论坛，共同交流国内企业「变」与「新」等论坛主题，探讨如何把握新机遇，应对新挑战，奋进新征程。「2021年度（行业）最具投资价值企业」奖项由博鳌企业论坛设立，旨在表彰中国企业在技术研发创新过程中作出的创造性贡献，以及在市场占有率及对相关行业影响力方面的重大成就。
集团管理层感谢主办单位及评审团的一致认可，同时亦深受鼓舞。是次获奖充分肯定集团于2021年在半导体行业所取得的成果，亦标志着集团未来发展前景及投资价值备受权威媒体及资本市场高度认可。集团承诺会继续在第三代半导体业务上用心经营，加快步伐研发及拓展氮化镓（GaN）相关产品的应用，矢志成为大中华区GaN第三代半导体先行者。集团策略性布局投资世界龙头GaN企业，将继续藉此产生协同效应，加强其技术优势及迈向完善的生产布局。凭借集团自身在半导体行业累积的丰富经验，有信心能把握市场殷切需求，进一步提升业务表现，为股东创造长远价值。
关于宏光半导体有限公司
宏光半导体有限公司（6908.HK）主要在中国从事半导体产品，包括发光二极管（「LED」）灯珠、LED照明产品、快速电池充电产品及以及新一代半导体氮化镓（「GaN」）相关产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识，集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用，矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业，并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。
有关更多资料，请浏览：
www.hg-semiconductor.com
话题 Press release summary
部门 电子
http://www.acnnewswire.com
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