Monday, 10 January 2022, 20:53 HKT/SGT Share:

来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体成立全球战略咨询委员会 凭借半导体行业经验丰富

领军集团第三代半导体业务高速发展

香港, 2022年1月10日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司(「宏光半导体」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:6908.HK)欣然宣布集团的全球战略咨询委员会经已成立,以加强集团的业务营运。咨询委员会由三名初始成员组成 ─ 伍伸俊先生(「伍先生」)获委任为全球战略咨询委员会主席,而Kenneth James Bradley先生(「Bradley 先生」)及邓燕敏先生(「邓先生」)则获委任为委员会成员,负责就集团可能不时面临之问题向管理层报告并提供有效策略及战术建议,包括但不限于与氮化镓(「GaN」)及半导体行业有关之事宜,例如中港两地工厂本地化以及全球供应链计划。



全球战略咨询委员会主席伍伸俊先生现为金沙江资本(Golden Sand Capital Ltd)之主席,一直专注半导体、新材料及新能源领域之特殊投资如Silevo Solarr(于2014年获Tesla╱SolarCity收购)、SEEO, Inc固态电池(于2013年获Robert Bosch GmbH 收购之全球首家固态电池公司)及英属盖曼群岛商立凯电能科技股份有限公司(全球领先高端磷酸铁锂电池正极材料供货商,其高端产品累计出货量在全球排名第一)等。伍先生于1993年起带领发展中国首批半导体工厂,并与Bradley先生连手将中国首条BiCMOS生产线本地化,时至今日成为上海ASMC积塔半导体(前称上海先进半导体)工厂。他于过去20年在科技及工业投资方面作出巨大贡献,并于半导体以及太阳能技术、新能源解决方案、电池及快速充电解决方案领域拥有丰富管理及重大投资经验。他曾就读于加拿大英属哥伦比亚大学(University of British Columbia)、加州大学柏克莱分校(University of California, Berkeley)及麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)(「麻省理工学院」),曾为麻省理工学院Sloan Fellows’Board of Governors服务五年。



全球战略咨询委员会成员之一的Kenneth James Bradley先生目前为电子元器件供应链分析及风险情报公司Lytica Inc.的创办人、行政总裁兼主席,他于电子行业拥有逾40年经验,曾出任高级设计分析及重新设计服务龙头公司Coresim Inc行政总裁。另一委员会成员邓燕敏先生拥有丰富国际策略投资及组织者经验,专注于新材料及电动汽车领域之技术投资,并曾于欧洲及亚洲多家主要投资管理公司工作逾22年。



集团管理层热烈欢迎伍先生、Bradley先生及邓先生加入全球战略咨询委员会,为集团第三代半导体业务、未来策略投资及发展提供宝贵意见。三位委员会成员在半导体行业具有丰富经验,未来将长期引领宏光半导体设计及生产顶尖的半导体产品,务求在竞争激烈的市场中脱颖而出。管理层相信,在全球战略咨询委员会成员的鼎力支持下,集团能凭借自身在半导体行业累积的经验和优势,搭建世界一流的第三代半导体全产业链平台,进一步提升业务表现,为股东创造长远价值。



关于宏光半导体有限公司

宏光半导体有限公司(6908.HK)主要在中国从事半导体产品,包括发光二极管(「LED」)灯珠、LED照明产品、快速电池充电产品及以及新一代半导体氮化镓(「GaN」)相关产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识,集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用,矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业,并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。



有关更多资料,请浏览:www.hg-semiconductor.com





话题 Press release summary



部门 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network