Wednesday, 22 December 2021, 13:42 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 冠君产业信托荣获多项殊荣 勇夺可持续发展大奖 印证ESG卓越表现

香港, 2021年12月22日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（「信托」；股份代号：2778）年内在各领域均屡获奖项，其中在环境、社会及企业管治（「ESG」）方面取得丰硕成果。

冠君产业信托投资及投资者关系总监陆嘉萍女士（中）获香港管理专业协会颁发「2020/21香港可持续发展奖—大奖」

信托第二度荣获由香港管理专业协会颁发的2020/21香港可持续发展奖 — 大奖殊荣。这个奖项不但表彰信托对促进绿色和健康小区的贡献，同时反映信托致力促进与持份者的关系，并积极创新求进，转危为机。



信托一直在各个营运范畴上提升水平，并努力促进小区的可持续发展，带来正面价值。信托于去年取得多项殊荣，包括：



于2021年取得的绿色建筑认证及获纳入的可持续发展标准：

-- 朗豪坊商场取得EDGE（Excellence in Design for Greater Efficiencies）一级认证

-- 连续六年成为恒生可持续发展企业基准指数的成份股

-- 全球房地产可持续性标准GRESB — 2021「四星绿色嘉许」及「信息披露A评级」



于2021年获得的主要ESG奖项：

-- 香港管理专业协会「2020/21香港可持续发展奖（小型机构组别）— 大奖 」（最高殊荣）

-- 彭博商业周刊／中文版「ESG 领先企业奬」

-- 环境社会及企业管治基准学会 「2021 ESG基准大奖 （ESG管治领袖）」铂金奖

-- 亚洲金融「2021最佳社会企业责任」



于2021年获得的主要企业奖项：

-- 香港投资者关系协会「最佳投资者关系公司」及「投资者关系3年奖」

-- 亚洲企业管治「最佳投资者关系公司」

-- 香港管理专业协会「优秀小型机构年报奖」



以上殊荣印证了信托在实践其2030年ESG长期目标的努力，以及在履行企业责任方面发挥其影响力。展望未来，我们将继续与持份者并肩同行，向可持续发展方向迈进，为信托的业务和小区增添共享价值。



2021年的荣誉



2月

香港公平贸易联盟 – 2020公平贸易赏 银奖



3月

《 亚洲金融 》 – 2021年亚洲最佳公司评选

-- 2021年最佳社会企业责任



环境社会及企业管治基准学会 – 2021环境、社会、企业管治基准大奖

-- （环境、社会、企业管治领袖) – 铂金奖

-- 特别大奖（由基金经理设定之准则) – 铂金奖



《Marketing Magazine》– 2021年MARKies Awards

-- 最佳O2O策略 – 银奖（朗豪坊）



5月

香港投资者关系协会—投资者关系大奖 2021

-- 最佳投资者关系公司

-- 最佳投资者关系专员

-- 最佳投资者会议

-- 最佳年报

-- 投资者关系3年奖



MerComm. Inc. — International ARC Awards 2021

-- 非传统年报 – 金奖

-- 印刷及制作 – 金奖

-- 内页设计 – 银奖



6月

U Magazine 2020-2021我最喜爱商场大奖 2020-21

我最喜爱潮流商场 （朗豪坊）



环境社会及企业管治基准学会

「2021 ESG基准大奖 （ESG管治领袖）」铂金奖



7月

IADA国际年度报告设计奖

-- 综合表现 – 银奖

-- 内页设计 – 银奖

-- 封面设计 – 铜奖

-- 整体表现 – 铜奖



10月

恒生可持续发展企业指数系列

-- 成为恒生可持续发展企业基准指数的成份股



全球房地产可持续性标准 （GRESB）

-- 四星绿色嘉许

-- 信息披露A评级



11月

香港管理专业协会 – 2021最佳年报奖2021

-- 优秀小型机构年报奖



香港ESG报告大奖（HERA)2021

-- 优秀新力军嘉许奖



彭博商业周刊／中文版

-- ESG 领先企业大奬2021

-- 领先小区项目奖2021



亚洲企业管治 – 亚洲杰出大奖2021

-- 最佳亚洲企业社会责任奖

-- 最佳投资者关系公司奖

-- 最佳投资者关系专员

-- 最佳环境责任奖



新城财经台 - Digital Ex数码体验营销大奖2021

-- 十大商场最佳数码体验营销大奖（朗豪坊）



12月

香港管理专业协会2020/21

-- 香港可持续发展大奖

-- 香港可持续发展奖

-- 优秀可持续发展措施奖——社会

-- 优秀可持续发展措施奖——环境

-- 最具创意奖

-- 新冠肺炎最佳应变奖



EDGE （Excellence in Design for Greater Efficiencies）

一级认证（朗豪坊商场）



有关冠君产业信托（股份代号：2778）

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约 300 万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015年起，信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。



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