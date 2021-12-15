Wednesday, 15 December 2021, 14:00 HKT/SGT Share:

来源 Society Pass Society Pass (SoPa)(社會通行有限公司) 提交第一份10-Q表；近期推出 Leflair Lifestyle 电子商务平台和 IPO 融资后建立销售势头

新加坡 , 2021年12月15日 - (亚太商讯) - Society Pass 社會通行有限公司（纳斯达克代码：SOPA，以下简称“SoPa”或“公司”）是一家领先的东南亚数据驱动型忠诚度平台，今天宣布自完成以来向美国证券交易委员会提交第一个季度表格 10-Q其首次公开募股于 2021 年 11 月 9 日。该文件适用于截至 2021 年 9 月 30 日的三个月期间，在此期间 Society Pass 推出了 Leflair，这是其生活方式电子商务平台，在三个垂直领域营销和销售产品，包括时尚和配饰、美容与个人护理，以及家居与生活方式。



Society Pass 首席执行官Dennis Nguyen评论道：“正如您从我们 Leflair 业务部门在 9 月最后三周的收入中看到的那样，最近在 9 月初推出的 Leflair 进入越南市场非常好，销售势头每天都在增强。在我们 IPO 完成的支持下，我们在 11 月初筹集了 2812.5 万美元的总收益，我们相信 Society Pass 已做好执行其战略计划的准备。其中包括增加我们平台的营销支出、推出我们的社会积分忠诚度计划、投资于数据中心、呼叫中心和仓库等额外基础设施，以及为东南亚 (SEA) 和南亚的电子商务公司的收购提供资金。”



对于 Society Pass 截至 2021 年 9 月 30 日期间的完整财务业绩，请参阅公司于 2021 年 12 月 9 日向美国证券交易委员会提交的季度表格 10-Q。



关于Society Pass



Society Pass客户忠诚度和分析平台已吸纳数以万计的消费者。Society Pass为商户提供了线上商务平台SoPa.asia（专为用户提供）、便利订单管理程序#HOTTAB Biz（专为SoPa.asia商业合作伙伴提供）以及综合性支付、忠实客户管理、用户资料分析系统POS技术方案#HOTTAB POS和面向中小型企业制定的金融支持计划。上述所有工具可通过基于数据分析的个性化互动帮助各企业吸引和保留客户且盈利丰厚。Society Pass同时经营www.leflair.com，这是越南领先的生活方式电子商务平台。



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前瞻性声明



本新闻稿多包含的信息可能包括“前瞻性声明”。前瞻性声明反映了目前对未来事件的看法。本新闻稿使用的“预期”、“相信”、“预计”、“期望”、"未来"、“打算”、“计划”等词语或这些词语的否定形式以及类似表达方式确定了前瞻性声明的内容，因为这些词语与我们或我们的管理层相关。这类声明包括但不限于本新闻稿中包括的有关公司管理层对业务战略、未来经营结果，以及流动性及资本资源前景看法的声明。前瞻性声明基于公司目前对其业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性声明与未来有关，它们受到固有的不确定性、风险以及难以预测的情况变化的影响。公司的实际结果可能与前瞻性声明设想的业绩有重大差异。前瞻性声明既不是历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证。因此，我们提请各位不要依赖任何此类前瞻性声明。可能导致公司实际结果有所不同的因素或事件会不时出现，而公司不可能预测所有这些因素或事件。公司不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。公司不打算更新任何前瞻性声明，使之符合实际结果，除非适用法律，包括美国证券法有此要求。



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