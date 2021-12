Thursday, 9 December 2021, 10:01 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 卓悦与香港顶尖医美专家黄和远医生签订战略合作谅解备忘录 共同拓展医美业务

香港, 2021年12月9日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」)(股票编号:653.HK)欣然宣布,集团全资附属公司卓悦健康有限公司(「卓悦健康」),与香港顶尖医美专家黄和远医生(黄医生)全资拥有之 APEX Boom Limited (「 APEX Boom 」),就医美市场业务发展合作,签订战略合作谅解备忘录(MOU)。卓悦认为,是次合作将有助集团日后开发医美市场,并有利扩大业务及收益。双方将会缔结长期稳健合作关系,并各自利用自身资源,充分发挥自身优势,合作共赢。

卓悦控股主席兼执行董事陈健文先生(左)与 APEX Boom 主席黄和远医生(右)签订战略合作谅解备忘录

卓悦建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」全新概念,自2020年开始积极推动「科技+消费」新业务模式。近年市场对优质医美服务需求殷切,香港作为大湾区内医疗技术先进的国际城市,极有潜力发展成区内甚至亚洲医美中心。黄医生为香港医美界翘楚,在美容医学和美容外科领域拥有超过20年经验,现在专攻微整型,也是众多美容医学药厂官方培训导师,有不少著名客户。是次合作,双方期望能共同设立香港医美界统一高标准,提高业界权威性,同时卓悦会善用自身品牌优势及庞大客户网络,跟黄医生技术经验相结合,互惠共赢。



卓悦控股有限公司主席兼执行董事陈健文先生表示:「疫情时代,各国封关,内地民众到外地进行医美手术变得困难。但香港跟内地通关有望,单是大湾区已有8,700多万常驻人口,就算只有1%的人有医美需要,已形成一个十分庞大市场。加上香港医疗体系及配套领先全球,更易吸引内地民众来港进行医美手术。我们跟技艺高超的黄医生合作,将致力建立一个质素为先的医美品牌,给予客户极致体验。我们绝对有信心,新的医美业务会发展成为香港以至亚洲医美界的『劳斯莱斯』。」



APEX Boom 主席黄和远医生表示:「目前香港医美服务行业良莠不齐,没有统一标准让业界跟随,导致不时有医美意外发生,难以保障消费者。我们有信心,今次与卓悦健康的合作可以为客户带来最佳体验,提高业界标准,是个双赢合作。」



关于卓悦控股有限公司



卓悦控股有限公司(股份代号:653.HK)建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年开始积极推动「科技+消费」的新业务模式,领航5G数字化新经济,从传统美妆产业零售商升级为全球化电子商务企业,致力为消费者提供国际化产品和专业服务,并为香港中小企商户提供最优质的电子商务服务。



卓悦现于香港及澳门共设有11间线下零售店,并致力推动零售业态创新。卓悦香港猫(「 HKMALL 」)香港购物平台触达34个国家,共销售往44个中国内地及海外渠道平台,包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦亦自设KOL直播间,培育200名销售人员直播销售,现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。



