Thursday, 9 December 2021, 10:01 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 卓悦与香港顶尖医美专家黄和远医生签订战略合作谅解备忘录 共同拓展医美业务

香港, 2021年12月9日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司（「卓悦」或「集团」）（股票编号：653.HK）欣然宣布，集团全资附属公司卓悦健康有限公司（「卓悦健康」），与香港顶尖医美专家黄和远医生（黄医生）全资拥有之 APEX Boom Limited （「 APEX Boom 」），就医美市场业务发展合作，签订战略合作谅解备忘录(MOU)。卓悦认为，是次合作将有助集团日后开发医美市场，并有利扩大业务及收益。双方将会缔结长期稳健合作关系，并各自利用自身资源，充分发挥自身优势，合作共赢。

卓悦控股主席兼执行董事陈健文先生（左）与 APEX Boom 主席黄和远医生（右）签订战略合作谅解备忘录

卓悦建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」全新概念，自2020年开始积极推动「科技+消费」新业务模式。近年市场对优质医美服务需求殷切，香港作为大湾区内医疗技术先进的国际城市，极有潜力发展成区内甚至亚洲医美中心。黄医生为香港医美界翘楚，在美容医学和美容外科领域拥有超过20年经验，现在专攻微整型，也是众多美容医学药厂官方培训导师，有不少著名客户。是次合作，双方期望能共同设立香港医美界统一高标准，提高业界权威性，同时卓悦会善用自身品牌优势及庞大客户网络，跟黄医生技术经验相结合，互惠共赢。



卓悦控股有限公司主席兼执行董事陈健文先生表示：「疫情时代，各国封关，内地民众到外地进行医美手术变得困难。但香港跟内地通关有望，单是大湾区已有8,700多万常驻人口，就算只有1%的人有医美需要，已形成一个十分庞大市场。加上香港医疗体系及配套领先全球，更易吸引内地民众来港进行医美手术。我们跟技艺高超的黄医生合作，将致力建立一个质素为先的医美品牌，给予客户极致体验。我们绝对有信心，新的医美业务会发展成为香港以至亚洲医美界的『劳斯莱斯』。」



APEX Boom 主席黄和远医生表示：「目前香港医美服务行业良莠不齐，没有统一标准让业界跟随，导致不时有医美意外发生，难以保障消费者。我们有信心，今次与卓悦健康的合作可以为客户带来最佳体验，提高业界标准，是个双赢合作。」



关于卓悦控股有限公司



卓悦控股有限公司（股份代号：653.HK）建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年开始积极推动「科技+消费」的新业务模式，领航5G数字化新经济，从传统美妆产业零售商升级为全球化电子商务企业，致力为消费者提供国际化产品和专业服务，并为香港中小企商户提供最优质的电子商务服务。



卓悦现于香港及澳门共设有11间线下零售店，并致力推动零售业态创新。卓悦香港猫（「 HKMALL 」）香港购物平台触达34个国家，共销售往44个中国内地及海外渠道平台，包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦亦自设KOL直播间，培育200名销售人员直播销售，现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。



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