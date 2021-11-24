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来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体公布于GaN Systems Inc.的战略投资 利用其丰富经验和行业专业知识

为集团在半导体行业发展奠定稳固基础

香港, 2021年11月25日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司（「宏光半导体」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：6908.HK）欣然宣布集团之全资附属公司FastSemi Holding Limited已投资于氮化镓（「GaN」）技术之领导者GaN Systems Inc.（「GaN Systems」），并同意透过认购GaN Systems之F-2系列可转换优先股进行战略投资。



GaN Systems于加拿大注册成立，主要从事开发多种GaN相关产品，包括高电流GaN功率半导体。GaN Systems在GaN技术方面拥有深厚知识，并坐拥一支具备数十年GaN产品经验之管理团队。作为GaN功率晶体管公司，GaN Systems目前付运至全球汽车、消费者、工业及数据中心客户，世界各地公司依靠其提供之晶体管以降低二氧化碳排放水平并提高电力系统之效用及能源效益。GaN Systems预计将进行资本融资，务求加快其GaN技术在汽车、消费者、工业及企业市场之创新及应用速度。是次战略投资同时获得顶级汽车制造商兼GaN Systems现有股东BMW i Ventures，以及Fidelity和Vitesco Technologies等参与。进行此投资后，宏光半导体将能够提名一名加拿大独立董事会观察员加入GaN Systems的公司董事会。



宏光半导体凭借其于半导体制造之行业专业知识，致力将其业务扩展至多种半导体，包括GaN相关产品。为进一步发展及深化其于GaN半导体行业之地位，集团冀利用GaN Systems之丰富经验、资源及专业知识，进一步发展GaN半导体业务，以实现成为GaN半导体行业之领先及创新参与者的业务目标。



宏光半导体主席兼执行董事赵奕文先生表示：「集团预期此项战略投资将为其GaN半导体业务的未来发展及前景奠定坚实的基础。我们预期投资完成后，集团与GaN Systems可能有机会汇聚各自优势，从而创造惠及两者之协同效应，尤其是GaN Systems可为集团提供有关GaN器件制造之工艺界定及资格之专门技术支持（来自渥太华、加州及台湾），以达致同类最优生产良率目标及目标资格。有关技术支持亦可能包括仅属GaN Systems专利之开发工艺元素，以及对就由此产生的工艺知识进行知识产权战略调整。集团亦将能够按最惠国待遇基准，从GaN Systems获得有关互联网数据中心（IDC）电源系统、电动汽车（EV）和太阳能逆变器应用之参考设计的技术支持。此外，GaN Systems提议让集团旗下附属公司成为GaN Systems的代工合作伙伴，并订立特许协议，让集团可以使用GaN Systems的若干GaN技术制造半导体组件。凭借到位的战略蓝图，我们致力进一步提升业务表现，为我们的股东创造长远价值。」



关于宏光半导体有限公司

宏光半导体有限公司（6908.HK）主要在中国从事半导体产品包括发光二极管（「LED」）灯珠、LED照明产品、快速电池充电产品及以及新一代半导体氮化镓（「GaN」）相关产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识，集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用，矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业。集团策略性持有VisIC Technologies Limited的21.86%股权，将利用各自优势，共同研发GaN的相关芯片及产品。



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关于GaN Systems Inc.

GaN Systems Inc. 总部设于加拿大渥太华，是全球领先的氮化镓（「GaN」）功率管理设备制造商，产品覆盖汽车行业、互联网数据中心（「IDC」）和可再生能源领域





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