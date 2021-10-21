中国创意合作发行六部外国进口电影



香港, 2021年10月20日 - (亚太商讯) - 中国创意控股有限公司（「中国创意」或「集团」；股份代号：8368）今天公布其及其全资附属公司中国创意影业有限公司与合作伙伴及担保人订立了合作协议，在中国发行六部外国进口电影（「目标电影」），代价为人民币3,000万元（相等于约3,600万港元），将由集团在各配发日期按目标电影代价股份的比例向合作伙伴或其指定代名人按1港元的发行价配发及发行合共36,000,000股代价股份的方式偿付，总代价股份占集团经配发及已发行股本约9.8%。



是次合作协议内的合作伙伴为真相影业（香港）有限公司（「真相影业」）、源欣影业（北京）有限公司（「源欣影业」）（真相影业及源欣影业，合称（「合作伙伴」））及梁龙飞先生（「梁先生」，担保人）。根据合作协议，各订约方会透过电影院、电视台及／或新媒体平台（视情况而定）按收入分账的基准发行电影。合作伙伴已获授独家权利及牌照（连同分售权限），可在中国大陆发行办理取得电影片公映许可证手续。



按协议内容，中国创意有权于许可期内分别获得(i)从台湾进口的一部目标电影的净收入总额的82%；及(ii)余下五部目标电影的净收入总额的100%，合作伙伴保证实际收入于2022年12月31日将不少于人民币35百万元；否则，合作伙伴应以现金方式向集团补偿缺少的金额并不迟于2023年1月31日前偿付。在净收入总额的金额合计（「合计净收入」）超过人民币35百万元而不超过人民币60百万元的情况下，集团除了取得人民币35百万元外，其超额余额还可分成50%。倘若合计净收入超过人民币60百万元的情况下，中国创意除取得上述收入外，该超额部分还可分成25%。



真相影业由梁先生全资拥有，是一家于香港成立的有限公司，主要在中国、香港及台湾从事电影和电视节目的发行、开发和制作，拥有丰富资源。而源欣影业为一家于中国成立的有限公司，由梁先生持有90%权益，主要在中国从事电影和电视节目的发行、开发和制作。合作伙伴于业内的专业知识、经验及稳固的商业网络，尤其是合作伙伴与索尼影业、派拉蒙影业、梦工厂动画、华纳兄弟电影、猫眼影业、阿里影业、腾讯影业、爱奇艺影业、中国电影及华夏电影的深度合作关系，以及其代表性的项目，包括（其中包括）《变形金刚4：绝迹重生》、《碟中谍5：神秘国度》、《007：幽灵党》、《终结者5：创世纪》、《愤怒的小鸟》、《极限特工3：终极回归》、《极盗车神》、《比得兔》、《电力之战》及《与我跳舞》。梁先生于电影业具有逾20年经验，他为《变形金刚4：绝迹重生》、《碟中谍5：神秘国度》、《终结者：创世纪》、《海绵宝宝》及《比得兔》在中国的联合出品人。



根据国家电影局和艺恩（ENDATA）数据显示 2018至 2020年中国电影票房分别为约人民币609亿、642亿及204亿，进口片票房按年分别占总电影票房约38%、36%及16%（即约人民币231亿、231亿及33亿）。而根据灯塔专业版行业数据，进口片数量按年分别约121、136及61部。以收益计，中国是全球两大电影市场之一，其电影行业于 2020年继续复苏。根据罗兵咸永道发表的《2021年全球娱乐及媒体行业展望》中国摘要，除了2020年下半年少数戏院因当地疫情爆发而关闭之外，影院银幕总数按年上升8.3%至75,581。农历年间的票房收益更达至新高，中国的票房继续为全球票房收益带来显著的贡献。全国的电影观众数目于2021年大幅回升至约14亿，并将于2025年达到18亿，超越疫情前的水平。预期中国于2025年的电影收益占全球总收益470亿美元的比重达到23.5%，仅次于美国的24.1%。中国电影收益于2021年至2025年之间复合年增长率估计为8.25%。



中国创意控股主席兼执行董事杨剑先生表示：「我们很欣慰能够合作发行六部外国进口电影。此举不但会提升集团在业界的地位及知名度，扩大集团的收入来源，亦能让国内观众更方便地观看其他国家的电影，了解和欣赏其他国家的文化及电影艺术。我们有信心是次合作将有助我们未来在电影业的发展，扩大我们的市场份额。未来，我们会继续物色更多不同国家的电影，务求让更多国内观众容易地观看海外的电影之余，亦为我们的股东创造更大回报。」



关于中国创意控股有限公司（股份代号：8368）

中国创意始终以追求创新引领发展，致力于创意财富化及产业化，主要在中国从事节目制作及相关服务、演唱会及活动筹办、移动直播及电商，以及艺人经纪业务。由集团创意制作的文化产品涵盖电视演唱会、电影首映庆典、电影颁奖礼、多媒体音乐剧、明星播报电视栏目等多种原创性艺术形式，开创国内先河，成为行业标杆；多次承办高水平的创意性国际化活动、创意型的舞美策划、创意视觉、创意公关等，在中国大陆极具影响力和传播力。



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