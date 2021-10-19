冠君产业信托 「旺．角自各精彩」学生短片创作比赛圆满结束

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香港, 2021年10月18日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（「冠君产业信托」或「信托」）（股份代号：2778）为今年暑假期间举行的「旺．角自各精彩」学生短片创作比赛举行颁奖典礼。随着多媒体技能在日常生活以至工作中日益重要，是次比赛旨在为学生提供一个短片创作的平台，鼓励他们发挥创意潜能。
|信托举办学生短片创作比赛颁奖典礼，评审寄语学生坚持对短片创作的热情
短片创作比赛反应热烈，信托收到不少学生的精彩作品，当中不乏原创短剧、音乐影片、动画等。经过专业评审团的细心评审后，一共选出前五名优胜者。冠军队伍获得总值港币10,000元的现金奖及朗豪坊现金礼券，以及由信托提供的工作机会。得奖短片的精华片段安排于朗豪坊商场的LED大银幕上向广大观众播放，体现信托一直以来支持青年发展的方针。
评审团表示很高兴看到学生创作的优秀作品，短片的视觉表达、创意、构思概念及诉说故事技巧均十分出色。通过短片的故事创作，评审加深了对年轻一代的了解，认为是次交流非常具意义。另外，他们亦寄语学生坚持对短片创作的热情，继续追求梦想。
优胜者在颁奖典礼上表示，他们很高兴有机会在旺角的著名地标进行拍摄，捕捉不同的故事，形容这是一次难能可贵的经验。有赖队员之间的共同努力，他们能够展示并与更多人分享自己的原创作品。优胜者为自己的创作意念在比赛中得到高度认可而深感高兴。
得奖短片的精华片段：https://youtu.be/c_kGwAvHNts。
有关冠君产业信托（股份代号：2778）
冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约 300 万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015年起，信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。
网站：www.championreit.com
话题 Press release summary
部门 Real Estate & REIT
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