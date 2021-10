Wednesday, 6 October 2021, 15:38 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 冠君产业信托与星展香港订立可持续发展表现挂钩掉期交易 携手支持提升妇女能力计划「冠军妈妈」

香港, 2021年10月6日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(「信托」;股份代号:2778)与星展香港(「星展银行」)订立交叉货币掉期交易协议(「掉期交易」)。是次衍生工具交易为可持续发展表现挂钩的掉期交易,旨在对冲与信托债务组合相关的潜在利率或货币风险,并于2021年9月完成交易。



冠君产业信托与圣雅各布福群会合作推出「提升妇女能力计划 - 冠军妈妈」,支持育有特殊教育需要子女的妈妈

冠君产业信托十分重视可持续发展,致力于小区内推动多元和共融发展。这个理念与星展银行一致,星展银行同样致力善用资源帮助小区内有需要的妇女。



根据这项可持续发展表现挂钩的掉期交易,若冠君产业信托达到与提升妇女能力有关的目标,便可获得星展银行就「冠军妈妈」计划提供的赞助。此计划是冠君产业信托与圣雅各布福群会及其社会企业合作举办,旨在支持育有特殊教育需要子女且本身没有丰富工作经验的妈妈,通过以下方式让她们发挥潜能:



- 安排学习技能的工作坊和免费提供朗豪坊的期间限定店 (pop-up store),让上述妈妈一尝创业的滋味

- 让上述妈妈和女同事建立朋友关系并分享兼顾家庭和工作的点滴



信托于8月至10月期间为上述妈妈及女同事举办学习不同商业技能和手工艺的工作坊。手工艺活动包括制作有机花生糖、扩香石及散银包,让所有参与者一起学习新知识和享受当中的乐趣。参与计划的妈妈将于2021年底前于朗豪坊开设pop-up store,售卖其亲手制作的产品。



冠君产业信托于今年6月与八间银行达成首笔可持续发展表现挂钩贷款,当中包括星展银行。是次可持续发展表现挂钩掉期交易标志着信托可持续发展进程的另一个里程碑,再次体现其回馈小区的坚定承诺。



有关冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约 300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015年起,信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。



网站:www.championreit.com



星展银行简介

星展集团是亚洲最大的金融服务集团之一,业务遍及18个市场。总部设于新加坡并于当地上市,星展业务覆盖亚洲三大增长主轴,即大中华、东南亚和南亚地区。星展资本充裕,所取得的AA-和Aa1级信贷评级位列全球最高级别之一。



星展集团分别获《欧洲货币》、《银行家》及《环球金融》选为「全球最佳银行」,引证集团的全球领导地位。集团亦带领业界以数码科技重塑银行业未来,获《欧洲货币》选为「全球最佳数码银行」。此外,星展于2009至2020年更连续12年荣获《环球金融杂志》评选为「亚洲最安全的银行」。



星展集团在亚洲提供包括零售银行、中小企业银行及大型企业银行的全面金融服务。生于亚洲、长于亚洲,星展洞悉在亚洲这个充满活力的市场经营业务的秘诀。星展致力成为亚洲的首选银行,其市场洞察能力和区域联系,有助于推动银行的发展。星展深信与客户建立长久的伙伴关系,以及透过推动社会企业发展不断回馈社会,是亚洲式银行服务的关键所在。星展亦已拨款5千万新加坡元成立基金会,以进一步履行在新加坡和亚洲区内的企业社会责任。



星展于亚洲拥有广泛的业务网络,并着重员工沟通与赋权,提供员工广阔的发展机会。如欲了解更多详情,请浏览https://www.dbs.com.hk/index-zh/default.page。





