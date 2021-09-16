Thursday, 16 September 2021, 08:32 HKT/SGT Share: 海通恒信中报业绩华丽登场 资产规模刷新历史记录

香港, 2021年9月16日 - (亚太商讯) - 近日，海通证券旗下唯一的租赁平台海通恒信（1905.HK）公布中期业绩。2021年上半年，海通恒信主动适应行业发展新形势，切实回归租赁本源，深入服务实体经济，在保证公司稳健、合规展业的同时，进一步丰富业务模式，提升资本利用效率，实现了规模与收入的稳定增长。



盈利实现双位数增长 高股息回报投资者

截至2021年6月30日，公司资产总额达到人民币110,899.8百万元，较2020年12月31日增长2.6%，再创历史记录；权益总额达到人民币16,708.7百万元，较2020年12月31日增长5.4%。



上半年，公司实现收入总额人民币4,049.5百万元；实现期间溢利人民币685.0百万元，同比增长达10.3%，实现了双位数的快速增长；生息资产平均收益率为6.90%，加权平均净资产回报率为8.64%。



为积极反馈投资者，与投资者共享公司发展红利，公司计划向全体普通股股东派发每10股人民币0.48元（含税）的中期现金股息，派息总额为人民币395.3百万元，接近本期溢利的六成。高额的股息充分展现了公司目前经营情况良好，且对公司未来发展与盈利能力充满信心。



金融创新助力资源整合 生息资产分布策略不断优化

海通恒信的业务广泛分布于交通物流、工业、基础设施、工程建设、医疗等行业，与广大的产业客户建立良好的合作关系，建立了深厚的产业积累和优质的客户资源，业务布局不断拓宽。同时，公司紧跟行业发展趋势，在金融创新领域解锁更多利润空间。



工业板块方面，公司依托专业团队，大力发展IDC数据中心、5G产业链、电子信息、高端装备、新能源汽车产业链等新兴产业的租赁业务，已经形成了一定的资产规模。同时，公司积极响应国家倡导金融支持小微企业的政策，发挥自身在小微业务上的经验积累和先行优势，整合组建小微子公司，继续大力发展小微企业设备租赁业务，并与华为、美的等知名企业达成了经销商融资战略合作。在先进制造与小微业务的共同推动下，公司工业版块资产规模保持稳定，生息资产占比维持在26%–27%左右，已成为公司资产高质量发展的重要基石。



医疗方面，公司在医疗这一周期性较弱的业务领域保持着稳定的投放力度，并借助多年深耕积累的行业经验，研究探索高端医疗服务、成像和诊断中心、复康中心、体检中心、眼科诊所等新领域的业务拓展。



基础设施方面，2021年上半年，宏观经济持续稳健复苏，各地重大基础设施项目逐步恢复运行，公司着重加大了在水利、交通等基础设施建设领域的业务拓展力度，稳步推进基础设施板块的业务发展。



工程建设方面，公司利用在该领域内多年的业务积累，加强与现有优质客户的深度战略合作，挖掘工程建设产业链，打造客户生态圈，探索产融结合的发展道路。



2021年上半年，公司生息资产增长幅度最大的板块是基础设施、工程建设、医疗，生息资产规模较去年底分别增长了56.9%、7.8%、4.3%。



强风控降杠杆 资本效率债务结构双优化

公司秉持审慎的风险管理理念，建立了全面风险管理体系，将各项风险管理措施嵌入业务经营的各个环节，并参照监管要求以等同或更高标准制定并实施了各项风险指引和规则，风险管理体系运行良好。截至2021年6月30日，公司不良资产率为1.08%，资产质量总体保持稳定，处于安全可控水平。



海通恒信深耕属地化细分产业，不断优化资产投放结构，强化对基础设施、医疗、工业、工程建设等重点行业的投放，运用金融科技手段提升对中小微企业和零售客户的服务水平，进一步支援优质客户健康发展。2021年上半年，公司实现业务投放人民币291.7亿元。



同时，公司持续开拓多元化且稳定的融资渠道，不断创新融资模式和融资工具，提升资金使用效率，实现资产负债久期平衡，有效支持公司的业务开展。上半年，公司实现融资提款人民币341.2亿元，其中，公司通过发行资产支持证券、超短期融资券、公募公司债券、非公开定向债务融资工具、中期票据及资产支援票据等融资方式，实现直接融资合计人民币181.1亿元，占总融资提款额的53.1%。通过多元化的融资渠道，公司融资成本持续降低，2021年上半年计息负债平均付息率为3.95%，较上年同期下降0.44个百分点。



在监管趋严以及内部竞争加剧的推动下，我国租赁行业将加速优胜劣汰，行业集中度将进一步提高。海通恒信凭借独具券商特色的资源与资产协调配置，已在众多产业细分领域建立显著优势，并确立了较高的竞争壁垒。随着融资租赁行业向精细化方向发展，有望持续巩固其领先优势，提升其利润增长空间。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

