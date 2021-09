Wednesday, 15 September 2021, 08:43 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 卓悦与华润资本成为策略伙伴 大力推动香港传统产业升级转型

促进科技、资本及产业于大湾区全力发展

香港, 2021年9月15日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」)(股票编号653.HK)欣然宣布,其附属公司卓悦科技发展有限公司(「Bonjour Technology」)与华润资本管理有限公司的附属公司China Resources Capital Investment Management Limited (「China Resources Capital」)于今天签署合作框架协议,成为策略伙伴。

卓悦控股有限公司主席陈健文先生(右)与华润资本管理有限公司总经理秦锋先生(左)签订合作框架协议。

卓悦控股有限公司(右一至右五)与China Resources Capital Investment Management Limited团队(左一至左七)共同见证签署仪式。

根据框架协议,Bonjour Technology及China Resources Capital一致同意推动协议双方全面合作,实现资源分享和优势互补,包括共同发起合作项目,作为China Resources Capital与卓悦集团在产业创新、科技发展方面的合作基石;打通协议双方的创新中心及创业孵化器业务,贯通大湾区资源引流嫁接,实现产业、项目、技术、产品的引流落地。



框架协议旨在大力推动香港传统产业升级转型、科技成果转化、粤港澳大湾区创新创业、产业基金等方面的双方全面合作,同时反映协议双方共识把握好政策红利、开展业务优化、强化协同机制以能在中港两地产业创新和科技创新、重塑香港业务方面为协议双方带来重大机遇。



卓悦控股有限公司主席陈健文先生表示:「我们很高兴与华润资本建立紧密的合作关系,并代表Bonjour Technology与China Resources Capital签署合作框架协议,为双方合作多赢、共谋发展拉开了一个崭新的序幕。华润资本和卓悦集团一直立足香港、背靠内地、面向世界。我们双方客户遍及中国、东盟、欧美等国家及地区,客户需求日益增加,相信透过我们的专业知识、资源网络和一站式优质服务,能满足客户全方位需求,同时推动业务拓展。相信框架协议进一步促进本公司的持续创新,提高盈利能力,为股东带来更可观的回报。换道领跑目标可期,弯道超车势不可挡!」



华润资本管理有限公司总经理秦锋先生表示:「今天十分高兴Bonjour Technology与China Resources Capital携手,在科技创新、产业现代化、数字建设、绿色可持续角度演绎新发展格局,促进「一带一路」和「大湾区建设」重要的起点。粤港澳大湾区既是华润资本的根据地,同时也是卓悦集团的发源地,又是中国未来的增长极,在国家发展大局和双方未来发展中都至关重要。通过成立润维创坊,结合卓悦集团「科技+消费」战略,整合境内外资本和产业的需求,积极培养中港两地中小企和科创企业,助力香港创新,提供更多机会给社会各阶层。」



有关China Resources Capital

China Resources Capital是华润资本管理有限公司旗下全资子公司。华润资本管理有限公司是一间在中华人民共和国香港特别行政区注册成立并持续经营的公司,是华润集团旗下综合基金管理平台,目前管理全球并购、能源、大健康、节能环保、科技创新等二十余只基金。



有关Bonjour Technology

Bonjour Technology以产业数字化创新平台为支撑,形成大数据整合、产业创新孵化服务、科技投资等主要业务,为香港科技孵化提供各类创新资源聚集的平台支撑,助力科技成果产业化,实现香港产业走出去之战略方针。



有关卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司(股份代号: 653.HK)建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」 的全新概念,自2020年开始积极推动「科技+消费」,领航5G数字化新经济,从传统美妆产业零售商升级为全球化电子商务企业,致力为消费者提供国际化产品和专业服务,并为香港中小企商户提供最优质的电子商务服务。



卓悦现于香港及澳门共设有17间线下零售店,并致力推动零售业态创新,开创「科技+消费」模式。卓悦香港猫(「 HKMALL 」)香港购物平台触达34个国家,共销售往44个中国内地及海外渠道平台,包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦现时自设KOL直播间,培育200名销售人员直播销售,现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。



传媒查询:

意博文化

Terence Ng 3890 7512 terence.ng@vsfg.com

Sherry Ren 3890 7514 sherry.ren@vdfg.com





话题 Press release summary



部门 消费者, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network