卓悦「你消费·我加码活动」响应电子消费券 兑换逾1.4倍电子猫猫币礼券



香港, 2021年8月2日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司（「卓悦」或「集团」）（股票编号653.HK）为积极响应政府「电子消费券计划」，由2021年8月1日起至9月5日期间，消费者可到卓悦香港猫网上购物平台HKMALL( www.bonjourhk.com )或香港门市购买卓悦电子猫猫币礼券，可兑换超过等值金额的1.4倍，(即$700可获总值$1,000的电子猫猫币礼券)，使用日期更可延至2022年3月31日，令顾客可尽享消费券带来之购物便利及优惠。电子猫猫币礼券将更可保留作卓悦独享「猫猫币$1秒杀」直播优惠活动。



以上活动详情请浏览以下网址:

www.bonjourhk.com



卓悦作为本土零售商，紧贴时代潮流，重点发展「卓悦香港猫」（「 HKMALL 」）网上购物平台，开创「新零售+科技」的智能零售营销模式。为了更好地履行上市公司的社会责任，卓悦全力支持政府的政策，以刺激本港消费，同时帮助本土中小企业在疫情重创下重振，与各界携手，为香港经济早日恢复出一份力。



有关卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司(股份代号: 653.HK)为香港领先美妆及生活消费品连锁零售集团，现于香港及澳门共设有21间线下零售店，卓悦香港猫（「 HKMALL 」）香港网上购物平台触达34个国家，共销售往44个中国内地及海外渠道平台，包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦现时自设KOL直播间，培育200名销售人员直播销售，现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。





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部门 消费者, 金融

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