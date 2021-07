Friday, 23 July 2021, 15:20 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 卓悦(653.HK)获大股东增持超2000万股 对公司未来发展前景充满信心

香港, 2021年7月23日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」股票编号653.HK) 欣然表示集团主席兼大股东增持公司股份。



卓悦控股主席陈健文先生于二零二一年七月二十日以平均每股0.2455港元增持20,304,000股之公司股份。增持后,陈健文先生持有本公司股份数量为2,244,195,868股,占本公司已发行股份的63.89%。



作为本集团大股东及主席,陈健文先生的股份增持举动,突显了他对本集团的价值及发展前景充满信心。



卓悦控股有限公司主席陈健文先生表示﹕「本人对公司未来发展前景与内在价值充满信心。集团正积极推动数字经济和实体经济的深度融合,搭建从线上到线下一体化的购物体验,布局智慧零售,由旧业态转型至新业态。卓悦着力发展电商服务,其『卓悦香港猫 HKMALL』销售平台更为中小企商户打通大湾区以至世界各地的销售渠道,助力商户快速进军全球最大的电商市场。凭借集团具前瞻性的战略布局,为股东创造最大价值。」



卓悦主营 Beauty、Health & Beautiful Life 三大品类货品,打造成为生活百货及潮流时尚品连锁零售集团,结合大数据,为品牌和产品提供精准的投放和销售方案,开创「新零售+科技」的模式,实现在线线下商业融合。



有关卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司(股份代号: 653.HK)为香港领先美妆及生活消费品连锁零售集团,现于香港及澳门共设有21间线下零售店,卓悦香港猫(「 HKMALL 」)香港购物平台触达34个国家,共销售往44个中国内地及海外渠道平台,包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦现时自设KOL直播间,培育200名销售人员直播销售,现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。











话题 Press release summary



部门 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Bonjour Holdings Limited June 16, 2021 17:57 HKT/SGT 卓悦与中国移动香港成为策略伙伴 积极助力卓悦「科技+消费」新生态发展 May 4, 2021 19:00 HKT/SGT 卓悦与华为成为策略伙伴 Apr 7, 2021 14:16 HKT/SGT 卓悦控股与有线宽频成为策略伙伴 Mar 15, 2021 15:35 HKT/SGT 卓悦香港猫网店伙拍亚洲领先初创支付平台Atome Sept 11, 2020 17:29 HKT/SGT 卓悦投资新加坡社交商务软件初创企业 Oct 5, 2010 11:04 HKT/SGT 卓悦控股发表5大策略维系集团盈利高增长 更多新闻 >>