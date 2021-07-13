Monday, 12 July 2021, 17:07 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 冠君产业信托推出「旺 · 角自各精彩」学生短片创作比赛 为青年提供实战机会 增强职场实力

香港, 2021年7月12日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（「信托」；股份代号：2778）一直视可持续发展为企业文化中不可或缺的一部分，致力为业务及小区创造长远价值。有见现今社会对多媒体技能的需求不断增加，信托藉此于今年暑假期间举办「旺 · 角自各精彩」学生短片创作比赛，提供平台让学生发挥潜能及创意，运用镜头去说故事及创作，给予其宝贵的练习机会并提升影片制作技能。



比赛以「旺 · 角自各精彩」为题，取景为朗豪坊。位于旺角核心地带的朗豪坊提供多采多姿的购物、餐饮、潮流活动、绿色及健康生活等一站式体验，信托鼓励学生以创意有趣的拍摄方式，展现出不同人皆可于朗豪坊享受属于他们各自的精彩欢乐时刻。



比赛冠军可获得现金奖及朗豪坊商户现金礼券总值港币一万元，亦有机会于朗豪坊商场之LED大银幕播放作品，以及获得实习工作机会，体现信托一直以来支持青年发展的使命。专业评审团亦会向参赛者分享拍摄技巧和心得。短片提交截止日期为2021年8月18日（星期三），结果将于2021年8月下旬公布。信托将于2021年7月14日（星期三）举办网上简介会，有关更多活动详情可按此。

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冠君产业信托行政总裁王家琦表示：「继去年反应良好的大学生创业营商比赛后，信托很高兴再度为青年人举办创作比赛。我们不断发掘不同机会予学生，在疫情下提供更多实习及提升职场实力的良机。此外，我们希望借着此比赛带出朗豪坊是每个人都乐于其中的汇聚点！未来，我们除了致力发展业务外，亦冀望与所有持份者携手创造可持续的价值。」



有关冠君产业信托（股份代号：2778）

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的66 Shoe Lane，总楼面面积约300万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自2015起，信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。

网站：www.championreit.com







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