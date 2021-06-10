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来源 NetDragon Websoft Holdings Limited 普罗米休斯于美国及欧洲、中东和非洲地区蝉联互动平板显示屏的市场领导者

香港, 2021年6月10日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 – 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股份代号：777）欣然宣布，根据Futuresource Consulting 的 2021 年第一季度全球互动显示屏市场报告，网龙的旗舰课堂技术子公司普罗米休斯（Promethean®）蝉联互动显示屏技术的全球领导者。



随着全球各地的教育系统开始逐步掌握及适应远程与混合式学习的模式，全球对教室互动显示屏的需求保持强劲。根据Futuresource Consulting 2021 年第一季度报告，互动显示屏的销售额同比增长 74%，创历年第一季度新高。随着世界各地的学校逐渐适应混合式学习的新常态，互动白板和互动平板显示屏仍然是K-12 课堂中最符合教师需求的其中一种教学工具，使教师可以在任何环境下创建互动的课堂，并且令课堂更加生动。



截至 2021 年 3 月 31 日的过去12 个月中，普罗米休斯在除中国外的全球互动平板显示屏中小学教育市场占有率为 23.3%，并且在美国、英国和德国进一步扩大了市场份额。2021 年第一季度，普罗米休斯在美国继续保持强劲的表现，在中小学教育市场取得 32.4% 的市场份额。



普罗米休斯能在2021年第一季度保持成功，全因其 ActivPanel® 元素系列互动平板拥有增强的个性化功能和安全性，为教师提供更大灵活度，也让IT系统管理者更有效管理整个系统。普罗米休斯首席营收官Chris Hand 表示： “由于世界各地正处于恢复常态的初期，普罗米休斯将继续致力于确保教育工作者、学生和家长无论身处何地或拥有多少资源，都能获得卓越的学习体验。随着供应商、分销商和合作伙伴对未来发展更加乐观，加上来自学校的强劲需求，凭借ActivPanel元素系列等互动学习解决方案，我们非常自豪可以成为这一领域的全球市场领导者。”



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户－17173.com及打造中国最具影响力的智能手机服务平台－91无线。



网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.netdragon.com。



关于普罗米休斯

普罗米休斯是教育工作者和创新者的真正合作伙伴，二十多年来帮助人们一起学习和成长。我们相信合作探索是学习体验的核心。我们屡获殊荣的互动显示屏和授课软件解决方案将学习和工作空间转化为创新、紧密联系的环境，以促进共同的成功。普罗米休斯总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处，是网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777）的子公司。更多信息请访问 PrometheanWorld.com。



Promethean®和ActivPanel®是普罗米休斯在美国、欧洲和全球很多其他国家的商标或注册商标。



如有投资者垂询，敬请联络：

网龙网络控股有限公司

周鹰女士

投资者关系高级总监

电话：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

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