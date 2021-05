Friday, 21 May 2021, 13:00 HKT/SGT Share:

来源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs与Endpoints新闻合作开展消卷积炎症和免疫学临床试验

澳大利亚阿德莱德, 2021年5月21日 - (亚太商讯) - 澳大利亚最大,技术最先进的临床试验专业生物分析实验室Agilex Biolabs与Endpoints News合作,在Endpoints News编辑Arsalan Arif主持的网络研讨会上分享了有关去卷积炎症和免疫学的最新临床试验信息。







Agilex Biolabs免疫分析主任Kurt J. Sales(理科学士;理科学士(医学)荣誉;理科硕士,PGCM):



“炎症是一个复杂的生物过程,涉及大量驻留和聚集的免疫细胞,这些细胞动员起来以入侵病原体,从而渗透到组织中。这些免疫细胞在分泌出炎性介质时,其数量增加且活化增强,它们共同发挥作用以协调和调节免疫反应。为您的免疫学临床试验选择正确的生物分析平台对于数据收集至关重要。 但是,导航复杂的炎症过程可能很困难。”



在这次网络研讨会中,Sales博士将研究这些平台的使用情况,以及如何选择合适的平台。 它还将确定在临床试验中用于测量生物液中炎性介质水平的最常见的生物分析平台。



使用SARS-COV-2样品,网络研讨会将覆盖一个定制的10种分析物炎症小组,并确定在Covid患者中这些介体所观察到的水平与未感染患者基质之间的比较。



还将讨论这些平台如何通过流式细胞术在临床试验受试者中测量特定的免疫学标记。



美国东部时间5月25日2:00 pm-3:00 pm

Agilex Biolabs的世界一流实验室配备了先进的设备,包括Gyrolab Xplore,MSD Quickplex 120,Luminex Magpix,BD FACSymphony A3流式细胞仪,以及即将发布的数字液滴定量实时RT-PCR。



我们使用LC-MS / MS和免疫测定这两个平台,为小分子和生物制剂提供PK,免疫原性(PD)和生物标志物生物分析服务。



澳大利亚临床试验仍在营业,Agilex Biolabs被指定为必不可少的服务,因此可以确保客户研究的连续性。



这家生物实验室拥有120多名员工,其中85名专职实验室人员,支持临床试验来自美国、欧洲和亚太地区的生物技术客户。



关于 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亚领先的生物分析实验室Agilex Biolabs在进行规范的生物分析方面拥有24多年的经验,包括品质方法开发,方法验证和样品分析服务。我们已成功支持了全球数百项临床前和临床试验,客户选择澳大利亚进行简化的监管程序,并获得了在澳大利亚进行的全球最有吸引力的40%以上的研发试验回扣。Agilex Biolabs还通过其公司TetraQ提供毒理学服务,TetraQ是在澳大利亚建立的GLP囓齿动物毒理学设施。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析设施获得了NATA(澳大利亚政府OECD GLP合规性监测机构)的OECD GLP认可和ISO 17025的全球认可。Agilex Biolabs宣布,其实验室设施已扩充了30%以上,以满足主要来自美国和亚太地区和欧盟生物技术公司的需求。在此观看新实验室的演示视频 https://youtu.be/WNdPGkdr9FA



Agilex Biolabs利用液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)、免疫分析法(Mesoscale,Gurolab,Luminex)以及流式细胞仪(BD FAC Symphony A3分选仪,20色细胞分析仪)专门从事小分子和生物制剂的生物分析和PK生物制剂、免疫原性和生物指标和免疫药效学评估。



Agilex还提供药效学服务,包括使用最先进的技术支持免疫学、细胞生物学和作用方式分析的免疫生物学服务,包括 :

- 免疫表型

- 受体占用

- 细胞因子释放试验(全血或外周单个核细胞(PBMC)刺激试验)和细胞因子/生物标志物分析

- PBMC测定和细胞作用机制分析(例如:抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用(ADCC))



Agilex Biolabs媒体联络:

Kate Newton

[email protected]



