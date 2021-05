Tuesday, 4 May 2021, 12:00 HKT/SGT Share: 与阿里合作再升级 易居蓄势待发抢占行业新高地

香港, 2021年5月4日 - (亚太商讯) - 4月28日晚间,易居一则公告引起地产服务行业的广泛关注。根据公告,易居收购阿里所持有的天猫好房公司85%的股份,全资控股天猫好房。阿里及云峰基金增资易居,阿里成为易居第二大股东。







历经多次接触,易居与天猫好房终于合体成功。面向正在快速数字化的资产服务市场,易居与阿里强强联合并推动业务板块整合,继续全力开启一段新的征途。



战略合作升级 易居全资控股天猫好房



2020年7月31日,易居与阿里达成战略合作,共同打造天猫好房。在这个房产交易平台上,双方就线上线下房产交易、数字营销和交易后相关服务等领域展开深度合作,旨在推动房产服务行业走向全面数字化、智能化。



半年以后,双方战略合作再次升级,双方分工更为明确,关系也更加紧密。易居团队将主导天猫好房的建设和运营,阿里则在品牌、技术、产品和运营等领域提供深度支持,全面助力易居打造房地产数字化营销和交易平台。同时,天猫好房还能够依托阿里生态体系和8亿阿里用户,实现精准对接购房需求,获得阿里所带来的强大原生流量。



于用户而言,无需下载新的APP,即可享受便捷的找房、买房、看房服务。在天猫好房推出后的第一个「双十一」,便有超过300家房企通过开设旗舰店或者单盘亮相的方式登陆天猫好房,基本囊括了中国房地产开发企业500强企业中的主流房企。进行让利的热门楼盘超过3000个,累计提供了80万套的优质住宅房源。伴随易居与阿里的合作进一步深化,天猫好房在未来的表现或更为惊艳。



布局房产数字化 易居蓄势出击



在全资控股天猫好房之后,易居的业务版图更加完整。目前,易居的业务主要包括天猫好房新交易集团、新房代理集团和克尔瑞大数据集团三大战略板块。



易居深耕新房代理20多年,始终保持着中国最大的房地产新房代理服务商的市场地位,百强开发商客户基础和业务规模。通过天猫好房,易居将以天然的一手房业务为基石,逐步扩大二手房交易。凭借易居多年形成的规模优势和强大资源整合能力,以及阿里的生态及流量支持,天猫好房或会为行业带来新的想象。



克尔瑞是易居旗下中国房地产大数据资产应用服务平台,为政府、企业和购房者提供房地产线上线下信息服务的全面解决方案,在国内保持着行业领先地位。此外,易居和阿里共同发起的不动产交易协作机制(ETC),基于数字化、智能化的新产品,通过云计算、人工智能、区块链等技术支持,构建起了房源方、客源方和交易服务方等各协作方共同参与的数字化服务协作机制。



同其他地产行业服务商一样,易居的目标在于打造房地产线上线下交易全链路闭环,推进房地产数字化进程。在4月28日晚,易居董事局主席周忻在写给易居全员的一封信中透露出三年目标,力争实现平台日活用户300万,年交易规模超过2万亿,年营业收入500亿!目前,易居在市场竞争中已建立了独有的优势,正蓄势待发,准备强势出击。



